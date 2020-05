Tập trung các giải pháp phục hồi nền kinh tế

(QNO) - Chiều nay 4.5, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm do Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì. Đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tham dự.

UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 4 vào chiều nay 4.5. Ảnh: M.L

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, từ ngày 1 đến 22.4 toàn tỉnh thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nên các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội… chịu nhiều tác động. Tăng trưởng ở hầu hết ngành, lĩnh vực sụt giảm; doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn; tỷ lệ thất nghiệp, thiếu việc làm tăng cao.



Cụ thể, chỉ số sản xuất ngành công nghiệp tháng 4 giảm 13,5% so với tháng trước và giảm hơn 27% so với tháng cùng kỳ. Tính chung 4 tháng đầu năm, chỉ số sản xuất giảm 25,4% so với cùng kỳ và giảm ở hầu hết nhóm ngành lớn. Nhiều doanh nghiệp đã cắt giảm một phần hoặc giãn lao động làm việc các ngày trong tháng, do đó chỉ số sử dụng lao động chung toàn ngành giảm. Qua khảo sát, có khoảng 61,2% doanh nghiệp đánh giá bị ảnh hưởng 10% trở lên.

Sức mua một số mặt hàng giảm nhiều nên doanh thu bán lẻ hàng hóa trong tháng 4 chỉ đạt 1.900 tỷ đồng, giảm 30,6% so với cùng kỳ. Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, các dịch vụ vui chơi, giải trí, dịch vụ phục vụ cá nhân và cộng đồng tạm đóng cửa nên hoạt động kinh doanh dịch vụ, du lịch tiếp tục giảm so với tháng trước. Tổng lượt khách lưu trú tháng 4 khoảng 3.900 lượt, giảm 94,7% so tháng trước và giảm gần 99% so với cùng kỳ. Tính chung 4 tháng, tổng lượt khách lưu trú trên địa bàn tỉnh ước tính gần 489 nghìn lượt, giảm 60,8% so với cùng kỳ, kéo theo doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành cũng giảm sâu.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường đề nghị cần khởi động lại tinh thần làm việc trong cán bộ, người lao động với quyết tâm cao nhất. UBND tỉnh phân công, giao nhiệm vụ cho các sở ngành để triển khai hiệu quả các kế hoạch đầu tư. Trong đó tiếp tục thu hút các dự án đầu tư FDI, dự án du lịch ven biển…, kết nối, đón đầu, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư. Yêu cầu rà soát lại các tài sản đất đai, công trình đang bị lãng phí, nếu không còn sử dụng thì có biện pháp thu hồi, thanh lý. Những vấn đề liên quan đến đất đai, đầu tư công cần kiểm soát chặt chẽ thủ tục hồ sơ.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4 giảm 2,07% so với tháng trước. CPI bình quân 4 tháng tăng 5,3% so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 4 tháng đầu năm đạt 6.016 tỷ đồng, giảm 34% so cùng kỳ.

Về nông nghiệp, năng suất lúa đông xuân dự kiến đạt 58 tạ/ha, cao hơn vụ đông xuân trước 0,3 tạ/ha; sản lượng ước đạt 243,7 nghìn tấn. Sản lượng khai thác thủy sản 4 tháng đầu năm đạt hơn 24,7 nghìn tấn, tăng 4,5% so với cùng kỳ.



Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh nhận định, tình hình sắp tới vô cùng khó khăn. Vì vậy cần nhìn thẳng vấn đề, đánh giá sát đúng tình hình để có công tác chỉ đạo, điều hành phù hợp. Mặc dù dịch bệnh được kiểm soát tốt nhưng không chủ quan. UBND tỉnh thống nhất cho hoạt động trở lại các bãi tắm công cộng (chưa cho buôn bán tại các bãi tắm), các nghi lễ tôn giáo (hạn chế về số lượng để đảm bảo an toàn phòng dịch) và các hoạt động lễ hội phục vụ phát triển kinh tế.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đề nghị tập trung triển khai ngay các biện pháp phục hồi nền kinh tế. Các ngành, địa phương cần xây dựng kịch bản tăng trưởng theo từng lĩnh vực cụ thể, chủ động tiết kiệm kinh phí để tập trung công tác phòng chống dịch bệnh. Có giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hỗ trợ sản xuất kinh doanh, kích cầu tiêu dùng. Đẩy nhanh tiến độ thi công và hoàn thành các công trình đưa vào sử dụng thúc đẩy tăng trưởng. Triển khai có hiệu quả các chương trình, nghị quyết của Chính phủ về hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do tình hình dịch bệnh.