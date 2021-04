Quảng Nam có 1.701 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

(QNO) - Sở Nội vụ Quảng Nam - cơ quan thường trực của Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh cho biết, đến ngày 3.3.2021, UBBC các cấp trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành việc ấn định và công bố số đơn vị bầu cử theo quy định của Luật Bầu cử.

Tuyên truyền bầu cử ở huyện Bắc Trà My. Ảnh: N.Đ

Theo đó, có 23 đơn vị bầu cử HĐND tỉnh khóa X (nhiệm kỳ 2021 - 2026), với tổng số đại biểu được bầu là 57 người. Trong đó, có 13 đơn vị bầu cử bầu 2 đại biểu và 10 đơn vị bầu 3 đến 5 đại biểu.

Ở cấp huyện có 190 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện khóa mới, với tổng số đại biểu được bầu là 565 người. Trong đó, có 5 đơn vị bầu cử bầu 1 đại biểu, 65 đơn vị bầu cử bầu 2 đại biểu và 120 đơn vị bầu cử bầu 3 đến 5 đại biểu.

Đối với cấp xã có 1.485 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND xã khóa mới, với tổng số đại biểu được bầu là 5.344 người. Trong đó, có 3 đơn vị bầu cử bầu 1 đại biểu, 152 đơn vị bầu cử bầu 2 đại biểu và 1.330 đơn vị bầu cử bầu 3 đến 5 đại biểu.

Ngoài ra, theo Nghị quyết 64 (ngày 3.3.2021) của Hội đồng Bầu cử quốc gia, Quảng Nam có 3 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Cụ thể, đơn vị bầu cử số 1 gồm các huyện: Đại Lộc, Đông Giang, Tây Giang, Nam Giang, Phước Sơn và thị xã Điện Bàn; số lượng đại biểu được bầu là 2 người.

Đơn vị bầu cử số 2 gồm các huyện: Thăng Bình, Hiệp Đức, Quế Sơn, Nông Sơn, Duy Xuyên và TP.Hội An; số lượng đại biểu được bầu 3 người.

Đơn vị bầu cử số 3 gồm các huyện: Núi Thành, Phú Ninh, Tiên Phước, Nam Trà My, Bắc Trà My và TP.Tam Kỳ; số lượng đại biểu được bầu là 2 người.

Giám đốc Sở Nội vụ Trần Thị Kim Hoa - Ủy viên Thường trực UBBC tỉnh cho biết, hiện nay UBBC tỉnh đã tiến hành in ấn các loại tài liệu có liên quan để cấp phát cho các huyện, thị xã, thành phố; đồng thời có văn bản hướng dẫn UBBC cấp huyện, cấp xã in ấn tài liệu (đối với những tài liệu do cấp huyện, cấp xã in ấn), chuẩn bị hòm phiếu và khắc dấu phục vụ bầu cử.

“Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh triển khai đúng tiến độ và luật định” - bà Trần Thị Kim Hoa khẳng định.