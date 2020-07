Sớm giải quyết dứt điểm khiếu nại về đất đai của bà Lê Thị Phiên

(QNO) - Sáng nay 16.7, ông Mai Văn Tám - Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy thay mặt Thường trực Tỉnh ủy chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 7. Tham dự có đại diện các sở, ban ngành liên quan.

Quang cảnh buổi tiếp công dân định kỳ tháng 7. Ảnh: VINH ANH

Tiếp bà Lê Thị Phiên (thôn Thắng Đông 1, xã Quế An, Quế Sơn) liên quan đến nội dung khiếu nại về đất đai, sau khi nghe ý kiến các ngành liên quan, Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Mai Văn Tám hướng dẫn bà Phiên đến bộ phận “một cửa” của huyện Quế Sơn để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) phần diện tích 597,2m2.

Được biết, từ năm 2011, bà Phiên có đơn khiếu nại đề nghị được cấp sổ đỏ phần diện tích 1.235m2 (diện tích đo đạc thực tế là 1.205m2). Thực hiện Quyết định giải quyết khiếu nại lần 2 của UBND tỉnh, UBND huyện Quế Sơn đã cấp sổ đỏ cho bà Phiên phần diện tích 608m2. Phần đất còn lại (597,2m2), bà Phiên nhiều lần gửi đơn đến các cấp có thẩm quyền đề nghị xem xét cấp sổ đỏ nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết.

Bà Lê Thị Phiên có đơn khiếu nại về đất đai từ năm 2011 nhưng đến nay chưa giải quyết dứt điểm. Ảnh: VINH ANH

Vụ việc này, ngày 29.5.2020, Thông báo kết luận của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng về buổi tiếp công dân định kỳ tháng 5, nêu rõ: Để xử lý, giải quyết dứt điểm vụ việc của bà Lê Thị Phiên, yêu cầu UBND huyện Quế Sơn trực tiếp kiểm tra, rà soát lại nguồn gốc đất nêu trên (597,2m2). Trường hợp có tranh chấp thì chỉ đạo xử lý, giải quyết; nếu đủ điều kiện thì xem xét cấp sổ đỏ cho bà Phiên theo quy định; báo cáo Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh về kết quả giải quyết.

Liên quan đến vụ việc, theo báo cáo của UBND huyện Quế Sơn, UBND xã Quế An cho rằng, phần đất 597,2m2 mà bà Phiên đề nghị cấp sổ đỏ đang xảy ra tranh chấp với ông Lê Văn Vĩnh. Trong khi đó, bà Lê Thị Phiên khẳng định, ông Lê Văn Vĩnh thực chất không có tranh chấp đất với bà, và bà cũng không đồng ý việc UBND xã Quế An đo đạc để đưa phần diện tích 597,2m2 vào diện tích do UBND xã quản lý.

Ông Mai Văn Tám cho biết, Ban Nội chính Tỉnh ủy sẽ tham mưu Thường trực Tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo Huyện ủy, UBND huyện Quế Sơn sớm giải quyết dứt điểm vụ việc, không để công dân phải đi lại nhiều lần.

* Sáng cùng ngày, Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Mai Văn Tám thay mặt Thường trực Tỉnh ủy tiếp, trả lời công dân về các vụ việc liên quan đến khiếu nại trên lĩnh vực đất đai, đền bù giải tỏa...