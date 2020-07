Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển làm việc tại Quảng Nam

(QNO) - Sáng nay 5.7, đoàn công tác của Quốc hội do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển làm trưởng đoàn có buổi làm việc với UBND tỉnh Quảng Nam và Công ty CP Thủy điện A Vương về an ninh nguồn nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt và quản lý an toàn hồ đập trên địa bàn tỉnh.

Cùng đi với đoàn có Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học - công nghệ và môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Hồ Quang Bửu tháp tùng đoàn công tác.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển thăm nhà điều hành thủy điện A Vương. Ảnh: H.T

Đến nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã đưa vào vận hành, khai thác sử dụng 73 hồ chứa thủy lợi với tổng dung tích xấp xỉ 525 triệu mét khối nước, 262 trạm bơm điện; 867 đập dâng cấp nước tưới cho gần 74.000ha/năm; 22 công trình thủy điện với tổng công suất hơn 1.273MW và 473 công trình cấp nước nông thôn, tỷ lệ người dân nông thôn sử dụng nước sinh hoạt và nước hợp vệ sinh là hơn 91,5%.​

Tuy nhiên, những năm gần đây do ảnh hưởng của thời tiết cực đoan, trên địa bàn tỉnh trong mùa cạn luôn có thời tiết nắng nóng kéo dài nhiều ngày, lượng mưa phổ biến thấp dẫn đến nguồn nước về các hồ chứa thủy lợi, thủy điện suy giảm; mực nước trên các sông dao động ở mức thấp và mặn xâm nhập sớm và sâu vào nội địa hạ lưu sông Vu Gia, Thu Bồn đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn nước ngọt cấp cho sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu đề nghị Quốc hội xem xét, hỗ trợ kinh phí để đầu tư nâng cấp, sửa chữa, xây dựng mới các công trình thủy lợi, nước sạch như: xây dựng mới các hồ chứa nước tại các huyện Tiên Phước, Phú Ninh, Đại Lộc…; nâng cấp, sửa chữa đảm bảo an toàn 18 hồ chứa thủy lợi hiện bị hư hỏng, xuống cấp; xây dựng đập ngăn mặn trên sông Vĩnh Điện; đầu tư xây dựng hệ thống nước sạch tập trung từ hồ chứa Khe Tân để cấp cho 7 xã vùng B huyện Đại Lộc và các khu dân cư lân cận…

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển ghi nhận và đánh giá cao vai trò của UBND tỉnh Quảng Nam trong công tác đảm bảo an ninh nguồn nước, an toàn hồ đập, đảm bảo phục vụ sản xuất, sinh hoạt của nhân dân. Trước tác động của biến đổi khí hậu, tình trạng xâm nhập mặn vùng hạ lưu đang diễn ra ngày càng khốc liệt, tỉnh Quảng Nam cần có các giải pháp ứng phó, chú trọng xây dựng quy hoạch các hệ thống thủy lợi, thủy điện và các đập ngăn mặn.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Công ty CP Thủy điện A Vương đã báo cáo tình hình an toàn hồ đập và điều tiết nguồn nước vào mùa cạn. Trong đó, biến đổi khí hậu theo hướng cực đoan, khô hạn kéo dài dẫn đến mực nước hồ A Vương đang thiếu hụt nghiêm trọng. Yêu cầu sử dụng nước từ hồ thủy điện A Vương đáp ứng cho cả tỉnh Quảng Nam và TP.Đà Nẵng có thời điểm khác biệt về nhu cầu gây chồng chéo, khó khăn cho công tác vận hành của công ty…

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển ghi nhận vai trò tích cực của Công ty CP Thủy điện A Vương trong việc phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương thực hiện điều tiết nước trong mùa lũ, bổ sung nguồn nước tưới cho nông nghiệp và dân sinh ở vùng hạ du. Những đề xuất, kiến nghị của Công ty CP Thủy điện A Vương, đoàn công tác sẽ tổng hợp, báo cáo Thường vụ Quốc hội xem xét, giải quyết.

Dịp này, đoàn công tác cũng đến thăm công trình thủy điện Đắk Mi 4 tại huyện Phước Sơn.