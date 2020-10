Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng: "Quảng Nam tập trung ổn định đời sống nhân dân sau bão"

Cần biết về phòng tránh bão lũ

ĐĂNG KHOA | 28/10/2020 - 09:28

(QNO) - Theo chỉ đạo của Chính phủ, bão số 9 cùng với cơn bão Xangsane (2006) dự báo là một trong hai cơn bão có cường độ mạnh nhất trong 20 năm gần đây có khả năng gây ảnh hưởng trực tiếp đến Trung bộ và Tây nguyên nước ta. Bão hiện đang di chuyển nhanh với sức gió cường độ cấp 13-14, giật cấp 17, sóng có nơi lên cao tới 6-8m, phạm vi ảnh hưởng rộng, đổ bộ vào thời điểm triều cường, vô cùng nguy hiểm. Sau bão là mưa to, rất to, nam Nghệ An, Hà Tĩnh có thể lên tới 500-700mm.