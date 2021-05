Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân: Phải giữ chặt “tuyến phòng thủ Covid-19” Điện Bàn

(QNO) - Khẳng định Điện Bàn là “tuyến phòng thủ” đầu tiên, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân yêu cầu các ngành, các lực lượng cần có sự hỗ trợ kịp thời để gia tăng hiệu quả chốt kiểm soát, tăng cường phòng chống dịch.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân phát biểu tại buổi làm việc với chính quyền thị xã Điện Bàn chiều nay 9.5. Ảnh: T.C

2 trường hợp nghi nhiễm Covid-19

Báo cáo với Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân tại buổi làm việc chiều nay 9.5, ông Nguyễn Xuân Hà - Phó Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn thông tin, tính từ ngày 30.4 đến 9.5, trên địa bàn thị xã Điện Bàn có 2 trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 (tại xã Điện Phước và Điện Hòa), 111 trường hợp công dân là F1 đang cách ly tập trung.

Thị xã tiến hành lấy 151 mẫu xét nghiệm Covid-19, tiêm vắc xin Covid-19 cho 1.372 người. Với diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Điện Bàn chỉ đạo thực hiện nghiêm các văn bản của Trung ương, tỉnh và thị xã. Đồng thời thành lập 3 cơ sở cách ly tập trung phòng chống dịch Covid-19 và tổ chức lại 10 tổ chốt chặn kiểm soát phòng chống dịch. Các tổ giám sát cộng đồng cũng được tái kích hoạt.

Cũng theo ông Hà, địa phương đã chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, hội đoàn thể, địa phương tiếp tục chỉ đạo tập trung cao nhất cho công tác phòng chống dịch Covid-19; phát huy các giải pháp phù hợp, đồng bộ, quyết liệt và hiệu quả, kiên quyết phòng ngừa, ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Kết quả xét nghiệm cho thấy có 2 trường hợp ở thị xã Điện Bàn nghi nhiễm Covid-19. Ảnh: T.C

“Tinh thần chung là không quá hoang mang, lo lắng, nhưng cũng không được chủ quan, lơ là, bị động trong công tác phòng chống dịch bệnh. Mọi trường hợp lơ là, thiếu trách nhiệm, thực hiện không nghiêm các quy định, chỉ đạo về phòng chống dịch thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương phải chịu trách nhiệm trước Thị ủy và UBND thị xã. Bên cạnh đó, thị xã đã chỉ đạo phải thực hiện chặt chẽ công tác quản lý tạm trú, tạm vắng trên địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp lưu trú bất hợp pháp; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền…” - ông Hà thông tin.

Tại buổi làm việc, thị xã Điện Bàn kiến nghị tỉnh chuyển chốt kiểm soát phòng chống dịch từ Trung tâm Bảo vệ thực vật thị xã ra khu vực ngã ba Tứ Câu để kiểm soát chặt hơn người và phương tiện vào địa bàn thị xã. Đồng thời cho chủ trương xét nghiệm tại các chợ liên quan đến lịch trình đi lại của 2 ca nghi ngờ nghiễm Covid-19; đề nghị đánh giá, xem xét có thể phong tỏa khu dân cư của 2 ca này. Kiến nghị tạm dừng cấp căn cước công dân; phân cấp trong khám chữa bệnh, hỗ trợ cho Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam…

Xem xét tạm dừng cấp căn cước công dân

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân nhấn mạnh, hiện nay phải kiểm soát chặt các khu công nghiệp, không thể để dịch bùng phát ở những nơi đặc biệt nhạy cảm như nhà máy, xí nghiệp. Điện Bàn đã làm rất tốt vai trò các tổ giám sát cộng đồng, cần phải tiếp tục duy trì hoạt động các tổ này thời gian tới.

Đồng chí Trần Văn Tân nhấn mạnh, tuần tới sẽ bước vào cao điểm kiểm tra, xử lý các vi phạm về phòng chống dịch, đặc biệt là xử phạt không đeo khẩu trang nơi công cộng, thị xã cần giao cho lực lượng công an phối hợp với các xã phường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp này để tạo hiệu quả răn đe trong cộng đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân kiểm tra chốt kiểm soát dịch số 1 trên tuyến quốc lộ 1 qua Điện Bàn. Ảnh: T.C

Đối với đề xuất di chuyển chốt kiểm soát số 1 ra gần ngã ba Tứ Câu, Thượng tá Nguyễn Thành Long - Phó Giám đốc Công an tỉnh thông tin, Công an tỉnh đã khảo sát rất nhiều lần, đánh giá kỹ vị trí thích hợp để lập chốt chặn.

“Quá trình lập chốt kiểm soát vừa phục vụ yêu cầu phòng chống dịch nhưng cũng còn có nhiều yếu tố liên quan, nhất là phải đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện khi kê khai y tế, đo thân nhiệt tại chốt kiểm soát. Qua khảo sát, đánh giá, Công an tỉnh thống nhất chọn địa điểm tại Trung tâm Bảo vệ thực vật thị xã Điện Bàn thuộc thôn Bồ Mưng 1, xã Điện Thắng Bắc. Hiện công an đã cử cán bộ chiến sĩ đến địa điểm trên và bắt đầu triển khai nhiệm vụ chốt chặn, kiểm soát theo quy định" - Thượng tá Nguyễn Thành Long nói.

Chỉ đạo các lực lượng y tế, công an, quân sự phải tăng cường lực lượng cho thị xã Điện Bàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân yêu cầu phải khẩn trương “đánh chặn” ngay từ tuyến đầu.

“Điện Bàn là chiến tuyến đầu tiên, thành lũy đầu tiên chống dịch. Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến cực kỳ phức tạp, cần phải tập trung cho nơi này, đồng thời cần mở rộng cho Đại Lộc, Đông Giang. Cả hệ thống chính trị cần sớm vào cuộc. Về việc cấp căn cước công dân, UBND tỉnh giao Giám đốc Công an tỉnh trên cơ sở đánh giá tình hình thực tế, xem xét tạm dừng việc làm thủ tục cấp căn cước công dân do thị xã đã xuất hiện 2 ca nghi nhiễm Covid-19. Trong giai đoạn này, phải vào cuộc đồng bộ quyết liệt nhất, nâng mức độ phòng chống dịch lên mức cao nhất, thực hiện nghiêm túc công tác truy vết, khoanh vùng, dập dịch có hiệu quả nhất” - đồng chí Trần Văn Tân nói.