Tam Kỳ triển khai công tác bầu cử: Đảm bảo kế hoạch, lịch trình và quy định

Đến nay, việc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại TP.Tam Kỳ đảm bảo đúng kế hoạch và quy định.

Đoàn kiểm tra, giám sát số 1 Ủy ban bầu cử tỉnh do ông Trần Xuân Vinh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh làm trưởng đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại TP.Tam Kỳ. Ảnh X.P

Ở hai phường trọng điểm

Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử phường Tân Thạnh, địa phương thành lập 7 đơn vị bầu cử với 8 khu vực bỏ phiếu, số lượng đại biểu HĐND phường được bầu là 21. Qua quy trình hiệp thương, hội nghị cử tri đã thống nhất chốt danh sách 40 người ứng cử. Địa phương cũng thống nhất giới thiệu 2 người tham gia ứng cử đại biểu HĐND thành phố.

Ông Đỗ Văn Minh - Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND phường cho biết, là địa bàn trọng điểm của thành phố, là nơi đóng chân hầu hết cơ quan của tỉnh nên việc triển khai công tác bầu cử được thành phố và phường quan tâm. Thời gian qua, thực hiện quy trình hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu người ứng cử; việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác và nơi cư trú về những người ứng cử đã được triển khai chu đáo, nghiêm túc, đúng quy định, trình tự, thủ tục. Đáng chú ý, để góp phần đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn cho cuộc bầu cử sắp tới, địa phương lắp đặt thêm hệ thống camera an ninh giám sát tại các nhà sinh hoạt khối phố là những khu vực bỏ phiếu.

“Hiện địa phương tiếp tục triển khai các bước tiếp theo đúng quy định như tổ chức lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử, lập và niêm yết danh sách cử tri, tập trung giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại nếu có” - ông Minh nói.

Tại phường An Mỹ, Chủ tịch UBND phường - ông Thái Hùng Nhất thông tin, qua quy trình hiệp thương, hội nghị cử tri đã thống nhất chốt danh sách sơ bộ 39 người ứng cử với cơ cấu, thành phần đảm bảo theo quy định để bầu số lượng đại biểu HĐND phường là 21.

Địa phương đã thành lập 7 đơn vị bầu cử với 8 khu vực bỏ phiếu. Trong đó, khác với các kỳ bầu cử trước đây, lần này khu vực bỏ phiếu không dành riêng cho Trường Đại học Quảng Nam và Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam (do số lượng sinh viên ít) mà gộp chung với khối phố nơi các trường đóng chân (Trường Đại học Quảng Nam + khối phố Mỹ Trung còn Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam + khối phố Mỹ Hiệp). Đặc biệt, để việc lập danh sách cử tri đúng số lượng, phường đã phát 4.000 tờ khai đến 4.000 hộ gia đình đang cư trú, tạm trú trên địa bàn đăng ký tham gia bầu cử.

Tất cả đã sẵn sàng

Theo ông Lê Tấn Vĩnh - Trưởng phòng Nội vụ TP.Tam Kỳ, cùng với việc thành lập các ban bầu cử, tiểu ban giúp việc, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chuẩn bị cơ sở vật chất, thực hiện quy trình hiệp thương và giới thiệu người ứng cử đúng quy trình, thời gian, đảm bảo cơ cấu, thành phần theo quy định. Sau hiệp thương lần 2, Tam Kỳ có 55 người ứng cử đại biểu HĐND thành phố (số đại biểu được bầu là 31) và 527 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã (số đại biểu được bầu là 292). Toàn thành phố có hơn 89.000 cử tri, 10 ban bầu cử thành phố, 90 ban bầu cử cấp xã.

Ông Dương Văn Chí - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Tam Kỳ thông tin thêm, có 1 người tự ứng cử đại biểu HĐND thành phố nguyên là giảng viên Trường Đại học Quảng Nam (sinh năm 1990, trú phường An Xuân).

Chủ tịch UBND TP.Tam Kỳ - Bùi Ngọc Ảnh chia sẻ, địa bàn Tam Kỳ có đặc thù như trong số 97 khu vực bỏ phiếu có 5 khu vực bỏ phiếu riêng dành cho lực lượng vũ trang, trong đó Hòa Thuận 3 (Trại tạm giam Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh), Tân Thạnh 1 (Công an tỉnh), Hòa Thuận 1 (Lữ đoàn Công binh 270). Ngoài ra, tại Khu công nghiệp Tam Thăng số công nhân ở lại khá nhiều nên đã chỉ đạo cho các địa phương, đơn vị đảm bảo mọi công dân được thực hiện quyền bầu cử.

“Là trung tâm tỉnh lỵ nên địa phương tập trung rất lớn cho công tác tuyên truyền và đảm bảo an ninh trật tự, chủ động nắm bắt tình hình. Đặc biệt, đã xây dựng kịch bản phòng chống dịch Covid-19, sẵn sàng các phương án để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra an toàn, đúng quy định” - ông Ảnh nói.