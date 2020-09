Phú Ninh bầu bổ sung các chức danh HĐND, UBND huyện

(QNO) - Sáng nay 23.9, HĐND huyện Phú Ninh khóa XI tổ chức kỳ họp thứ 18 nhằm củng cố, kiện toàn các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Lãnh đạo huyện Phú Ninh tặng hoa chúc mừng các cá nhân trúng cử. Ảnh: Đ.C

Tại kỳ họp, HĐND huyện Phú Ninh bầu ông Phan Thanh Thám - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy giữ chức Phó Chủ tịch HĐND huyện khóa XI; bầu bà Nguyễn Thị Ngọc Vân - Trưởng phòng Tài chính - kế hoạch giữ chức Phó Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đồng thời bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện đối với ông Đỗ Văn Luật - Trưởng phòng VH-TT và ông Huỳnh Tuấn Nhật - Trưởng phòng TN-MT.

HĐND huyện cũng thực hiện quy trình miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND huyện đối với ông Nguyễn Thanh do nghỉ hưu theo chế độ; miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND huyện đối với ông Nguyễn Phi Thạnh do chuyển công tác; cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện đối với ông Trần Ngọc Ẩn - nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy và ông Nguyễn Hữu Tuấn - nguyên Phó Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy do nghỉ hưu theo chế độ.

Tại kỳ họp này, HĐND huyện đã thông qua chủ trương đầu tư tu bổ Di tích cấp quốc gia đình Chiên Đàn (xã Tam Đàn) với kinh phí 400 triệu đồng; đầu tư phục dựng lại ngôi đình Phú Trà (xã Tam Thái) với kinh phí 1,2 tỷ đồng, triển khai thi công trong năm 2020.