Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kiểm tra công tác phòng chống bão tại Hội An (clip)

(QNO) - Chiều nay 27.10, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng cùng Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường đến kiểm tra công tác phòng chống bão số 9 tại TP.Hội An. Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu cùng tham gia kiểm tra công tác phòng chống bão.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đến kiểm tra công tác phòng chống bão số 9 tại Hội An. Ảnh: VĨNH LỘC

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã đến khảo sát và kiểm tra công tác kè chắn chống sạt lở tại Công viên Vườn tượng (phường Cẩm An), tình trạng sạt lở bờ biển Cửa Đại; thăm nơi trú tránh bão của người dân tại trụ sở UBND phường Cửa Đại.

Báo cáo với Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về tình trạng sạt lở bờ biển Cửa Đại, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cho biết, sạt lở bờ biển diễn ra rất nghiêm trọng. Thời gian qua tỉnh bố trí kinh phí để xây tuyến đê ngầm chắn sóng từ xa nhưng cũng chỉ mới thi công được một đoạn ngắn, do đó phải tiến hành kè thêm, dự kiến kinh phí khoảng 300 tỷ đồng nhằm giữ bờ biển lâu dài.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh báo cáo với Phó Thủ tướng về tình hình sạt lở bờ biển Cửa Đại. Ảnh: VĨNH LỘC

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đánh giá cao sự phối hợp của chính quyền địa phương và các cơ quan trung ương trong phòng chống xói lở, nhất là trong ứng phó với cơn bão số 9 sắp đổ bộ vào đất liền. Đồng thời nhấn mạnh đây là cơn bão rất mạnh, thời gian không còn nhiều, tình hình rất khẩn cấp, vì vậy chính quyền và các cấp ngành liên quan của Quảng Nam phải tập trung cao độ trong bảo vệ tính mạng và tài sản người dân.

Clip Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kiểm tra công tác phòng chống bão tại TP.Hội An:

“Phải sơ tán dân khỏi các vùng nguy hiểm như ven biển, nơi ngập sâu, dễ sạt lở, công trình không an toàn... một cách triệt để. Tập trung bảo vệ tài sản người dân, đưa tất cả thuyền bè từ sông, biển vào khu tránh trú an toàn. Bảo vệ kho tàng, bến bãi, công trình xây dựng, hạ tầng; đặc biệt là hệ thống điện, giao thông, công trình hồ đập. Muốn vậy, tất cả lực lượng quân đội, công an phải chuẩn bị sẵn lực lượng, trang thiết bị, kể cả xuồng, tàu thuyền, máy bay trực thăng phối hợp cùng với địa phương thực hiện phương châm “4 tại chỗ” để ứng phó kịp thời, phục vụ cứu hộ cứu nạn” - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo.

Đoàn công tác thăm nơi trú tránh bão tại trụ sở UBND phường Cửa Đại. Ảnh: VĨNH LỘC

Tính đến 15 giờ chiều nay, TP.Hội An đã di dời 2.101 hộ dân với 7.267 nhân khẩu ở 13 xã, phường đến nơi trú tránh kiên cố. Phấn đấu đến 18 giờ hôm nay sẽ di dời dứt điểm các hộ dân ở vùng nguy hiểm đến nơi an toàn.