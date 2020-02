Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng: “Nhân sự không đủ tiêu chuẩn, điều kiện thì không cơ cấu vào cấp ủy”

Cuối tuần qua, Tổ công tác của Tỉnh ủy do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng dẫn đầu có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Núi Thành về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự buổi làm việc có Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Chín.

Tổ công tác của Tỉnh ủy làm việc với Núi Thành về công tác tổ chức đại hội. Ảnh: VINH ANH

Chuẩn bị chu đáo

Là địa phương được chọn tổ chức đại hội điểm cấp huyện, đến nay công tác chuẩn bị đại hội được Núi Thành tập trung triển khai đảm bảo các khâu. Trong đó, Huyện ủy Núi Thành đã thành lập 3 tiểu ban (Tiểu ban nhân sự, Tiểu ban văn kiện do đồng chí Bí thư Huyện ủy làm trưởng tiểu ban và Tiểu ban phục vụ do Chủ tịch UBND huyện làm Trưởng tiểu ban); đồng thời thành lập 3 tổ công tác lãnh đạo chỉ đạo đại hội đảng cấp cơ sở, tổ công tác chỉ đạo đại hội điểm (xã Tam Xuân 2) và thí điểm đại hội đảng bộ cấp cơ sở trực tiếp bầu ban thường vụ, bí thư và phó bí thư cấp ủy (xã Tam Giang).

Đến nay, Tiểu ban văn kiện đại hội cấp huyện đã họp 4 lần cho ý kiến góp ý vào các bản dự thảo báo cáo chính trị; đồng thời tổ chức các hội nghị chuyên đề nhánh để đánh giá cụ thể kết quả và định hướng giải pháp trên từng lĩnh vực. Nhìn chung, chất lượng báo cáo chính trị cơ bản phản ánh được kết quả trong nhiệm kỳ, phần lớn các chỉ tiêu đều đạt và vượt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI đề ra. Cùng với đó, Tiểu ban nhân sự đang dự thảo xây dựng đề án nhân sự và kế hoạch triển khai việc giới thiệu nhân sự tham gia cấp ủy, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư, ủy ban kiểm tra, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng thời tập trung củng cố một số phòng, ban, ngành gắn với đề án nhân sự của huyện; tiến hành bổ sung 2 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khuyết, thực hiện quy trình bổ sung 1 Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; thẩm tra, xác minh và trình Ban Thường vụ Huyện ủy kết luận tiêu chuẩn chính trị đối với cán bộ quy hoạch Ban Chấp hành cấp huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025...

Báo cáo với Tổ công tác của Tỉnh ủy tại buổi làm việc, ông Nguyễn Tri Ấn - Bí thư Huyện ủy Núi Thành cho biết, việc triển khai công tác cán bộ chuẩn bị cho đại hội lần này gặp nhiều khó khăn, nhất là đối với cấp xã do đồng thời thực hiện việc sắp xếp thôn, khối phố; thực hiện Nghị định 34 về cán bộ xã; bố trí công an chính quy về xã. Trong khi đó, việc thực hiện các quy định về tiêu chuẩn chức danh đối với cán bộ, công chức theo quy định chi li, phức tạp. Tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện Núi Thành báo cáo và xin ý kiến tỉnh về 2 trường hợp cán bộ dự kiến cơ cấu cấp ủy huyện nhiệm kỳ 2020 - 2020 nhưng gặp vướng mắc vì liên quan đến sinh con thứ 3 và đang trong thời gian được cử đi học thạc sĩ. Hiện nay, Đảng bộ Núi Thành có 61 tổ chức cơ sở đảng với 5.005 đảng viên. Huyện đề xuất thống nhất số lượng cấp ủy nhiệm kỳ đến là 41 đồng chí; số lượng ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy là 13 đồng chí.

“Không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn”

Theo báo cáo, đến nay huyện Núi Thành có 17/17 xã, thị trấn tổ chức đại hội điểm chi bộ trực thuộc; có 183/211 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở tổ chức đại hội, đạt 86,72%. Đối với các chi bộ chưa tổ chức đại hội, dự kiến sẽ hoàn thành trước ngày 15.2.2020. Dự kiến, Đại hội Đảng bộ huyện Núi Thành lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ diễn ra vào cuối tháng 5.2020; đại hội điểm cấp xã (Tam Xuân 2) dự kiến diễn ra vào cuối tháng 2.2020.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng một lần nữa khẳng định tầm quan trọng của đơn vị được chọn tổ chức điểm Đại hội Đảng bộ cấp huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thành công của Đại hội Đảng bộ huyện Núi Thành là tiền đề để chỉ đạo thành công đại hội trên toàn tỉnh. Chính vì vậy, huyện Núi Thành tiếp tục quán triệt các văn bản chỉ đạo đại hội của Trung ương, tỉnh, nhất là Chỉ thị 45, Hướng dẫn 02 của Tỉnh ủy và Hướng dẫn 07 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Tiếp tục chuẩn bị văn kiện đại hội tốt, tập trung trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân tham gia văn kiện này, nhất là những định hướng lớn trong chủ trương phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị trong giai đoạn mới. Đặc biệt, Núi Thành cần bám theo hướng dẫn và các quy định để chuẩn bị thật tốt về nhân sự đại hội các cấp, nhất là về tiêu chuẩn, điều kiện nhân sự tham gia cấp ủy. Cần thực hiện đúng quy trình về công tác nhân sự, đồng thời tiếp tục rà soát bổ sung điều chỉnh quy hoạch, sắp xếp bố trí chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ đến. Nhấn mạnh về tầm quan trọng của công tác nhân sự, đồng chí Lê Văn Dũng nói: “Tuyệt đối không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn. Nhân sự không đủ tiêu chuẩn, điều kiện thì cương quyết không cơ cấu vào cấp ủy. Đồng thời cần chú ý đến cơ cấu nhân sự nữ, nhân sự trẻ”. Ngoài ra, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể cần phát động phong trào thi đua trong các tầng lớp nhân dân để chào mừng đại hội; khẩn trương khởi công xây dựng các công trình chào mừng đại hội; chuẩn bị chu đáo cơ sở vật chất cho đại hội, nhất là ở cấp xã, khối cơ quan…

Liên quan đến chủ trương đưa công an chính quy về xã, đồng chí Lê Văn Dũng yêu cầu trong quý I.2020 huyện Núi Thành phải hoàn thành 50% xã có công an chính quy. Đến nay, trên toàn huyện mới có 2 địa phương thực hiện chủ trương đưa công an chính quy về xã.