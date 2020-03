Phấn đấu xây dựng Trà My xứng tầm với đô thị trung tâm

(QNO) - Sáng nay 3.3, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng chủ trì cuộc làm việc giữa đoàn công tác Tỉnh ủy với Đảng ủy thị trấn Trà My (Bắc Trà My) về tình hình kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị nhiệm kỳ 2015 - 2020 và công tác chuẩn bị đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Quang cảnh cuộc làm việc sáng nay 3.3. Ảnh: N.Đ

Theo Đảng ủy thị trấn Trà My, có 13/15 chỉ tiêu cơ bản đạt và vượt so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị trấn lần thứ XI (nhiệm kỳ 2015 - 2020) đề ra. Đến năm 2020, cơ cấu kinh tế của thị trấn chuyển dịch tích cực theo hướng thương mại, du lịch, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp (chiếm tỷ trọng 80%); nông - lâm nghiệp chiếm 20%, đạt 100% so với nghị quyết đại hội đề ra. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 13,5% ở đầu nhiệm kỳ xuống còn 3,9% năm 2019 (bình quân giảm 1,83%/năm), hộ cận nghèo giảm từ 13,8% xuống còn 1,4% (bình quân giảm 2,48%).

Tập trung làm tốt công tác tổ chức xây dựng Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ được nâng lên so với đầu nhiệm kỳ (đầu nhiệm kỳ có 63% cán bộ đạt 3 chuẩn, đến nay có 83,3% đạt 3 chuẩn, tăng 20,3%). Kết quả xây dựng đội ngũ cấp ủy, bí thư cấp ủy được nâng lên cả về chính trị và chuyên môn; chất lượng đội ngũ cấp ủy trực thuộc Đảng ủy được nâng lên.

Về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ thị trấn Trà My lần thứ XII, theo ông Trương Đình Tuyết - Bí thư Đảng ủy thị trấn Trà My, Đảng ủy đã xây dựng hoàn thành các dự thảo văn kiện trình đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 và hoàn thành quy trình giới thiệu nhân sự cấp ủy khóa mới theo quy trình 5 bước.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng tìm hiểu hoạt động sản xuất gạch không nung tại cụm công nghiệp ở Bắc Trà My. Ảnh: N.Đ

Biểu dương các kết quả đạt được trong thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 của thị trấn Trà My, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng cho rằng, Đảng ủy thị trấn Trà My cần có định hướng thể hiện khát vọng vươn lên trong nhiệm kỳ tới gắn với xu hướng phát triển chung của tỉnh, phát triển xứng tầm với địa bàn trung tâm kinh tế - xã hội của huyện Bắc Trà My. Trong đó, cùng với việc tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, Trà My phải phấn đấu xây dựng hoàn chỉnh và nâng cao các chỉ tiêu đô thị loại V, hướng đến phát triển lên đô thị loại IV; phấn đấu không còn nhà tạm, không còn hộ nghèo (trừ đối tượng xã hội)...

Đánh giá cao công tác chuẩn bị đại hội của Đảng ủy thị trấn Trà My, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng lưu ý địa phương tiếp tục quan tâm làm tốt công tác tuyên truyền, nghiên cứu các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, quy định của Trung ương, của tỉnh về công tác chuẩn bị đại hội; nghiên cứu kỹ và triển khai thực hiện đúng. Đồng thời chú trọng làm tốt công tác nắm bắt tình hình, tư tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn nhằm kịp thời giải quyết, tháo gỡ các vấn đề phát sinh...

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng thăm ông Hồ Trường Sinh - người có uy tín của xã Trà Giang. Ảnh: N.Đ

* Sáng cùng ngày, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng đến thăm, tìm hiểu mô hình hoạt động sản xuất chế biến dăm gỗ, gạch không nung, dệt may tại cụm công nghiệp trên địa bàn Bắc Trà My. Đồng thời đến thăm, tặng quà động viên ông Hồ Trường Sinh - người có uy tín của xã Trà Giang; đến thăm, tặng quà hai cán bộ hưu trí nguyên là lãnh đạo chủ chốt của huyện Bắc Trà My; đến viếng hương ông Huỳnh Vũ Quang - nguyên Bí thư Đảng ủy xã Trà Nú.