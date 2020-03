Quế Sơn công bố thành lập thị trấn Hương An

(QNO) - Sáng nay 25.3, huyện Quế Sơn tổ chức lễ công bố Nghị quyết số 863/NQ-UBTVQH14 (ngày 10.1.2020) của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV về thành lập thị trấn Hương An. Đến dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân và lãnh đạo một số ngành liên quan của tỉnh.

Quang cảnh lễ công bố thành lập thị trấn Hương An diễn ra sáng nay 25.3. Ảnh: VĂN SỰ

Theo Nghị quyết số 863, thị trấn Hương An được thành lập trên cơ sở toàn bộ 11,17km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 8.267 người của xã Hương An. Sau khi thành lập, thị trấn Hương An có tổng cộng 6 tổ dân phố: Đồng Tràm, Hương Yên, Yên Lư, Hương Lộc, Hương An, Hương An Đông. Về địa giới hành chính, thị trấn Hương An giáp với các xã Quế Mỹ, Quế Phú của huyện Quế Sơn và một số địa phương của 2 huyện Thăng Bình, Duy Xuyên.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân cùng ông Lê Tấn Trung - Bí thư Huyện ủy Quế Sơn trao Nghị quyết thành lập thị trấn Hương An và tặng hoa chúc mừng lãnh đạo địa phương. Ảnh: VĂN SỰ

Được biết, năm 2019 thu nhập bình quân đầu người của Hương An đạt 38 triệu đồng, tăng 5 triệu đồng so với năm 2015. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của thị trấn chỉ còn 1,87%, giảm gần 2,3% so với cách đây 5 năm.