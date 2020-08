Quảng Nam tiếp tục triển khai khẩn cấp các giải pháp phòng chống dịch Covid-19

(QNO) - Tiếp tục kiểm soát lượng người qua các chốt chặn cũng như tăng cường các giải pháp phòng chống dịch tại tất cả địa phương là những nội dung tại cuộc họp trực tuyến giữa UBND tỉnh với các huyện, thị xã, thành phố vào sáng nay 1.8. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì cuộc họp trực tuyến sáng 1.8.Ảnh: X.H

Dịch diễn biến nhanh, phức tạp

Tính đến sáng nay 1.8, Quảng Nam có 6 địa phương có người dương tính với Covid-19, gồm Hội An, Điện Bàn, Đại Lộc, Duy Xuyên, Thăng Bình, Quế Sơn. Hiện tại 2 ổ dịch ở phường Minh An và Cẩm An (TP.Hội An) đang được khoanh vùng, xác định cụ thể các đối tượng có tiếp xúc với các ca dương tính đã công bố.

Ông Nguyễn Văn Lanh - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An cho biết, tính đến sáng 1.8, Hội An có 11 trường hợp dương tính, tổng số F1 đã xác định được là 290 người, trong đó nhiều ca có quá trình di chuyển, tiếp xúc khá phức tạp. Hiện tại cùng với phường Minh An và Cẩm An, Hội An cũng đã tiến hành khoanh vùng thêm xã đảo Tân Hiệp - Cù Lao Chàm. Ông Nguyễn Văn Lanh cho biết thêm, hiện nay tất cả địa bàn trọng điểm đã được phun thuốc khử khuẩn, các khu cách ly tập trung trên địa bàn thành phố được tăng cường thêm.

Tại thị xã Điện Bàn, với 8 ca dương tính đã công bố, thị xã đã khoanh vùng, xác định 206 đối tượng F1 và thực hiện cách ly tập trung cho 111 người, tiếp tục vận động các trường hợp F1 này cách ly tập trung. Các khu cách ly tập trung gồm Trường Đại học Phan Chu Trinh, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội phân hiệu Quảng Nam (170 giường) và các cơ sở y tế trên địa bàn. Cùng với việc tăng cường thêm các chốt chặn, Điện Bàn đã đề nghị các xã, phường thành lập thêm các khu cách ly tại chính địa bàn các xã, phường.

Tại TP.Tam Kỳ, dù chưa xuất hiện ca dương tính, tuy nhiên, hiện nay thành phố đang tiến hành cách ly 40 trường hợp bệnh nghi ngờ. Toàn thành phố đã lấy mẫu xét nghiệm đối với 77 trường hợp bệnh nghi ngờ và chờ kết quả xét nghiệm. Lãnh đạo TP.Tam Kỳ đề nghị Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam (CDC Quảng Nam) sớm cung cấp kết quả những mẫu xét nghiệm của Tam Kỳ; kiến nghị UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành chức năng của tỉnh có hình thức răn đe, xử phạt đối với những trường hợp đưa thông tin sai lệch về tình hình dịch bệnh, gây hoang mang dư luận; điều tiết số lượng tàu đến ga Tam Kỳ.

Tại Đại Lộc, hiện nay Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam đang được yêu cầu tiếp nhận 150 bệnh nhân từ các bệnh viện trên địa bàn TP.Đà Nẵng chuyển về. Ngoài ra, các trường hợp F1 hiện nay tại địa phương đang tăng lên từng ngày, các khu cách ly tập trung trên địa bàn huyện đang có tình trạng quá tải. Chính quyền địa phương đang yêu cầu các xã, thị trấn cùng với việc thành lập các chốt kiểm soát thì thành lập thêm các khu cách ly trên địa bàn xã, thị trấn.

Tăng cường đội ngũ y bác sĩ, gia tăng xét nghiệm

Ông Huỳnh Công Quang - Phó Giám đốc CDC Quảng Nam cho biết, từ ngày 25.7 đến nay đã có hơn 1.500 mẫu xét nghiệm được thực hiện. "CDC Quảng Nam đang cố gắng tầm soát những bệnh nhân tại các cơ sở y tế phát hiện các ca dương tính như Trung tâm Y tế huyện Thăng Bình, Bệnh viện Vĩnh Đức, Bệnh viện Bình An... Khả năng trong thời gian đến sẽ phải gia tăng xét nghiệm. Quan trọng nhất hiện nay là tuyên truyền, vận động người dân đến cơ sở y tế để thực hiện mẫu xét nghiệm, ưu tiên các đối tượng trở về từ TP.Đà Nẵng từ ngày 15.7" - ông Quang nói.

Tại cuộc họp, các địa phương đều có kiến nghị về việc thiếu các test xét nghiệm cũng như thiếu hụt đội ngũ y bác sĩ tại địa phương. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân cho biết, hiện nay tỉnh khuyến khích các địa phương vận động đội ngũ y bác sĩ đã về hưu, cũng như sinh viên y khoa người Quảng Nam tại nhiều nơi cùng hỗ trợ địa phương thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh. Hiện tại CDC Quảng Nam có đến 3 hệ thống xét nghiệm Realtime PCR tự động phục vụ cho công tác chống dịch Covid-19.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân cũng yêu cầu các địa phương thực hiện chặt chẽ và nghiêm túc Chỉ thị 16 về giãn cách xã hội. Đồng thời yêu cầu các địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể về việc đón các bệnh nhân từ TP.Đà Nẵng trở về theo như kiến nghị từ TP.Đà Nẵng, gửi đến Sở Y tế và trình Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 cấp tỉnh xem xét thông qua. Đồng chí Trần Văn Tân cũng đồng ý để trung tâm y tế các địa phương được mua sắm test xét nghiệm cũng như vật tư y tế phục vụ công tác phòng chống dịch.