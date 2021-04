(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch phối hợp tổ chức tiếp công dân, đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo kế hoạch, Thanh tra Quảng Nam chủ động phối hợp với các sở, ban ngành, địa phương liên quan tham mưu giải quyết các vụ việc tụ tập đông người, phức tạp khiếu nại kéo dài thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh; tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện các văn bản của Thủ trướng Chính phủ và của Thanh tra Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài.



Thanh tra tỉnh chỉ đạo các phòng nghiệp vụ trực thuộc, chỉ đạo thanh tra các sở ban ngành và thanh tra cấp huyện chủ động rà soát, tham mưu, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phát sinh, nhất là các vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo nhằm phục vụ tốt công tác bầu cử.

Thanh tra tỉnh kịp phối hợp, tham mưu triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ của Tiểu ban giải quyết khiếu nại phục vụ bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh thành lập Tổ công tác tiếp công dân phục vụ bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp.

Ban Tiếp công dân tỉnh phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh bố trí lãnh đạo và công chức có kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ theo lịch tiếp công dân định kỳ hoặc đột xuất.

Công an tỉnh tham mưu Ủy ban Bầu cử tỉnh triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ của Tiểu ban An ninh, trật tự, an toàn xã hội phục vụ bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Các sở, ban, ngành chỉ đạo thanh tra các đơn vị mình chủ động tham mưu xử lý, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền. Chủ tịch UBND cấp huyện tiếp tục quán triệt, học tập, tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường đối thoại, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tổ chức tốt công tác tiếp công dân, phát huy vai trò, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.