Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng thăm, chúc tết Trại tạm giam Công an tỉnh

(QNO) - Sáng nay 8.2, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng cùng đoàn công tác Công an tỉnh và Sở LĐ-TB&XH đến thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ Trại tạm giam Công an tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng trao quà chúc tết cán bộ, chiến sĩ Trại tạm giam Công an tỉnh. Ảnh: T.C

Gặp gỡ cán bộ, chiến sĩ Trại tạm giam Công an tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng biểu dương, ghi nhận những kết quả đạt được của đơn vị trong thực hiện các nhiệm vụ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là công tác ứng trực, khắc phục hậu quả bão lũ năm 2020. Đồng chí Lê Văn Dũng cũng động viên, chia sẻ những khó khăn đặc thù của các đơn vị, nhất là việc duy trì ứng trực, bảo đảm tuyệt đối an toàn trại tạm giam, tạm giữ trong dịp Tết Nguyên đán.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng nhấn mạnh, trong các ngày Tết Nguyên đán, cán bộ, chiến sĩ Trại tạm giam Công an tỉnh cần nêu cao cảnh giác, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát khu vực giam giữ, không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ. Nhân dịp trước thềm xuân mới, đồng chí Lê Văn Dũng tặng quà, gửi lời chúc tết đến cán bộ, chiến sĩ Trại tạm giam Công an tỉnh và gia đình.