Nông Sơn quyết liệt chống dịch Covid-19

Huyện Nông Sơn đang triển khai đồng bộ công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn một cách hiệu quả.

Tuổi trẻ Sơn Viên chung sức phòng chống dịch Covid-19 trong cộng đồng. Ảnh: CTV

Thực hiện theo tinh thần Chỉ thị số 15, 16 của Chính phủ, huyện Nông Sơn đã và đang tích cực trong công tác kiểm soát y tế, cách ly xã hội tại khu cách ly tập trung lẫn cộng đồng.

Toàn huyện tổ chức 3 điểm kiểm soát y tế tại cửa ngõ giáp ranh với các huyện lân cận nhằm ngăn chặn nguồn lây lan, kiểm soát dịch bệnh Covid-19. Đó là điểm kiểm soát thuộc đoạn ĐT611 đèo Le (giáp với huyện Quế Sơn), ĐT610 đèo Phường Rạnh (giáp huyện Duy Xuyên), quốc lộ 14H (thôn Cấm La, xã Quế Lâm) giáp với các huyện Nam Giang, Hiệp Đức qua tuyến đường Đông Trường Sơn.

Các điểm kiểm soát y tế này hoạt động 24/24h. Tất cả người dân vào địa bàn huyện qua khu vực chốt đều được đo thân nhiệt, kê khai thông tin địa chỉ, số điện thoại, những địa điểm đã đến trong thời gian vừa qua, phun khử khuẩn phương tiện giao thông.

Tại các xã, lực lượng công an, dân quân và đoàn viên, thanh niên xã cũng tổ chức chốt chặn tại các vị trí quan trọng, tổ chức đo thân nhiệt, kê khai thông tin công dân, tuyên truyền phòng chống dịch đến cộng đồng.

Theo ông Nguyễn Văn Hòa - Chủ tịch UBND huyện Nông Sơn, việc kiểm soát nhằm thực hiện chặt chẽ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, không phải là “ngăn sông cấm chợ” mà hạn chế việc đi lại của người dân, tuyên truyền, vận động người dân ở tại chỗ, giảm thiểu rủi ro và hạn chế nguồn lây bệnh. Nhiều trường hợp công dân qua lại được địa phương tuyên truyền, nhắc nhở, rửa tay sát khuẩn, khử trùng đối với phương tiện xe máy, ô tô.

Hệ thống văn bản chỉ đạo của tỉnh, trung ương, huyện được phổ biến đến cơ sở kịp thời, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh. Các cơ sở kinh doanh đã tạm dừng hoạt động trong thời gian “cách ly toàn xã hội”. Tại các chợ, lực lượng chức năng tuyên truyền cụ thể, yêu cầu giãn mật độ, đeo khẩu trang, thực hiện phun sát khuẩn tại chợ và các điểm công cộng.

Ông Nguyễn Văn Hòa chia sẻ thêm, khu cách ly tập trung số 1 của huyện có 13 công dân từ TP.Hồ Chí Minh về. Khu cách ly này tận dụng trụ sở xã Quế Phước cũ với khả năng phục vụ cho 200 người. Ngoài ra, khu cách ly số 2 là điểm Trường Tiểu học Huỳnh Thúc Kháng (xã Phước Ninh) có sức chứa 100 người.

Nhìn chung, cơ sở vật chất tại các khu cách ly đảm bảo, công dân cũng tích cực phối hợp, các điều kiện thiết yếu đảm bảo. 102 công dân về địa bàn trước 1.4 được triển khai cách ly tại nhà, cán bộ y tế và công an thường xuyên tới theo dõi, giám sát, đo thân nhiệt 2 lần, lập biên bản cam kết với công dân và gia đình.

Trung tá Dương Văn Quyết - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Nông Sơn chia sẻ, lực lượng quân sự cùng với công an với 19 cán bộ, chiến sĩ được giao nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực cách ly số 1. Trong 13 công dân, có 9 nam, 4 nữ, sức khỏe ổn định, đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm máu và chờ kết quả. Công tác hậu cần được bảo đảm, lực lượng chỉ huy do Trung tá Trần Tám - Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự trực tiếp chỉ đạo tại khu cách ly.

Huyện ủy, UBND, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 cấp huyện cũng vận động hội viên, phụ nữ, đoàn viên, thanh niên tham gia phối hợp đảm bảo điều kiện thiết yếu, hỗ trợ hậu cần phục vụ công dân và cán bộ, chiến sĩ khu vực cách ly, hỗ trợ nước uống, khẩu trang, dụng cụ sát khuẩn, phục vụ bữa ăn cho lực lượng chốt chặn.