Quy hoạch vùng huyện Bắc Trà My và Đông Giang

Chiều 7.5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị chuyên đề nghe báo cáo đồ án quy hoạch xây dựng vùng các huyện Bắc Trà My và Đông Giang giai đoạn đến năm 2020 và năm 2030. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì hội nghị.

Theo thuyết minh của đại diện Sở Xây dựng, đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Bắc Trà My chia làm 3 tiểu vùng gắn với các định hướng phát triển trên cơ sở xác định nguồn lực, tiềm năng, động lực phát triển của từng vùng; đồng thời là cơ sở định hướng phát triển không gian, hạ tầng kỹ thuật và môi trường, đề xuất các dự án ưu tiên và cơ chế quản lý phát triển vùng.

Đồ án xác định, huyện Bắc Trà My là hạt nhân của cụm động lực tây nam “Tiên Phước - Bắc Trà My - Nam Trà My” trong hành lang kinh tế Nam Quảng Nam. Trong tiến trình phát triển Quảng Nam trở thành tỉnh công nghiệp, Bắc Trà My đóng vai trò là một trong những huyện hậu cần công nghiệp của tỉnh, cung cấp nguồn nguyên vật liệu quan trọng cho ngành công nghiệp dựa trên tiềm năng phát triển vùng cây nguyên liệu khá lớn và tài nguyên khoáng sản đa dạng...

Đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Đông Giang đến năm 2020 và năm 2030 phân 4 vùng chức năng, động lực được xác định về hạ tầng giao thông có quốc lộ 14G tiếp tục quan tâm đầu tư nâng cấp, tạo thuận lợi kết nối huyện Đông Giang với TP.Đà Nẵng đang trên đà phát triển sẽ có tác động lan tỏa tạo điều kiện mở rộng thị trường tiêu thụ nông - lâm sản, phát triển du lịch và thu hút đầu tư. Với các chính sách đầu tư vùng núi và vùng đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục được Trung ương, tỉnh quan tâm đầu tư, nhiều doanh nghiệp bước đầu đã mạnh dạn đến đầu tư ở các lĩnh vực trồng rừng gỗ lớn, dược liệu, du lịch với quy mô dự án lớn và liên kết với người dân thiết thực, hiệu quả sẽ tạo động lực phát triển trong những năm đến.

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường cơ bản thống nhất với Đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Bắc Trà My, huyện Đông Giang. Đồng thời lưu ý, đối với đồ án quy hoạch vùng huyện Đông Giang cần bổ sung đưa vào quy hoạch nghĩa trang các xã; không gian sinh hoạt văn hóa phải gắn với nhà sinh hoạt truyền thống của đồng bào vùng cao. Đồ án quy hoạch vùng huyện Bắc Trà My cần bổ sung quy hoạch trồng cây ăn quả theo hướng sản xuất hàng hóa, khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai...