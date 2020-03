Phòng chống dịch bệnh Covid-19: Quán triệt tinh thần 4 tại chỗ

* Thành lập Văn phòng thường trực phòng chống dịch bệnh tại Hội An

(QNO) - Nhiều giải pháp quyết liệt về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, đã được Ban Chỉ đạo của tỉnh yêu cầu thực hiện ngay trong cuộc họp chiều nay 12.3, trước diễn biến mới của dịch bệnh. Cuộc họp do Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì.

Quang cảnh cuộc họp của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 cấp tỉnh vào chiều nay 12.3. Ảnh: D.L

Khó khăn phát sinh

Nhiều ý kiến của các sở, ngành, địa phương phát biểu tại cuộc họp đều nhận định, tình hình dịch bệnh và công tác phòng chống dịch đang phát sinh nhiều vấn đề phức tạp, khó lường.

Ông Nguyễn Văn Sơn - Phó Chủ tịch phụ trách UBND TP.Hội An cho biết, công tác phòng chống dịch dù đã chỉ đạo rất quyết liệt, chuẩn bị đối phó các tình huống từ rất sớm, nhưng có những vấn đề từ thực tế diễn biến quá nhanh, nên khi ứng phó gặp nhiều lúng túng.

“Kịch bản phòng, chống dịch Covid-19 chỉ xây dựng cho phương án của khách đi cùng trên chuyến bay VN0054 là bao nhiêu ca, xử lý thế nào, hoàn toàn không nghĩ đến việc một lúc đối phó với quá nhiều nguồn lây nhiễm liên quan đến Hội An. Trong khi đó, lực lượng y tế quá mỏng, xử lý không kịp thời được tất cả tình huống. Cơ sở vật chất của khu cách ly chưa được chuẩn bị chu đáo, khi đưa khách nước ngoài đến nơi cách ly thì phát sinh nhiều vấn đề mình chưa thể giải quyết được, nhất là đáp ứng tốt nhất các yêu cầu của du khách” - ông Sơn thông tin.

Hôm nay 12.3, Sở Y tế đã giám sát và lấy 11 mẫu bệnh phẩm, gồm 8 mẫu tại Nhà khách phân hiệu Trường Nông dân Việt Nam (phường Cửa Đại, TP.Hội An) và 3 mẫu tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam (7 mẫu người nước ngoài và 4 người Việt Nam). 16 trường hợp liên quan đến 2 người Anh dương tính với Covid-19 ở Đà Nẵng (tức bệnh nhân thứ 22 và thứ 23) tại Điện Bàn, Thăng Bình và 40 trường hợp liên quan đến 1 người Anh dương tính với Covid-19 (bệnh nhân 30) ở Huế đều có kết quả âm tính (-), tất cả các trường hợp này tiếp tục cách ly đủ 14 ngày theo quy định; 2 trường hợp liên quan đến bệnh nhân thứ 34 dương tính với Covid-19 (bệnh nhân 34) tại Bình Thuận đã được cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm.

Trước thực tế trên, TP.Hội An đề nghị tỉnh hỗ trợ thêm nguồn lực, y bác sĩ, trang thiết bị, khẩu trang, đồ bảo hộ; hỗ trợ lực lượng phiên dịch nắm vững pháp luật để giải thích và làm tốt tâm lý cho du khách. Đồng thời, Quảng Nam cũng cần kiến nghị với Chính phủ về cơ chế, trách nhiệm chia sẻ thông tin giữa các tỉnh thành để phối hợp xử lý tình huống, tránh gây nguy hiểm cho cộng đồng khi du khách đến từ vùng dịch đi khắp nơi.

Ông Nguyễn Thanh Hồng - Giám đốc Sở VH-TT&DL cho hay, hiện việc trưng dụng khách sạn để phục vụ cách ly các đối tượng theo quy định, dù đã có chỉ đạo từ Trung ương, nhưng vẫn rất khó khăn.

Thực hiện quyết liệt phương châm “4 tại chỗ”

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân, Quảng Nam đã rất chủ động, sớm triển khai hàng loạt giải pháp phòng chống dịch và đạt kết quả bước đầu; tuy nhiên, những ngày qua, tình hình diễn biến quá nhanh, có những việc chưa lường hết. Do đó, cần tiếp tục tập trung xử lý tốt các tình huống phát sinh, với tinh thần quyết liệt, nhưng bình tĩnh, hiệu quả.

“Công tác phòng chống dịch bệnh trong những ngay tới cần phải được triển khai quyết liệt theo tinh thần 4 tại chỗ. Cần dự lường tốt hơn những vấn đề mới có thể phát sinh để chủ động ứng phó” - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh yêu cầu và chỉ đạo hàng loạt giải pháp mới.

Theo đó, một chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về các giải pháp quản lý hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh trong bối cảnh dịch hiện nay, sẽ sớm được ban hành, với tinh thần đảm bảo an toàn tối đa cho hoạt động du lịch và du khách. UBND tỉnh cũng quyết định thành lập Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo của tỉnh tại Hội An, do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân làm Trưởng văn phòng; tăng cường lực lượng y tế, biên dịch... và các trang thiết bị, vật tư cần thiết cho Hội An để nâng cao hiệu quả phòng chống dịch bệnh.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Hội An khẩn trương rà soát, thực hiện ngay phương án giảm bớt số lượng khách du lịch tại địa phương trong thời điểm hiện nay. Công an tỉnh phối hợp với Sở Giao thông vận tải nghiên cứu tham mưu các giải pháp kiểm soát giao thông từ các vùng lân cận đến Hội An, chủ động từng kịch bản cụ thể theo tình hình thực tế của dịch bệnh. Ngành y tế hướng dẫn triển khai công tác khai báo y tế theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương. Các ngành chức năng và các địa phương thực hiện chu đáo việc chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiệt bị, vật tư tại các khu cách ly và thực hiện nghiêm quy định về việc cách ly. Các trường hợp dương tính với vi rút gây bệnh sẽ được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam.

“Công tác thông tin tuyên truyền phải hết sức chủ động, theo quy chế cụ thể; kịp thời cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác cho báo chí và nhân dân; đồng thời xử lý nghiêm những thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận và làm phức tạp tình hình. Phải có bản tin của Ban chỉ đạo cấp tỉnh vào lúc 8 giờ sáng hàng ngày để cung cấp thông tin về công tác phòng chống dịch bệnh cho nhân dân” - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh nhấn mạnh.