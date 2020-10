Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tiếp công dân

Ngày 20.10, tại trụ sở tiếp công dân tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu có buổi tiếp công dân định kỳ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 11. Ảnh: CÔNG ANH

Tiếp 7 hộ dân hiện ở tạm tại khu vực dốc Luyện thuộc khối phố An Bàng (phường Cẩm An, TP.Hội An) liên quan đến vướng mắc trong công tác thu hồi, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho 7 hộ dân ảnh hưởng dự án đường du lịch ven biển (603A), sau khi lắng nghe kiến nghị của từng hộ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu thông tin UBND tỉnh sắp chủ trì buổi làm việc để xem xét giải quyết vụ việc này. Kết luận của buổi làm việc sẽ được UBND TP.Hội An thông báo chính thức đến các hộ dân.

Tiếp và nghe kiến nghị của công dân Doãn Quốc Hoàng (trú tổ đoàn kết 4B, khối phố Mỹ Thạch Trung, phường Tân Thạnh, TP.Tam Kỳ) về việc xin tách thửa, cấp chứng nhận quyền sử dụng đất đối với phần nhà, đất đang sử dụng chung “sổ đỏ” với ba mẹ. Sau khi nghe báo cáo của các ngành chức năng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu kết luận giao UBND TP.Tam Kỳ tiếp nhận, xem xét giải quyết và có báo cáo về cho UBND tỉnh.

Đến dự buổi tiếp công dân sáng cùng ngày còn có ông Huỳnh Văn Em (tổ 3, khối Phước Tân, phường Cửa Đại, TP.Hội An). Ông Em kiến nghị về việc xin tách thửa đất từ tháng 10.2019 đến nay nhưng vẫn chưa được UBND TP.Hội An giải quyết. Đối với vụ việc này, UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương phối hợp sớm xem xét xử lý vụ việc.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu cũng tiếp, lắng nghe và hướng dẫn giải quyết đối với ý kiến của công dân Nguyễn Xí (tổ 16, thôn Bình Quý, xã Bình Giang, Thăng Bình) liên quan đến việc đề nghị UBND huyện Thăng Bình giải quyết khiếu nại về đăng ký quyền quản lý sử dụng đất; tiếp những công dân có quyền lợi liên quan đến dự án Cầu Hưng - Lai Nghi; dự án Bách Đạt An. Đối với dự án Cầu Hưng - Lai Nghi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu đề nghị chủ đầu tư phối hợp với UBND thị xã Điện Bàn, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên môi trường phối hợp, giải quyết phù hợp, đảm bảo quyền lợi của các hộ dân, nhà đầu tư.

Trả lời ý kiến công dân đối với dự án Bách Đạt An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu cho biết, lãnh đạo UBND tỉnh rất quan tâm giải quyết kiến nghị trên. Tuy nhiên vụ việc có nhiều vấn đề phức tạp nên cần thời gian để các cơ quan, ban ngành xử lý. Với mong muốn vụ việc sớm được giải quyết dứt điểm, quyền lợi người dân được đảm bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chỉ đạo các cơ quan liên quan cần tham mưu UBND tỉnh trả lời thỏa đáng nhất những nội dung công dân yêu cầu trong tháng 11.2020.