Phòng chống dịch bệnh Covid-19 ở Hội An: Sẵn sàng phương án ngăn ngừa lây nhiễm

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố, chiều qua 9.3, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.Hội An tổ chức họp khẩn đề ra các giải pháp sẵn sàng ứng phó khi xuất hiện dịch bệnh.

Quang cảnh cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tại TP.Hội An.

Chuẩn bị các phương án

Báo cáo của UBND TP.Hội An cho biết, từ 2 ngày qua thành phố đã phối hợp với Sở Y tế lấy 46 mẫu xét nghiệm với các trường hợp nghi nhiễm, trong đó gửi 14 mẫu (khách ở tại 3 khách sạn) ra Đà Nẵng, kết quả 13 âm tính, 1 ca nghi ngờ; 32 mẫu còn lại đang chờ kết quả xét nghiệm từ Viện Pasteur Nha Trang.

Trong số người tiếp xúc với những du khách trên, cấp độ F1 gồm 331 trường hợp, F2 là 614 trường hợp. Đặc biệt, hiện nay Hội An đang có 28 du khách đi cùng chuyến bay với bệnh nhân nhiễm Covid-19 từ Huế vào, tất cả cũng đang được cách ly tại một khách sạn ở Cẩm Châu. Thành phố đã chuẩn bị 4 kịch bản xử lý dịch.

Theo Bệnh viện Đa khoa Hội An, đến thời điểm này đơn vị đang cách ly 9 người, bao gồm 3 người tiếp xúc trực tiếp với 2 du khách Anh bị nhiễm bệnh tại Đà Nẵng trước đó, hầu hết sức khỏe ổn định. Đặc biệt, theo phân công, nếu phát hiện bệnh nhân dương tính sẽ được cách ly điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hội An, trường hợp nặng mới chuyển ra Bệnh viện Trung ương Huế. Tuy nhiên, hiện các trang thiết bị bảo hộ của bệnh viện rất thiếu thốn, khó thể đáp ứng trong tình tình xuất hiện nhiều bệnh nhân nhiễm Covid-19.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh - Giám đốc Trung tâm Y tế TP.Hội An thông tin, theo quy định trong trường hợp khách sạn nào có du khách bị dương tính phải đóng cửa khử trùng 14 ngày, đồng thời đưa tất cả nhân viên khách sạn cách ly tập trung “Nếu có dịch, Sở Y tế sẽ đưa người ra xử lý môi trường tại khu vực khách sạn có du khách dương tính để đảm bảo môi trường an toàn” - bà Anh nói.

Lập khu cách ly

Theo ông Nguyễn Minh Lý - Chánh Văn phòng UBND TP.Hội An, thành phố đã làm việc với Trường đào tạo nghề Hội Nông dân Việt Nam (phường Cửa Đại) và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh nhằm chuẩn bị cơ sở cách ly tập trung. Cụ thể, trường sẽ giao toàn bộ diện tích cho Hội An sử dụng, trước mắt thành phố sẽ trưng dụng khu nhà 5 tầng gồm 54 phòng để làm khu cách ly. Trong trường hợp có cách ly, Bộ đội Biên phòng tỉnh sẽ bảo vệ khu vực cách ly bên trong, thành phố lo khu vực bên ngoài. Ngoài ra, Hội An cũng chuẩn bị nhiều phương án khi số người cách ly tăng cao có thể thuê nguyên một khách sạn để cách ly.

Ông Nguyễn Văn Lanh – Trưởng phòng VH-TT TP.Hội An chia sẻ, việc vận động khách Âu cách ly rất khó khăn, thậm chí nhiều người phản ứng vì quy định thời gian cách ly lâu, khiến họ trễ nãi công việc, chưa kể hết hạn visa… Bên cạnh đó, các khoản chi phí trong thời gian bị cách ly như tiền ăn, ở tại khách sạn Nhà nước hay khách sạn lo, rồi tiền đổi vé máy bay, gia hạn visa... không biết bên nào lo. Vì vậy, thành phố nên có gói kinh phí trong các hoạt động chống dịch, để du khách, doanh nghiệp yên tâm.

Theo ông Nguyễn Văn Sơn - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An, thành phố không có quyền công bố dịch hoặc có ca nhiễm bệnh, điều này thuộc thẩm quyền của tỉnh nên tất cả phải chờ thông tin từ tỉnh, nhiệm vụ cấp bách của thành phố là chống dịch. “Từ ngày 10.3, sẽ dừng đưa khách ra tham quan Cù Lao Chàm, thành phố cũng tạm dừng các hoạt động tụ tập đông người, kể cả các sô diễn tại công viên Lune và Gami, tuy nhiên vẫn duy trì bán vé tham quan phố cổ” - ông Sơn nói.

Cũng theo ông Sơn, sẽ phải tiếp tục theo dõi số khách đang được cách ly và nhóm người tiếp xúc thuộc các diện F1, F2, F3. Đặc biệt, thành phố lập ngay phương án cách ly và tổ chức phong tỏa trong trường hợp những khách sạn có khách nhiễm bệnh; phong tỏa các khu dân cư liền kề khi có thông tin xét nghiệm chính thức. Tiến hành phun thuốc khử trùng toàn bộ khách sạn và khu vực lân cận, đóng cửa khách sạn 14 ngày, nắm chắc danh sách F1, F2, F3 để cách ly theo dõi.