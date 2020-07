Nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức

(QNO) - Sáu tháng đầu năm 2020 là giai đoạn cực kỳ khó khăn của nền kinh tế khi phải hy sinh phát triển kinh tế để tập trung cho công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Kinh tế xã hội tỉnh Quảng Nam cũng không nằm ngoài khó khăn đó.

Hội nghị đánh giá kinh tế Quảng Nam gặp nhiều khó khăn trong 6 tháng đầu năm 2020. Ảnh: X.P

Nhiều ngành tăng trưởng không đạt kế hoạch

Đánh giá về tình hình thực hiện các mặt công tác 6 tháng đầu năm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng nhấn mạnh: Trong bối cảnh chịu tác động hết sức nặng nề của đại dịch Covid-19, dịch tả lợn châu Phi xảy ra trên diện rộng, thời tiết nắng hạn kéo dài, các ngành, địa phương và nhân dân toàn tỉnh đã nỗ lực vượt khó thực hiện đạt được kết quả trên các mặt.

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt hơn 26.790 tỷ đồng (theo giá so sánh 2010), bằng 88,4% so với cùng kỳ năm 2019. So với cùng kỳ, khu vực nông - lâm - thủy sản ít bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nên đây là khu vực duy nhất có mức tăng trưởng 3,25%. Khu vực công nghiệp và xây dựng chỉ bằng 80% so với cùng kỳ, khu vực dịch vụ bằng 89,3%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chỉ bằng 91,2%. Quy mô nền kinh tế (theo giá hiện hành) hơn 44.421 tỷ đồng. Cơ cấu GRDP chuyển dịch không như kỳ vọng: khu vực nông - lâm - thủy sản chiếm tỷ trọng 16,4%, khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 28%, khu vực dịch vụ chiếm 34,5%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm là 21,1%.

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp giảm 24,7% so với cùng kỳ năm trước. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng hơn 22,4 nghìn tỷ đồng, giảm gần 12,3%. Tổng lượt khách tham quan, lưu trú du lịch giảm 69,4%; trong đó khách quốc tế giảm 70,4%, khách nội địa giảm 67,8%. Doanh thu từ tham quan, lưu trú du lịch 6 tháng đầu năm 2020 ước đạt 978 tỷ đồng, giảm 67%.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 8.138 tỷ đồng, đạt hơn 31% dự toán, giảm 35,6% so với cùng kỳ; trong đó thu nội địa gần 6.241 tỷ đồng, đạt 30,4% dự toán, giảm 34,3%. Tổng chi ngân sách địa phương ước đạt 8.944 tỷ đồng, đạt 33% dự toán. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện hơn 12.297 tỷ đồng, chiếm 27,7% GRDP và giảm gần 25,8% so cùng kỳ.

Kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 toàn tỉnh (không bao gồm các dự án trên địa bàn tỉnh do Trung ương quản lý) đến ngày 29.6 đạt 30% so với tổng kế hoạch vốn được giao. Trong 6 tháng, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 613, bằng 79,4% so với cùng kỳ năm trước, với số vốn đăng ký 4.791 tỷ đồng, bằng 49,7%. Số doanh nghiệp giải thể là 128 doanh nghiệp, giảm 37,3%; số thông báo ngừng hoạt động là 336 doanh nghiệp, tăng 33,9% so với cùng kỳ năm trước.

Đại biểu phát biểu thảo luận tại hội nghị. Ảnh: X.P

Đại hội đảng các cấp thành công

Trong khi nền kinh tế gặp nhiều khó khăn nhưng các mặt khác vẫn đạt kết quả tốt. Về tình hình tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, đồng chí Lê Văn Dũng thông tin, đến ngày 30.6, tất cả 1.145 tổ chức cơ sở đảng tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025, đạt tỷ lệ 100%. Trong đó, các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã lựa chọn 34 tổ chức cơ sở đảng để tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở và 2 tổ chức cơ sở đảng tổ chức đại hội thí điểm bầu trực tiếp bí thư tại đại hội.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chọn Đảng bộ huyện Núi Thành là đơn vị tổ chức đại hội điểm (diễn ra trong 3 ngày từ 28 - 30.6). Ngay sau đại hội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị trực tuyến rút kinh nghiệm về công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội để chỉ đạo, thực hiện trong toàn tỉnh; đảm bảo tổ chức thành công đại hội đảng các cấp ủy trực thuộc và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đối với cấp tỉnh, đến nay đã tiếp thu, hoàn chỉnh, tổ chức in ấn dự thảo Báo cáo chính trị và đang gửi lấy ý kiến tại đại hội đảng bộ các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc và xin ý kiến các ban, bộ ngành Trung ương theo quy định. Tiểu ban văn kiện đại hội đã hoàn chỉnh dự thảo lần 2 Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXI trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho ý kiến.

Về công tác chuẩn bị nhân sự, đã hoàn thành việc rà soát, bổ sung quy hoạch Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các chức danh chủ chốt cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 và nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Cũng tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh trình bày dự thảo Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn trình bày Báo cáo định hướng xây dựng và phát triển Khu kinh tế mở Chu Lai và vùng đông nam của tỉnh giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.