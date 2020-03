Phước Sơn lập 4 khu cách ly tập trung chống dịch Covid-19

(QNO) - Sáng nay 31.3, Đoàn kiểm tra của tỉnh do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân làm trưởng đoàn cùng đại diện các sở, ban ngành liên quan có buổi làm việc với UBND huyện Phước Sơn về công tác phòng chống dịch Covid-19.

Đoàn kiểm tra khảo sát ở Trung tâm Y tế huyện Phước Sơn. Ảnh: PHAN VINH

Sẵn sàng các tình huống

Lãnh đạo UBND huyện Phước Sơn thông tin, thời gian qua địa phương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên đài phát thanh (Trung tâm VH-TT&TT-TH huyện), đặc biệt là công tác tuyên truyền bằng xe lưu động đến các thôn, tổ dân phố trên địa bàn 12 xã, thị trấn.

Địa phương cũng thành lập 4 khu cách ly tập trung: Khu A tại Khoa Truyền nhiễm - Trung tâm Y tế gồm 4 phòng, 12 giường; Khu B tại Trạm Y tế thị trấn Khâm Đức gồm 10 phòng, 40 giường; Khu C tại khu vực nội trú của học sinh thuộc Trường THPT Khâm Đức gồm 10 phòng, 40 giường; Khu D tại Nhà khách Liên đoàn Lao động huyện gồm 7 phòng với 14 giường.

Phước Sơn cũng đã triển khai phun hóa chất khử khuẩn CloraminB hàng tuần tại các khoa, phòng và khu cách ly tại Trung tâm Y tế huyện; tiến hành phun khử khuẩn 2 lần tại điểm trường trên địa bàn huyện.

Ngoài ra, địa phương đã bố trí 1 phòng khám riêng biệt và khu cách ly cho những người có các biểu hiện viêm đường hô hấp cấp với đầy đủ nhân lực, trang thiết bị, máy móc, phương tiện theo chỉ đạo của Sở Y tế.

Đồng thời, chuẩn bị sẵn sàng việc tiếp nhận, khám phát hiện và chuyển tuyến đối với các trường hợp nghi nhiễm Covid-19. Huyện cũng đã mua 13 máy đo thân nhiệt, 2.000 khẩu trang y tế cấp cho Trung tâm Y tế và các trạm y tế xã, thị trấn phục vụ công tác phòng chống dịch.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân kiểm tra giường bệnh tại khu cách ly tập trung. Ảnh: PHAN VINH

Tất cả trạm y tế tuyến xã đã có phòng cách ly riêng với tổng cộng 23 phòng, trung bình 2 phòng/trạm, 2 giường/phòng. Địa phương cũng đã cử 11 cán bộ y tế tham gia các lớp tập huấn về hướng dẫn giám sát, chuẩn đoán, điều trị, phòng chống Covid-19 do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tổ chức. Trung tâm Y tế huyện Phước Sơn đã tổ chức tập huấn hướng dẫn các quyết định, hướng dẫn mới về bệnh viêm đường hô hấp cấp cho cán bộ y tế tuyến huyện và xã.

Huyện Phước Sơn cũng tăng cường công tác chuyên môn, sẵn sàng các tình huống giám sát, theo dõi tất cả trường hợp khi có danh sách thông báo từ Công an huyện, Phòng LĐ-TB&XH cung cấp có liên quan đến người ngoài địa phương về lưu trú và các trường hợp nghi nhiễm.

Tính đến ngày 31.3.2020, trên địa bàn huyện Phước Sơn vẫn chưa có bệnh nhân nghi ngờ mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp cho vi rút corona gây ra.

Quyết liệt chống dịch trong “2 tuần vàng”

Ông Nguyễn Mạnh Hà - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn cho biết, địa phương là huyện miền núi nhưng có 2 đường quốc lộ đi ngang là 14E và đường Hồ Chí Minh, người dân đi từ Đà Nẵng, Kon Tum thường dừng chân nghỉ ngơi, ăn uống khi qua đây. Vì vậy, địa phương rất quan tâm và quyết liệt trong công tác phòng chống dịch Covid-19, đặc biệt đối với người ngoài địa phương. Phước Sơn đã chỉ đạo các ngành, thị trấn, xã triển khai việc tạm dừng kinh doanh buôn bán, thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo từ Trung ương và tỉnh về hạn chế tụ tập đông người.

Ông Nguyễn Mạnh Hà - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: PHAN VINH

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Mạnh Hà, chế tài cụ thể để xử lý việc kinh doanh buôn bán, tụ tập đông người trong khi có lệnh cấm vẫn chưa có, vì vậy địa phương gặp không ít khó khăn trong triển khai nhiệm vụ.

“Ngoài ra, địa phương áp dụng phương châm chống dịch “4 tại chỗ”, nhưng tỉnh cũng nên nghiên cứu hỗ trợ lương thực, thực phẩm nếu thời gian chống dịch kéo dài. Bởi, địa phương hiện tại chưa có kho dự trữ lương thực. Chúng tôi rà soát thì hiện chỉ có 30 tấn gạo của các trường bán trú, nội trú trên địa bàn, quá ít để ứng phó khi dịch diễn biến xấu. Còn vấn đề thực phẩm, địa phương cũng không chủ động được tại chỗ, phải nhập từ đồng bằng lên nên sẽ rất khó khăn” - ông Nguyễn Mạnh Hà kiến nghị.

Khu cách ly tập trung tại Trường THPT Khâm Đức. Ảnh: PHAN VINH

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân cho rằng, công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Phước Sơn đã được triển khai đầy đủ, mạnh mẽ. Đề nghị địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh và Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch, liên tục cập nhật những chỉ đạo mới.

Đặc biệt lực lượng chức năng, thị trấn, xã, thôn phải kiểm tra, giám soát hoạt động của các quán ăn, nhà hàng, cà phê chuyên phục vụ xe đường dài trên địa bàn huyện. Nếu trường hợp nào không thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch thì căn cứ Điều 11 của Nghị định 176 ngày 14.1.2013 về phòng chống dịch để xử lý kiên quyết.

Đoàn công tác tỉnh kiểm tra thực tế và làm việc với UBND huyện Phước Sơn:

“Đồng thời, tạm dừng ngay các hoạt động tiếp nhận nhân đạo từ thiện từ nơi khác về địa phương, không cho dừng nghỉ lưu trú qua đêm tại địa bàn. Đề nghị Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của huyện phải thực hiện đúng với từng cấp độ diện biến của dịch, đúng với quy định phân tuyến. Chúng ta chỉ có 2 “tuần lễ vàng” để diệt cho được “giặc dịch” này thì nên địa phương cần quyết liệt, không được chủ quan, phải kiểm soát nghiêm ngặt.

Còn việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính vẫn tiếp tục, nhưng đảm bảo đúng quy định trong phòng chống dịch, có địa điểm cụ thể, sát khuẩn, đeo khẩu trang, giữ đúng khoảng cách. Đồng thời, chuẩn bị thật tốt chương trình Lễ hội Văn hóa - thể thao các huyện miền núi trong thời gian tới” - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chỉ đạo.