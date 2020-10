Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng: Triển khai hiệu quả mọi biện pháp ứng phó bão số 9

(QNO) - Chiều nay 27.10, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chủ trì cuộc họp Ban chỉ huy tiền phương phòng chống bão số 9, đặt tại Trung tâm Phòng chống lụt bão miền Trung, TP.Đà Nẵng. Cùng dự có Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường; lãnh đạo các bộ ngành và tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi.

Quang cảnh cuộc họp Ban chỉ đạo tiền phương ứng phó bão số 9. Ảnh: P.V

Tại cuộc họp, đại diện Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hơn 10 tiếng nữa bão sẽ vào bờ. Hiện tại bão có cường độ mạnh nhất. Bắt đầu từ đêm nay, hoàn lưu bão sẽ ảnh hưởng các tỉnh, thành từ Đà Nẵng đến Bình Định.

Ngay sau khi vào bờ, bão không suy yếu mà có thể ảnh hưởng đến khu vực bắc Tây Nguyên với gió mạnh cấp 8, cấp 9. Trong đợt này sẽ mưa 200 - 300mm. Bão gây sóng lớn, các vùng trũng thấp ven sông sẽ ngập sâu bởi triều cường. Đây là cơ bão mạnh nhất 20 năm gần đây, tương đương với bão Xangsane năm 2006 vào Đà Nẵng và mạnh hơn bão Damrey vào Khánh Hòa năm 2018.

Ông Trần Quang Hoài - Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai cho biết, hiện bão cách bờ 450km, khoảng 10 giờ sáng mai sẽ đổ bộ vào đất liền từ Quảng Nam đến Bình Định. Hiện còn 142 tàu của Bình Định đang thoát ra khỏi vùng nguy hiểm, còn lại đều đã vào nơi an toàn. TP.Đà Nẵng cho 144 tàu vận tải vào các cảng và vịnh. Quảng Nam có 1 tàu, Bình Định có 78 tàu biển hiện vào Vũng Rô và Vân Phong để tránh bão.

Về công tác sơ tán dân, Thừa Thiên Huế có kế hoạch sơ tán 19 nghìn hộ, Đà Nẵng 35 nghìn dân, Quảng Nam 42 nghìn dân, Quảng Ngãi 94 nghìn dân, Bình Định 96 nghìn dân, Phú Yên 27 nghìn dân. Các tỉnh, thành phố hoàn thành sơ tán trước 18 giờ chiều nay.

Ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, địa phương đã dự trữ lương thực cho các xã bị chia cắt. Các hồ thủy điện đều đã vận hành đưa mực nước về mực thấp nhất đón lũ, có thể hứng 200 triệu mét khối nước. Nếu mưa 200 - 300mm thì đảm bảo cắt lũ an toàn. Đến 17 giờ chiều nay, Quảng Nam sẽ hoàn thành sơ tán dân. Hiện Quảng Nam không còn tàu nào ở ngoài khơi.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu các địa phương không chủ quan với bão số 9. Ảnh: P.V

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường cho biết, cơn bão này rất quái dị, di chuyển cực nhanh, không có không khí lạnh nên bão không giảm cấp. Vì vùng ảnh hưởng của bão rất lớn nên các tỉnh Thừa Thiên Huế, Phú Yên và các tỉnh Tây Nguyên cũng phải hết sức cảnh giác. Các tỉnh Nam Trung bộ là địa phương ít kinh nghiệm đối phó với bão nên không được chủ quan. Các địa phương khẩn trương rà soát lại tàu thuyền đã vào bờ, sơ tán toàn bộ người dân trên lồng bè, tàu vận tải vãng lai.

Bộ Quốc phòng cho biết sẽ có 66 nghìn người với 1.716 phương tiện các loại, trong đó 79 tàu to, 7 máy bay trực thăng... hỗ trợ các địa phương phòng chống bão.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng khẳng định, đây là cơn bão mạnh nhất trong nhiều năm trở lại đây. Vì vậy các địa phương không được phép chủ quan, phải triển khai có hiệu quả mọi biện pháp ứng phó bão với mục tiêu bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân cũng như của Nhà nước.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, phải tập trung bảo đảm an toàn trên đất liền khi bão đổ bộ, chú trọng triển khai sơ tán dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, nơi không an toàn; bảo đảm an toàn tại các công trình, tổ chức chằng chống nhà cửa, kho tàng, bệnh viện, trường học, công sở, các biển quảng cáo...; bảo vệ các công trình hạ tầng trọng điểm như đường dây 500kV, cơ sở sản xuất, nhà máy, xí nghiệp, khách sạn, nhà hàng...