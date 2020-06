Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao học bổng cho học sinh Bắc Trà My

(QNO) - Sáng nay 1.6, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng đại diện các Bộ: Y tế, GD-ĐT, LĐ-TB&XH đến trao kinh phí xây dựng nhà nội trú và tặng học bổng cho học sinh huyện Bắc Trà My. Cùng dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao 3 tỷ đồng xây dựng nhà nội trú tại Trường Tiểu học Nông Văn Dền (xã Trà Bui, Bắc Trà My). Ảnh: PHAN VINH

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao 3 tỷ đồng xây nhà nội trú cho Trường Tiểu học Nông Văn Dền (xã Trà Bui), trao 50 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó tại huyện Bắc Trà My (1 triệu đồng/suất).

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao sữa thuộc chương trình Sữa học đường cho học sinh Bắc Trà My. Ảnh: PHAN VINH

Dịp này, Công ty CP Sữa Việt Nam (Vinamilk) triển khai chương trình Sữa học đường quốc gia. Theo đó, hơn 33.000 học sinh ở độ tuổi mầm non và tiểu học tại 575 điểm trường của 6 huyện miền núi: Nam Trà My, Bắc Trà My, Đông Giang, Nam Giang, Tây Giang, Phước Sơn được nhận những hộp sữa đầu tiên của chương trình, kéo dài từ ngày 1.6 đến hết giai đoạn 1 - cuối năm 2020. Cụ thể, mỗi học sinh đến lớp sẽ được uống 1 hộp sữa tươi 180ml tiệt trùng do Vinamilk cung cấp.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường trao sữa cho học sinh. Ảnh: PHAN VINH

Chương trình Sữa học đường tại Quảng Nam có trị giá gần 42 tỷ đồng, tương đương gần 5 triệu hộp sữa. Trong đó, Vinamilk hỗ trợ 25%, tương đương với 14 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh viếng hương tại Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng:

* Sáng cùng ngày, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng đoàn công tác đến viếng hương tại Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng nhân 95 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21.6.1925 - 21.6.2020).