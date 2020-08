Phản biện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Bắc Trà My

Sáng 26.8, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bắc Trà My tổ chức hội nghị phản biện đối với dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025 và dự thảo Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện.

Theo bà Nguyễn Thị Minh Thư - Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bắc Trà My, đây là hai nội dung rất quan trọng, mang tính định hướng cho việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong 5 năm đến; có ý nghĩa quyết định đối với việc tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Bắc Trà My lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng thời khẳng định, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam sẽ tổng hợp đầy đủ các ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm, cũng như còn có ý kiến khác nhau để phản ánh đến các cơ quan chức năng huyện nghiên cứu, bổ sung hoàn thiện hai dự thảo. Tại hội nghị, ông Trần Toại - Phó Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My giải trình làm rõ thêm định hướng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện 5 năm đến; tình hình triển khai một số dự án trọng điểm của huyện ở nhiệm kỳ vừa qua.