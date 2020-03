Phòng chống dịch Covid-19: Sẵn sàng ứng phó các tình huống

Chiều qua 3.3, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh - Trưởng ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Covid-19 cấp tỉnh chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo các đơn vị về tình hình phòng chống dịch bệnh. Chủ tịch UBND tỉnh đã yêu cầu các đơn vị phải luôn trong tình thế sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra.

Theo báo cáo của Sở Y tế, đến nay đã tiến hành lấy 20 mẫu bệnh phẩm gửi Viện Pasteur Nha Trang xét nghiệm. Kết quả có 8 mẫu âm tính, hiện tại sức khỏe bình thường và đã hết thời hạn theo dõi 14 ngày quy định; 11 mẫu cho kết quả âm tính và đang được tiếp tục theo dõi y tế theo quy định, sức khỏe bình thường; còn 1 mẫu đang chờ kết quả.

Ngành y tế tỉnh đã phối hợp với các đơn vị Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam và các ngành, địa phương xây dựng kế hoạch sẵn sàng ứng phó khi có người và phương tiện bị nạn đi từ vùng dịch hoặc qua vùng dịch vào vùng biển Quảng Nam. Các khu vực sân bay, cửa khẩu được tăng cường kiểm tra y tế, đặt máy giám sát, đo thân nhiệt tại sân bay Chu Lai.

Toàn tỉnh cũng đã kiểm tra, giám sát các công ty, xí nghiệp, hướng dẫn cách ly tại chỗ theo quy định của Bộ Y tế. Có 58 trường hợp đang theo dõi tại 22 công ty, xí nghiệp có yếu tố dịch tễ liên quan đến Trung Quốc, hiện sức khỏe bình thường. Tổ công tác của liên ngành y tế, LĐ-TB&XH, công an, liên đoàn lao động điều tra, giám sát tại 35 công ty có yếu tố dịch tễ liên quan đến Hàn Quốc, Nhật Bản và các quốc gia, vùng có dịch.

Kết quả sàng lọc 465 người nước ngoài, trong đó có 12 trường hợp đi về từ vùng có dịch trong vòng 14 ngày (gồm 1 người đang theo dõi cách ly tại bệnh viện ngày thứ 10, kết quả xét nghiệm âm tính, hiện sức khỏe bình thường và đã qua 14 ngày nhập cảnh; 11 trường hợp cách ly tại nơi cư trú theo quy định, được cơ quan y tế theo dõi sát sao, sức khỏe bình thường), còn 453 trường hợp không thuộc diện theo dõi.

Tại cộng đồng, hiện tại có 84 trường hợp ở 11 huyện, thị xã, thành phố đưa vào diện theo dõi, cách ly tại nhà, trong đó có 25 trường hợp đã hết thời gian 14 ngày, sức khỏe bình thường; 59 trường hợp tiếp tục theo dõi. Tỉnh cũng đang cùng với Bộ Công an, Trường Cảnh sát nhân dân V, Đội cơ động của Bộ Tư lệnh xây dựng phương án trưng dụng Trường Cảnh sát nhân dân V làm khu cách ly tập trung.

Theo ông Nguyễn Văn Hai - Giám đốc Sở Y tế, trong thời gian tới khi du học sinh, người lao động trở về từ vùng có dịch, hoặc du khách từ những vùng có dịch đến đông thì phải có thêm những khu cách ly tập trung. Để chắc chắn và nâng cao mức độ phòng chống dịch, các khu cách ly tập trung cần được chuẩn bị sẵn sàng, đảm bảo điều kiện phòng dịch tốt nhất. Trước mắt cần khảo sát bổ sung địa điểm cách ly tập trung cho khu vực TP. Tam Kỳ, Hội An; bổ sung phương án đưa các địa điểm thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Quốc phòng, Công an, các trường học, ký túc xá để sẵn sàng tiếp nhận làm khu cách ly tập trung.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh nhận định, tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, khó lường nên không được chủ quan, do đó Sở Y tế phải phối hợp với các ngành xây dựng kịch bản, dự lường trường hợp xấu nhất xảy ra thì phải ứng phó được. Mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương phải biết được cần làm gì ưu tiên, tránh để bị động. Dịch bệnh hiện rất nguy hiểm, nhất là người trở về từ vùng dịch đang trong giai đoạn ủ bệnh, chưa phát bệnh nhưng lại có nguy cơ lây lan trong cộng đồng, nên việc kiểm soát, cách ly người từ vùng dịch trở về phải thực hiện chặt chẽ. Đối với việc cho học sinh mầm non, tiểu học, THCS đi học trở lại hay không thì ngành giáo dục cần tính toán phương án phù hợp để tham mưu UBND tỉnh xem xét quyết định vào cuối tuần này. Đối với các khu cách ly tập trung, các ngành chọn địa điểm và chuẩn bị thật tốt điều kiện về cơ sở vật chất, vệ sinh, an toàn. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cần xin ý kiến Quân khu 5 để mở rộng địa điểm cách ly tập trung.

Về khẩu trang chuẩn bị cho người dân cũng như người được cách ly, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh giao Sở Y tế phối hợp với Sở Công Thương đặt hàng một đơn vị may khẩu trang vải sát khuẩn để phát cho người dân của tỉnh. Ngành y tế cần thống kê lại số lượng y bác sĩ của toàn tỉnh ở tất cả lực lượng, có phương án tại chỗ, có phương án điều động tập trung, đảm bảo đủ y bác sĩ nếu có tình huống xấu xảy ra. Các ngành cũng cần tăng cường “tai mắt” từ nhân dân, nhằm nắm bắt thông tin nhanh nhất nếu có người về từ vùng dịch, kịp thời thực hiện các biện pháp cách ly theo quy định. Toàn tỉnh phải luôn trong tư thế chủ động phòng chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo mọi điều kiện ứng phó cho tình huống xấu nhất có thể xảy ra.