Sáng nay 10.2, gần 2.500 thanh niên Quảng Nam lên đường nhập ngũ

(QNO) - Sáng nay 10.2, cùng với cả nước, gần 2.500 thanh niên Quảng Nam hăng hái lên đường nhập ngũ. Tham dự lễ giao nhận quân tại các địa phương, các đồng chí lãnh đạo tỉnh động viên tân binh nỗ lực rèn luyện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập, huấn luyện.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường tặng hoa động viên tân binh luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ảnh: THÀNH CÔNG

* Thay vì tổ chức lễ giao nhận quân tại Quảng trường 24.3 như truyền thống, sáng nay TP.Tam Kỳ tổ chức lễ tại trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố theo chỉ đạo chung phòng chống dịch bệnh do vi rút corona. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường; Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Mai Kim Bình đến dự, tặng hoa chúc các thanh niên ưu tú của địa phương hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, luôn là người chiến sĩ tốt, gương mẫu trong suốt thời gian nhập ngũ.

Tân binh bước qua cầu vinh quang lên đường nhập ngũ. Ảnh: THÀNH CÔNG

Trước đó, lễ tiễn đưa đã được tổ chức ở từng xã, phường. Khu vực giao nhận quân được cách ly, thân nhân tiễn đưa tân binh ngoài khu vực giao nhận quân. Trong không khí phấn khởi, rộn ràng, sau nghi thức giao nhận quân, 150 thanh niên ưu tú của TP.Tam Kỳ đã bước qua cầu vinh quang lên đường nhập ngũ.

Clip lễ giao nhận quân tại TP.Tam Kỳ:

Your browser does not support the video tag.

Các đơn vị quân đội nhận quân đợt này là Sư đoàn 372 - Quân chủng Phòng không không quân, Lữ đoàn 83 - Quân chủng Hải quân, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Trung đoàn 885 - Bộ CHQS tỉnh.

* Tại huyện Hiệp Đức, trời mưa rất to nên huyện chuyển phương án tổ chức lễ giao nhận quân tại hội trường Ban CHQS huyện. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng đến dự.

Đúng 6 giờ 30, mọi thủ tục đã hoàn tất, 97 thanh niên lên đường thi hành nghĩa vụ đối với Tổ quốc. Trong đó, 85 tân binh được bố trí về các đơn vị: Trường Quân sự - Quân đoàn 3, Trung đoàn 885 - Bộ CHQS tỉnh; 12 thanh niên thực hiện nghĩa vụ công an. Với phương châm “Tuyển người nào chắc người đó, không có trường hợp đổi, trả sau giao quân”, chất lượng thanh niên nhập ngũ năm nay được nâng lên so với năm trước. Theo đó, trình độ đại học, cao đẳng chiếm 10%; tốt nghiệp THPT chiếm 61,25%. Sức khỏe loại 1 và loại 2 chiếm 64,6%.

* Cũng trong sáng nay, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tham dự lễ giao nhận quân tại huyện Đại Lộc.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tặng hoa các tân binh huyện Đại Lộc. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Do ảnh hưởng của dịch bệnh corona, khâu tổ chức lễ được chỉ đạo tổ chức nhanh, rút gọn một số khâu nhưng vẫn đảm bảo diễn ra trang trọng. Đợt tuyển quân năm nay Đại Lộc có 305 tân binh lên đường nhập ngũ; trong đó 20 tân binh tham gia nghĩa vụ công an, còn lại làm nghĩa vụ quân sự.

Có 5 đơn vị nhận quân đợt này là: Trường Quân sự - Quân đoàn 3 (103 thanh niên), Sư đoàn 375 - Quân chủng Phòng không không quân (100 thanh niên), Bộ Tham mưu - Quân khu 5 (40 thanh niên), Trung đoàn 885 - Bộ CHQS tỉnh (12 thanh niên) và Công an tỉnh (20 thanh niên). Nhờ có sự chỉ đạo sâu sát, chặt chẽ của cấp trên, chủ động làm tốt công tác chuẩn bị nên 18/18 xã, thị trấn đều giao đủ quân, chất lượng được đảm bảo.

* Lễ giao nhận quân tại thị xã Điện Bàn diễn ra ngắn ngọn, lắng đọng. Tham dự lễ có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn.

Tân binh của Điện Bàn bước qua cầu vinh quang lên đường thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc. Ảnh: QUỐC TUẤN

Năm nay Điện Bàn có 310 tân binh lên đường nhập ngũ tại các đơn vị: Sư đoàn 375 - Quân chủng Phòng không không quân (130 chiến sĩ), Lữ đoàn Pháo binh 401 - Quân đoàn 3 (100 chiến sĩ), Bộ Tham mưu - Quân khu 5 (20 chiến sĩ), Trung đoàn 885 - Bộ CHQS tỉnh (20 chiến sĩ), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh (20 chiến sĩ) và Công an tỉnh (25 chiến sĩ).

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn Trần Úc gửi gắm: Điện Bàn là vùng đất cách mạng anh hùng nên các tân binh nhập ngũ lần này phải phấn đấu rèn luyện, học tập để xứng đáng với các thế hệ cha anh đi trước. Các ban ngành ở địa phương phải tích cực quan tâm, giúp đỡ các gia đình có quân nhân nhập ngũ, nhất là gia đình có hoàn cảnh khó khăn để các chiến sĩ yên tâm cống hiến cho đất nước.

Trong không khí vui tươi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn và lãnh đạo địa phương đã gửi lời chào, động viên các chiến sĩ lên đường hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

* Ông Võ Xuân Ca - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đến dự lễ giao nhận quân tại huyện Thăng Bình.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca động viên thanh niên trước giờ lên đường nhập ngũ. Ảnh: TOÀN TÂN

Năm nay Thăng Bình có 311 thanh niên nhập ngũ, trong đó 285 thanh niên nhập ngũ quân đội và 26 thanh niên thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân. Thiếu tá Phạm Văn Phước - Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Thăng Bình cho biết, Thăng Bình giao quân cho các đơn vị: Lữ đoàn Công binh 7 - Quân đoàn 3 (118 thanh niên), Lữ đoàn 83 - Quân chủng Hải quân (55 thanh niên), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh (16 thanh niên), Lữ đoàn 575 - Quân khu 5 (44 thanh niên), Trung đoàn Bộ binh 143 - Sư đoàn 315 (35 thanh niên), Trung đoàn Bộ binh 885 - Bộ CHQS tỉnh (17 thanh niên). Trong đó 20 thanh niên có trình độ đại học, 23 thanh niên trình độ trung cấp và cao đẳng, 1 thanh niên là đảng viên.

* Dự lễ giao nhận quân tại huyện Duy Xuyên có Thiếu tướng Nguyễn Đình Tiến - Phó Tư lệnh Quân khu 5; đồng chí Nguyễn Chín - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Động viên thanh niên Duy Xuyên trước giờ lên đường tòng quân. Ảnh: SỰ THÀNH

Năm 2020 Duy Xuyên được giao tuyển chọn 220 thanh niên lên đường làm nghĩa vụ quân sự và 23 thanh niên thực hiện nghĩa vụ công an; trong đó sức khỏe loại 1 có 6 thanh niên, loại 2 có 100 thanh niên… Ngoài ra, 8 thanh niên có trình độ đại học, 27 thanh niên trình độ cao đẳng. Toàn bộ tân binh được giao về 4 đơn vị: Lữ đoàn 40 - Quân đoàn 3, Trung đoàn 282 - Sư đoàn 375 (Quân chủng Phòng không không quân), Trung đoàn 885 - Bộ CHQS tỉnh và Công an tỉnh.

Gần 7 giờ, toàn bộ tân binh bước qua cầu vinh quang, lên những chuyến xe về đơn vị mới để bắt đầu những ngày tháng quân ngũ.

* Huyện Tiên Phước tổ chức lễ giao nhận quân năm 2020 tiễn đưa 164 thanh niên lên đường nhập ngũ. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đến dự.

Lễ giao nhận quân tại Tiên Phước diễn ra nhanh gọn, trang nghiêm, an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Ảnh: HOÀNG HƯNG

Để ngày giao nhận quân thực sự trở thành ngày hội tòng quân của tuổi trẻ, huyện Tiên Phước đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động, phổ biến Luật Nghĩa vụ quân sự sâu rộng trong nhân dân. Cơ quan quân sự các cấp thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai đồng bộ các khâu, các bước trong quá trình tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, bảo đảm đúng nguyên tắc, dân chủ, công khai, công bằng.

Tỷ lệ thanh niên lên đường nhập ngũ của huyện có trình độ cấp 3 trở lên chiếm hơn 56%; trong đó có 7 thanh niên tốt nghiệp cao đẳng, đại học. Đợt này Tiên Phước giao quân cho 3 đơn vị: Trường Quân sự - Quân đoàn 3 (58 thanh niên), Trung đoàn 38 - Sư đoàn 2 (92 thanh niên) và Công an tỉnh (14 thanh niên).

* Tại Ban CHQS huyện Phú Ninh, 156 thanh niên nhập ngũ có mặt đúng thời gian quy định để tiến hành các thủ tục kiểm tra y tế trước giờ tổ chức lễ giao nhận quân. Dự lễ có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hoàng Minh.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hoàng Minh tặng hoa động viên tân binh. Ảnh: VINH ANH

Trung tâm Y tế huyện Phú Ninh đã cử 5 y, bác sĩ tham gia nhiệm vụ tại lễ giao quân, đặc biệt là tiến hành đo thân nhiệt các tân binh. Qua kiểm tra, 100% thanh niên tham gia nhập ngũ đều có sức khỏe ổn định, sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ.

Thanh niên Phú Ninh lên đường nhập ngũ. Ảnh: VINH ANH

Theo Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện, trong tổng số 156 thanh niên nhập ngũ đợt này có 145 thanh niên làm nhiệm vụ tại các đơn vị: Lữ đoàn 83 - Quân chủng Hải quân, Trung đoàn 143 - Sư đoàn 315, Tổng cục Hậu cần, Bộ Tham mưu - Quân khu 5 và 11 thanh niên tham gia nghĩa vụ tại Công an tỉnh. Trong số này, có 1 thanh niên là đảng viên, tạo nguồn phát triển Đảng 15 thanh niên; 13 thanh niên có trình độ đại học, 8 thanh niên có trình độ cao đẳng, còn lại đã tốt nghiệp THCS và THPT.

Clip lễ giao nhận quân tại Phú Ninh:

* Huyện Quế Sơn tổ chức lễ tiễn đưa 162 thanh niên ưu tú lên đường nhập ngũ. Trong đó 141 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự và 21 thanh niên tham gia nghĩa vụ công an nhân dân. Đáng chú ý, trong số thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự có 1 nữ thanh niên tự nguyện viết đơn xin nhập ngũ.

Các tân binh của huyện Quế Sơn được bố trí về các đơn vị: Lữ đoàn Công binh 7 - Quân đoàn 3, Bộ Tham mưu - Quân khu 5, Trung đoàn 38 - Sư đoàn Bộ binh 2 (Quân khu 5), Trung đoàn 885 - Bộ CHQS tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Công an tỉnh.

Để đảm bảo số lượng và chất lượng trong công tác tuyển quân, huyện Quế Sơn đã phát lệnh gọi khám 775 thanh niên, kết quả có 275 thanh niên đảm bảo sức khỏe. Trong đó 14 thanh niên đạt sức khỏe loại 1, loại 2 là 127 thanh niên và loại 3 là 134 thanh niên. Trình độ văn hóa, chính trị của thanh niên nhập ngũ năm nay tiếp tục được nâng cao với 9 thanh niên có trình độ đại học, 7 cao đẳng và 2 trung cấp.

* TP.Hội An tổ chức lễ giao nhận quân tiễn đưa 143 người con ưu tú của quê hương lên đường làm nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an. Diễn ra trong 30 phút, lễ giao nhận quân năm nay được thành phố tiến hành nhanh gọn, khẩn trương, đảm bảo an toàn, không tập trung đông người, đề phòng dịch bệnh corona.

Quang cảnh lễ giao nhận quân tại TP.Hội An. Ảnh: LÊ HIỀN

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Sơn - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố thể hiện niềm tin sâu sắc đối với các thanh niên lên đường nhập ngũ. Ông Sơn cho biết địa phương sẽ tiếp tục thực hiện chính sách hậu phương quân đội, động viên chăm lo, giúp đỡ kịp thời đối với các gia đình có con em nhập ngũ nói riêng và quân nhân tại ngũ nói chung.

Tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ. Ảnh: LÊ HIỀN

Đợt này Hội An có 18 thanh niên thi hành nghĩa vụ công an; 125 thanh niên nhập ngũ ở các đơn vị: Sư đoàn 375 - Quân chủng Phòng không không quân, Sư đoàn 2 - Quân khu 5 và Trung đoàn 885 - Bộ CHQS tỉnh.

* Sáng 10.2, 97 thanh niên ưu tú của huyện Bắc Trà My hăng hái tiếp bước cha anh lên đường làm nghĩa vụ quân sự, bảo vệ Tổ quốc thiêng liêng. Theo chủ trương chung, lễ giao nhận quân của huyện được tổ chức gọn trong thời gian ngắn; tuy vậy vẫn đảm bảo trang trọng, chu đáo.

Phát biểu tại lễ giao quân, ông Thái Hoàng Vũ - Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện tin tưởng, các tân binh sẽ không ngừng phấn đấu về mọi mặt, ra sức học tập, rèn luyện, chấp hành tốt kỷ luật quân đội, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Ông Thái Hoàng Vũ khẳng định, Bắc Trà My triển khai công tác tuyển quân năm 2020 với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của các cấp, các ngành. Đặc biệt là vai trò tham mưu tích cực của các đơn vị liên quan, cùng phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ và hiệu quả trong công tác khám tuyển và gọi thanh niên nhập ngũ năm 2020 bảo đảm 100% chỉ tiêu trên giao.

* Ngay từ 5 giờ sáng, 58 tân binh của huyện Nông Sơn được các địa phương và người thân đưa đến tập trung đông đủ tại sân vận động Cơ quan Quân sự huyện để chuẩn bị lên đường nhập ngũ.

Lãnh đạo huyện Nông Sơn tặng hoa động viên thanh niên lên đường nhập ngũ. Ảnh M.T

Đại diện cho 58 thanh niên, anh Hà Quang Phi (xã Quế Lộc) cho biết bản thân rất vinh dự khi được khoác lên mình màu xanh áo lính và hứa quyết tâm sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian phục vụ trong quân đội. Sau khi tổ chức xong phần lễ, UBND huyện Nông Sơn bàn giao tân binh cho các đơn vị nhận quân. Trong đó 50 thanh niên nhập ngũ tại Trung đoàn Bộ binh 1 - Sư đoàn Bộ binh 2 (Quân khu 5) và 8 thanh niên thực hiện nghĩa vụ công an.

* Đúng 6 giờ sáng 10.2, huyện Núi Thành tổ chức lễ giao nhận quân, diễn ra nhanh gọn, hạn chế người đến tham dự. Đợt này huyện có 219 thanh niên lên đường làm nghĩa vụ quân sự, được biên chế về 5 đơn vị: Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Lữ đoàn 83 - Quân chủng Hải quân, Trung đoàn 885 - Bộ CHQS tỉnh và Công an tỉnh.

Nhờ làm tốt các bước trong công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ nên trong nhiều năm qua, Núi Thành luôn đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao; liên tục nhiều năm liền, huyện được UBND tỉnh, Quân khu 5 tặng nhiều Bằng khen về thành tích xuất sắc trong công tác tuyển quân.

* Đợt giao quân lần này, huyện Nam Trà My có 58 thanh niên lên đường nhập ngũ. Trong đó 50 tân binh được giao cho Sư đoàn 307 (Quảng Ngãi) và Trung đoàn 885 - Bộ CHQS Quảng Nam; 8 tân binh giao cho Công an tỉnh Quảng Nam.

Tặng hoa động viên các tân binh huyện Nam Trà My trước giờ lên đường nhập ngũ. Ảnh: NGỌC SÁNG

Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo huyện đã ân cần thăm hỏi, động viên và chúc mừng các thanh niên lên đường nhập ngũ; đồng thời mong rằng các thanh niên sẽ luôn ghi nhớ, phát huy truyền thống cách mạng của quê hương Nam Trà My anh hùng, đó là truyền thống chiến đấu kiên cường bảo vệ Tổ quốc của các thế hệ cha anh trong suốt chiều dài lịch sử của đất nước.

* Đợt tuyển quân này, Tây Giang có 50 thanh niên đi nghĩa vụ quân sự, 8 thanh niên thực hiện nghĩa vụ công an. Trong đó 22 thanh niên có trình độ 12/12 và có 1 đảng viên.

Nhờ sự chủ động trong công tác tuyển quân, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị nên những năm gần đây Tây Giang luôn hoàn thành chỉ tiêu giao quân, chất lượng tân binh giao cho các đơn vị năm sau cao hơn năm trước. Với mục tiêu “Tuyển người nào chắc người đó, không để bù đổi”, Ban CHQS huyện đã giúp đầu mối đơn vị nhận quân là Bộ Chỉ huy Bội đội Biên phòng tỉnh, Trung đoàn 885 - Bộ CHQS tỉnh tiến hành thâm nhập thực tế, hoàn thiện quy trình “tròn khâu” từ tỉnh đến cơ sở; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể thực hiện tốt “3 gặp, 4 biết”, bảo đảm tính thống nhất trong thực hiện nhiệm vụ trọng tâm này.