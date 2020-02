Quảng Nam đón tết vui tươi, đầm ấm

* Phải bắt tay ngay vào công việc, không được chủ quan, lơ là

(QNO) - Chiều 30.1 (mùng 6 tháng Giêng), UBND tỉnh tổ chức giao ban đầu xuân Canh Tý 2020. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phan Việt Cường; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca cùng dự.

UBND tỉnh tổ chức giao ban đầu xuân Canh Tý 2020. Ảnh: X.P

Theo báo cáo của UBND tỉnh, công tác tổ chức đón Tết Canh Tý trên địa bàn tỉnh được các ngành, địa phương triển khai thực hiện chu đáo, đảm bảo cho nhân dân đón tết vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm.

Trước tết, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các ngành và địa phương đã đi thăm, tặng quà cho các đồng chí lão thành cách mạng, gia đình chính sách, các đối tượng người có công, đối tượng xã hội với tổng kinh phí hơn 333,6 tỷ đồng. Trong đó, quà của Chủ tịch nước 17,7 tỷ đồng; quà của tỉnh gần 75 tỷ đồng; chi trả trợ cấp cho người có công tháng 1 và tháng 2 gần 241 tỷ đồng.



Nguồn hàng phục vụ tết đa dạng, đảm bảo chất lượng, giá cả ổn định, đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng. Ngành y tế tổ chức trực cấp cứu 24/24 giờ, trong 5 ngày tết đã khám bệnh, cấp cứu 5.535 trường hợp, 250 ca sinh.

UBND tỉnh chỉ đạo kịp thời công tác phòng chống dịch corona. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, lễ hội, vui chơi giải trí trong dịp tết được tổ chức sôi nổi tại nhiều địa phương cả tỉnh. Trong dịp tết, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Trong 5 ngày tết, trên địa bàn tỉnh xảy ra 6 vụ tại nạn giao thông, chết 4 người.

Phát biểu kết luận giao ban, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đánh giá cao công tác tổ chức đón Tết Canh Tý của các ngành, địa phương và đặc biệt biểu dương lực lượng công an toàn tỉnh đã đồng loạt ra quân đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh trong dịp tết, cũng như kịp thời tấn công, trấn áp các loại tội phạm.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, ngay sau tết, các sở, ban, ngành, địa phương phải bắt tay ngay vào công việc, không được chủ quan, lơ là, chậm trễ trong việc triển khai nhiệm vụ được giao; cần quyết liệt hành động với khí thế mới, tâm thế mới. Trong đó, nhiệm vụ trước mắt là tập trung triển khai các phương án phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do vi rút corona gây ra; chủ động giải quyết những vấn đề phức tạp có thể phát sinh trong công tác bồi thường, giải tỏa ngay từ cơ sở; tập trung đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư; tiếp tục tăng cường công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tư trên địa bàn; khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống xâm nhập mặn, đảm bảo nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp vụ đông xuân và cả vụ hè thu; chuẩn bị chu đáo các nội dung phục vụ hội nghị Tỉnh ủy và kỳ họp HĐND tỉnh trong quý I - 2020.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức toàn tỉnh gương mẫu trong việc thực hiện Nghị định 100/NĐ-CP của Chính phủ, những trường hợp vi phạm đều phải được xử lý nghiêm theo quy định.

* Về tình hình kinh tế - xã hội tháng 1.2020, báo cáo của UBND tỉnh cho biết, do là tháng tết nên chỉ số sản xuất ngành công nghiệp giảm 16,7% so với tháng trước và giảm 34,8% so với cùng kỳ năm 2019; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt hơn 5.570 tỷ đồng, tăng 17,7% so với cùng kỳ năm trước; tổng lượng khách lưu trú ước đạt 295 ghìn lượt, tăng 6,2% so với cùng kỳ; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 2.594 tỷ đồng, bằng 10,1% dự toán (thu nội địa 2.099 tỷ đồng, thu xuất nhập khẩu 495 tỷ đồng).