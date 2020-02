Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng thăm, chúc mừng các chiến công của Công an tỉnh

(QNO) - Chiều 30.1 (mùng 6 tết) - ngày làm việc đầu tiên của năm mới Canh Tý, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng đến thăm, tặng quà chúc mừng Công an tỉnh, đặc biệt là Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ về thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng tặng hoa và quà chúc mừng lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh. Ảnh: XUÂN MAI

Chỉ trong thời gian ngắn của những ngày cận Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, công an các đơn vị, địa phương thuộc Công an tỉnh, trong đó chủ công là Phòng Cảnh sát hình sự đã đấu tranh triệt phá chuyên án 290 TQ, bắt 10 đối tượng sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn với số tiền hơn 500 tỷ đồng.

Tiếp đó, ngày 19.1, sau khi nhận tin báo về việc Văn phòng công chứng Lê Vân tại TP.Hội An bị kẻ gian đột nhập cạy phá két sắt lấy đi nhiều tài sản, thiệt hại hơn 3,7 tỷ đồng, Công an tỉnh đã tích cực vào cuộc điều tra. Chỉ sau 5 ngày xác lập chuyên án, 10 giờ sáng 24.1 (30 tết), Công an tỉnh đã xác định đối tượng gây án là Võ Tuấn Anh (SN 1981, trú chung cư Lý Thái Tổ, phường Cẩm Châu, TP.Hội An); đồng thời chặn bắt đối tượng ngay trên đèo Hải Vân (TP.Đà Nẵng) khi đang trên đường chạy trốn ra các tỉnh phía Bắc.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng biểu dương và bày tỏ vui mừng trước những chiến công của Công an tỉnh; đồng thời nhấn mạnh, đây là chiến công của tinh thần vì nhân dân phục vụ, tạo niềm tin rất lớn cho Đảng, chính quyền và nhân dân trên địa bàn.