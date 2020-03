Quảng Nam qua mười ngày cao điểm chống dịch Covid-19

* Doanh nghiệp đóng góp 2,5 tỷ đồng và 10.000 lít cồn cho cuộc chiến phòng, chống Covid-19

(QNO) - Minh bạch thông tin, bình tĩnh chống dịch, đoàn kết doanh nghiệp vượt qua khủng hoảng… là những nội dung quan trọng tại buổi làm việc rút kinh nghiệm của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 diễn ra tại TP.Hội An chiều nay 16.3.

Tham dự buổi làm việc có Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh; Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Võ Xuân Ca; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân cùng đại diện các sở, ban, ngành, địa phương liên quan.

Quyết liệt nhiều biện pháp

Thông tin tại buổi làm việc, Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Văn Hai cho biết, đến chiều tối hôm qua (15.3) trên địa bàn Quảng Nam có 3 ca dương tính Covid-19, trong đó 2 trường hợp đã được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Huế điều trị, bệnh nhân thứ 57 đang được chữa trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam (tại Núi Thành). Tất cả những người tiếp xúc và tiếp xúc gần với bệnh nhân 57 đều được nắm danh sách, cách ly tại cơ sở y tế và cơ sở tập trung theo quy định.

"Sở luôn chủ động, kịp thời phát hiện và thực hiện đúng quy trình công tác khai báo y tế với những khách nước ngoài đang ở Quảng Nam từ ngày 3.3 trở về trước để có thông tin chắc chắc theo dõi, phòng ngừa dịch bệnh" - ông Hai nói.

Phát biểu tại buổi sơ kết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân khẳng định, công tác phòng chống dịch phải được tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt đến cấp cơ sở. Trong đó, phải tuân thủ tuyệt đối nguyên tắc “4 tại chỗ” và "5 không" nhằm chủ động phòng chống dịch. Ngoài ra, phải chú ý rà soát, xác minh các trường hợp nghi nhiễm Covid-19.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân lưu ý thêm, cần phải rà soát các trường hợp đưa vào cách ly theo đúng quy định. Riêng đối với những người đã hết thời hạn cách ly phải có giấy chứng nhận an toàn từ các cơ quan chức năng. "Quảng Nam sẵn sàng hy sinh lợi ích kinh tế để đảm bảo sức khỏe cho nhân dân. Với du khách nước ngoài, chúng ta phải thấu cảm chia sẻ và hỗ trợ tối đa. Qua đó, giữ vững hình ảnh du lịch Hội An cũng như Quảng Nam" - đồng chí Trần Văn Tân nhấn mạnh.

Doanh nghiệp đồng hành

Theo ông Phan Xuân Thanh - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Quảng Nam, dịch bệnh Covid-19 là thách thức rủi ro phi truyền thống của ngành du lịch, vì vậy thời gian qua doanh nghiệp du lịch địa phương đã đồng hành, hy sinh lợi ích kinh tế để chống dịch.

Cụ thể, Hiệp hội Du lịch đã phát động chương trình “Tình nguyện viên và doanh nghiệp đồng hành cùng sức khỏe cộng đồng” với sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của một số doanh nghiệp thành viên. Đặc biệt, các doanh nghiệp đã tích cực tham gia chương trình“Doanh nghiệp đồng hành vì sức khỏe cộng đồng” với số tiền ủng hộ 2,5 tỷ đồng và 10 nghìn lít cồn.

Đồng tình với quan điểm trên, ông Trần Quốc Bảo - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Quảng Nam, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn VN Đà Thành cho rằng, doanh nghiệp phải đồng hành với tỉnh trong phòng, chống dịch bởi doanh nghiệp không còn đường lui. “Trong hai tháng qua doanh nghiệp chúng tôi đã thiệt hại hơn 300 tỷ đồng, do đó chúng ta phải “chiến đấu” bởi sau lưng doanh nghiệp còn hàng ngàn lao động” - ông Trần Quốc Bảo nói.

Cũng theo ông Trần Quốc Bảo, trong tình hình hiện nay mỗi doanh nghiệp phải là một “chiến sĩ” trên mặt trận chống dịch Covid-19. Do đó các doanh nghiệp phải bình tĩnh, không hoang mang tìm cách tháo gỡ, tái cấu trúc lại hệ thống.

“Chúng ta nên đoàn kết, ngồi lại với nhau tìm giải pháp tháo gỡ, làm những điều trước đây chúng ta chưa làm. Sắp tới Hiệp hội Doanh nghiệp Quảng Nam sẽ phối hợp với Hiệp hội Du lịch Quảng Nam tìm giải pháp vực dậy hoạt động kinh doanh. Đặc biệt, doanh nghiệp rất cần sự đồng hành sát cánh của tỉnh nhằm giúp chúng tôi vượt qua giai đoạn khó khăn này” - ông Bảo đề xuất.

2,5 tỷ đồng và 10 nghìn lít cồn y tế đã được các doanh nghiệp đã đóng góp cho chương trình “Doanh nghiệp đồng hành vì sức khỏe cộng đồng”.

Cụ thể: Tập đoàn VN Đà Thành đóng góp 500 triệu đồng; The Phan Holdings - HB Quảng Nam đóng góp 500 triệu đồng; Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An đóng góp 500 triệu đồng; Công ty CP Nhiên liệu sinh học Tùng Lâm đóng góp 300 triệu đồng và 10 nghìn lít cồn; Công ty CP Vinpearl chi nhánh Quảng Nam đóng góp 300 triệu đồng; Công ty CP sân golf Indochina Hội An đóng góp 200 triệu đồng;Tập đoàn Thiên Minh đóng góp 100 triệu đồng và Tập đoàn Hoàng Gia đóng góp 100 triệu đồng.