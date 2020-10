Sớm khắc phục, cấp điện phục vụ sinh hoạt và sản xuất của người dân

(QNO) - Đó là đề nghị của Bí thư Huyện ủy Thăng Bình - Phan Công Vỹ tại buổi làm việc với Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân và lãnh đạo các sở, ngành liên quan về công tác khắc phục hậu quả bão số 9 vào sáng 30.10 tại Thăng Bình.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân làm việc với huyện Thăng Bình về công tác khắc phục hậu quả bão số 9. Ảnh: M.T

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Phan Công Vỹ - Bí thư Huyện ủy Thăng Bình cho biết, trước khi bão số 9 đổ bộ, huyện thành lập các đoàn đi kiểm tra, đôn đốc các địa phương chủ động phòng chống. Đồng thời chỉ đạo Trung tâm Văn hóa - thể thao và truyền thanh - truyền hình huyện tăng khung giờ phát sóng, cập nhật liên tục hướng đi của bão phát trên hệ thống loa truyền thanh để người dân nắm thông tin, chủ động ứng phó.

Tuy nhiên, với sức gió mạnh, liên tục trong nhiều giờ đồng hồ đã gây nhiều thiệt hại. Trong đó có 14 người bị thương; 7.969 nhà bị tốc mái, xiêu vẹo; khoảng 150 phòng học, khu hành chính và nhiều nhà để xe của học sinh cùng với các công trình vệ sinh ở các trường học bị tốc mái; 172 trụ điện ngã đổ và làm hư hỏng 2.350m dây dẫn hạ thế, trung thế, gây mất điện tại nhiều địa phương trên địa bàn Thăng Bình…

Đoàn công tác tỉnh khảo sát thiệt hại tại Trường Tiểu học Mạc Đĩnh Chi (xã Bình An). Ngôi trường này có 17 phòng học bị tốc mái. Ảnh: M.T

Ông Phan Công Vỹ đề nghị UBND tỉnh yêu cầu Công ty Điện lực Quảng Nam báo cáo với Tổng Công ty Điện lực Việt Nam xin chi viện lực lượng từ các tỉnh, thành phố không bị ảnh hưởng của bão số 9 nhằm sớm khắc phục hệ thống trụ điện ngã đổ, đường dây bị đứt… để cấp điện lại phục vụ sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân đánh giá cao công tác chuẩn bị phòng chống bão số 9 của huyện Thăng Bình; đặc biệt sau bão huyện đã kịp thời thành lập 7 đoàn đi kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục tại các địa phương. Về hỗ trợ các hộ dân có nhà bị sập, tốc mái, ông Trần Văn Tân yêu cầu huyện Thăng Bình chịu trách nhiệm phân loại mức độ nhà tốc mái hoặc nhà bị sập, có xác nhận của địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân thăm hỏi, trao tiền hỗ trợ thương binh Trần Công Khanh (xã Bình An). Ảnh: M.T

“Từ nguồn vận động các doanh nghiệp, mạnh thường quân, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ có hỗ trợ cho bà con bị thiệt hại về nhà ở sau bão với mức cao nhất là 40 triệu đồng/nhà bị tốc mái hoặc sập hoàn toàn, các nhà còn lại tùy theo mức độ thiệt hại sẽ có hỗ trợ phù hợp. Nếu hết tiền hỗ trợ từ Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, UBND tỉnh sẽ điều chuyển để hỗ trợ cho bà con sớm khắc phục ổn định chỗ ở” - ông Trần Văn Tân nói.

Trước đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân và lãnh đạo các sở, ngành liên quan của tỉnh đi kiểm tra thực tế tình hình thiệt hại và công tác khắc phục sau bão tại xã Bình An. Đến thăm, động viên và hỗ trợ 2 triệu đồng cho ông Trần Công Khanh - thương binh hạng 1/4 (xã Bình An), có nhà bị tốc mái do bão số 9.