Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân tiếp công dân định kỳ tháng 9.2020

(QNO) - Hôm nay 22.9, tại trụ sở Tiếp công dân tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 9.2020 của UBND tỉnh. Đại diện lãnh đạo các ban ngành của tỉnh cùng dự.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Hiền (phường An Mỹ, TP.Tam Kỳ) trình bày khiếu nại tại buổi tiếp công dân. Ảnh: N.Đ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân tiếp, nghe vợ chồng ông Nguyễn Huy (phường Cẩm An, TP.Hội An) trình bày việc chậm triển khai dự án Lê Phan và vệt cây xanh 20m đường Lạc Long Quân (TP.Hội An) làm ảnh hưởng lớn đến quyền sử dụng đất của gia đình từ nhiều năm nay. Vợ chồng ông kiến nghị Nhà nước khẩn trương giải tỏa, bồi thường cho hộ ông đi trước hoặc cho được phép làm nhà kiên cố để ở.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân hoan nghênh tinh thần chấp hành pháp luật của vợ chồng ông Nguyễn Huy. Đồng thời giao Sở Xây dựng làm việc cụ thể với UBND TP.Hội An về khả năng đầu tư dự án, từ đó, có báo cáo UBND tỉnh xem xét, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến nếu có thay đổi quy hoạch. Trên cơ sở đó, sớm giải quyết dứt điểm nội dung vợ chồng ông Huy kiến nghị.

Tiếp, nghe ông Nguyễn Tấn Được (xã Tam Anh Bắc, Núi Thành) kiến nghị việc bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Núi Thành không đúng quy định, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân cho biết, sẽ giao Giám đốc Sở TN-MT rà soát lại quy trình, thủ tục bổ nhiệm cán bộ, báo cáo UBND tỉnh để trả lời cho công dân được rõ.

Đối với nội dung khiếu nại của bà Nguyễn Thị Mỹ Hiền (phường An Mỹ, TP.Tam Kỳ) liên quan đến quyết định thu hồi đất để thực hiện dự án của UBND TP.Tam Kỳ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân khẳng định, theo quy định UBND tỉnh đã có Quyết định số 2226 ngày 13.8.2020 giải quyết lần 2 thì không xem xét giải quyết nữa; nếu không đồng ý với quyết định này, bà Hiền có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại tòa án...