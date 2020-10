Quốc hội chia sẻ trước đau thương, mất mát to lớn của đồng bào miền Trung

(QNO) - Sáng nay 20.10, Quốc hội khóa XIV khai mạc Kỳ họp thứ 10 dưới hình thức trực tuyến qua cầu truyền hình từ Nhà Quốc hội đến các điểm cầu tại Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (đợt 1, từ ngày 20 - 27.10).

Đoàn ĐBQH tỉnh mặc niệm đồng bào, cán bộ, chiến sĩ tử nạn do lũ lụt. Ảnh: N.Đ

Tham dự tại điểm cầu Quảng Nam có các đồng chí: Phan Việt Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Phan Thái Bình - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Thiếu tướng Nguyễn Đình Tiến - Phó Tư lệnh Quân khu 5; Đại tá Lê Ngọc Hải - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 5 cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành.

Tại phiên họp trù bị trước đó, các ĐBQH tiến hành mặc niệm Thiếu tướng Nguyễn Văn Man - Phó Tư lệnh Quân khu 4, ĐBQH khóa XIV (đơn vị tỉnh Quảng Bình), Ủy viên Ủy ban Quốc phòng - an ninh của Quốc hội và các cán bộ, chiến sĩ hy sinh khi cứu nạn cứu hộ cùng đồng bào tử nạn do lũ lụt.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Quốc hội, các ĐBQH tỉnh, đại diện Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã đóng góp ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tại miền Trung.

Các ĐBQH tỉnh quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt. Ảnh: N.Đ

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá, với sự lãnh đạo đúng đắn, kịp thời của Đảng, sự đồng hành của Quốc hội, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, sự quyết tâm, đồng lòng, hợp lực của cả hệ thống chính trị, các cấp ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân, cả nước đã thực hiện đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để sớm kiểm soát dịch bệnh, tạo điều kiện thuận lợi cho phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Theo Chủ tịch Quốc hội, tốc độ tăng trưởng kinh tế cả năm ước đạt hơn 2%, là mức tăng trưởng tích cực so với nhiều nước trên thế giới và khu vực. Kinh tế vĩ mô duy trì ổn định, lạm phát được kiểm soát. Các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm. An ninh - quốc phòng, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đời sống nhân dân ổn định. An sinh xã hội được tiếp tục bảo đảm.

Kết quả đạt được góp phần củng cố niềm tin của toàn xã hội, cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Công tác đối ngoại của đất nước tiếp tục đạt nhiều thành tựu quan trọng.

Đại diện Thường trực HĐND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đóng góp ủng hộ. Ảnh: N.Đ

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ: Trong những ngày qua, nhiều tỉnh miền Trung vẫn đang phải oằn mình gánh chịu những thiệt hại nặng nề về người và tài sản do mưa lũ gây ra. Trong đó có sự hy sinh của nhiều cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham gia tìm kiếm, cứu nạn cứu hộ, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân.

Quốc hội chia sẻ trước những đau thương, mất mát to lớn này và xin gửi lời thăm hỏi ân cần đến đồng bào, chiến sĩ vùng bị nạn, cùng lời chia buồn sâu sắc đến các gia đình cán bộ, chiến sĩ hy sinh và người dân bị tử nạn.

Quốc hội đánh giá cao sự quyết liệt, khẩn trương, ứng phó linh hoạt, kịp thời của Chính phủ, các bộ, ngành, các cấp chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang trong cứu hộ cứu nạn, khắc phục, giảm thiểu thiệt hại. Đồng thời biểu dương ý chí, nghị lực, tinh thần đoàn kết, đùm bọc của người dân vùng lũ; sự quan tâm, ủng hộ, tinh thần “tương thân, tương ái” của các nhà hảo tâm và cộng đồng xã hội.

“Quốc hội yêu cầu Chính phủ và chính quyền các cấp tiếp tục nêu cao tinh thần cảnh giác với những diễn biến cực đoan của thời tiết, có các giải pháp tích cực, hiệu quả để sớm khắc phục hậu quả của mưa lũ; đồng thời kêu gọi đồng bào, chiến sĩ cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần “tương thân, tương ái”, “thương người như thể thương thân” hết lòng quan tâm, động viên, chia sẻ, ủng hộ vật chất và tinh thần giúp nhân dân các địa phương bị thiệt hại sớm vượt qua khó khăn, ổn định đời sống và sản xuất” - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu.

Tiếp đó, theo chương trình, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trình bày báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, giai đoạn 2021 - 2025.