Tập trung cao độ cho công tác chuẩn bị bầu cử

Chiều 17.5, chủ trì phiên họp thứ 5 của Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBBC tỉnh Phan Việt Cường chỉ ra những hạn chế cần rút kinh nghiệm trong công tác chuẩn bị bầu cử vừa qua, nhất là sau khi tổ chức bầu cử sớm tại huyện Nam Giang; đồng thời đề nghị UBBC các cấp tập trung cao độ thực hiện hoàn thành các công việc ở giai đoạn quan trọng còn lại - có tính quyết định sự thành công của cuộc bầu cử ngày 23.5 tới.

Cử tri bầu cử sớm tại Đắc Pring. Ảnh: VINH ANH

Rút kinh nghiệm từ bầu cử sớm

Sở Nội vụ - Cơ quan thường trực UBBC tỉnh cho biết, cuộc bầu cử sớm tại 24 khu vực bỏ phiếu của 6 xã vùng biên giới huyện Nam Giang kết thúc lúc 19 giờ ngày 16.5. Có 4.855 cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

Tổ bầu cử thực hiện công tác bỏ phiếu, lập các biên bản kiểm phiếu (4 cấp), niêm phong và gửi đến các ban bầu cử theo quy định của Luật Bầu cử và Công văn số 193 ngày 30.4.2021 của Hội đồng Bầu cử quốc gia về hướng dẫn việc tổ chức bầu cử ở các khu vực bỏ phiếu sớm.

Theo bà Trần Thị Kim Hoa - Giám đốc Sở Nội vụ, cử tri thống nhất danh sách các ứng cử viên ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 và rất hào hứng, phấn khởi khi tham gia bỏ phiếu.

Quán triệt tốt chỉ đạo của UBBC cấp trên, các tổ bầu cử của 24 khu vực bỏ phiếu sớm thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch như bố trí đủ cơ số nước sát khuẩn, khẩu trang y tế, ghế ngồi giãn cách.

Ngành y tế địa phương phân công mỗi khu vực bỏ phiếu đủ hai cán bộ, nhân viên y tế thường trực để hướng dẫn cử tri thực hiện tốt thông điệp “5K” của Bộ Y tế.

Về mặt hạn chế, theo bà Trần Thị Kim Hoa, UBBC một số xã chưa chủ động trong quá trình triển khai, chưa xây dựng kế hoạch chi tiết về tổ chức thực hiện công tác bầu cử.

Một số tổ bầu cử nghiên cứu các văn bản quy định, hướng dẫn về công tác bầu cử chưa sâu nên công tác tổ chức còn lúng túng; thống kê số lượng cử tri chưa kịp thời, việc cập nhập danh sách cử tri chưa chính xác.

Nhiều cử tri đi bầu do chưa nắm được các bước quy trình về bỏ phiếu tại phòng bỏ phiếu nên còn lúng túng; nhiều cử tri sau khi bỏ phiếu bỏ qua bước đóng dấu xác nhận “đã bỏ phiếu” lên thẻ cử tri.

“Các tổ bầu cử cần tiến hành rà soát, kiểm tra kỹ số lượng và danh sách cử tri, không để xảy ra trường hợp trùng tên cử tri, sai sót về ngày, tháng, năm sinh… Phân công, phân nhiệm thành viên tổ bầu cử rõ ràng, tập huấn về nghiệp vụ đầy đủ, đặc biệt là công tác hướng dẫn cử tri về thể lệ bầu cử để giảm thiểu phiếu không hợp lệ; sau bỏ phiếu nhắc nhở cử tri thực hiện xác nhận đã hoàn thành nghĩa vụ bầu cử” – bà Hoa nói.

Trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử và dự ngày hội bầu cử sớm cùng cử tri xã biên giới La Êê (Nam Giang), tại phiên họp, Chủ tịch UBBC tỉnh Phan Việt Cường cho rằng việc tổ chức bầu cử sớm chu đáo, tuân thủ tốt yêu cầu về phòng chống dịch bệnh. Cử tri tham gia bầu cử đông đủ, trong không khí vui tươi, phấn khởi, sôi nổi và hoàn thành nghĩa vụ của mình từ rất sớm.

“Từ 6 giờ 30 phút sáng cử tri đã có mặt đông đủ tại khu vực bỏ phiếu, nhưng đến 7 giờ mới khai mạc bầu cử, lúc đó thời tiết bắt đầu nắng nóng. Trong khi đó, chỉ bố trí một bàn viết phiếu bầu nên cử tri phải chờ lâu mới đến lượt mình... Những vấn đề này cần được xem xét, rút kinh nghiệm để tổ chức tốt cuộc bầu cử tại 1.532 khu vực bỏ phiếu của tỉnh” – đồng chí Phan Việt Cường lưu ý.

Kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh

UBBC tỉnh nhận định, khó khăn lớn nhất là công tác bầu cử lần này diễn ra trong điều kiện cả nước bùng phát dịch Covid-19 trên diện rộng, Quảng Nam cũng đã ghi nhận các ca nhiễm Covid-19 trên địa bàn. Do đó, ảnh hưởng rất lớn đến việc triển khai công tác bầu cử như tiếp xúc cử tri, tổ chức kiểm tra, giám sát, tổ chức bầu cử trong điều kiện phòng chống dịch…

Trên cơ sở kinh nghiệm của cuộc bầu cử sớm tại huyện Nam Giang và tiếp thu ý kiến thảo luận của các thành viên UBBC tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBBC tỉnh Phan Việt Cường cho rằng, từ nay đến ngày bầu cử 23.5 tới, các thành viên UBBC tỉnh được phân công phụ trách các huyện, thị, thành phố tăng cường theo dõi, nắm tình hình, kịp thời chỉ đạo, giải quyết những vấn đề phát sinh.

Các tổ chức phụ trách bầu cử từ tỉnh đến cơ sở tập trung triển khai quyết liệt các nội dung công việc theo kế hoạch. Trong đó, công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử cần được tiếp tục đẩy mạnh. Các cơ quan tuyên truyền, các tổ chức phụ trách bầu cử (nhất là tổ bầu cử) thường xuyên thông báo cho cử tri thuộc khu vực bỏ phiếu biết về ngày bầu cử, nơi bỏ phiếu, thời gian bỏ phiếu bằng các hình thức niêm yết, phát thanh và các phương tiện thông tin đại chúng khác của địa phương.

Chủ tịch UBBC tỉnh Phan Việt Cường giao Tiểu ban an ninh trật tự, an toàn xã hội phục vụ bầu cử xây dựng kế hoạch chi tiết tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội; nhất là các địa bàn trọng điểm trước, trong và sau ngày bầu cử.

“Sở Y tế phối hợp các địa phương, đơn vị đặc biệt quan tâm, theo dõi chặt chẽ tình hình và chỉ đạo các biện pháp phòng chống dịch bệnh tại các khu vực bỏ phiếu, điểm bỏ phiếu.

Đồng thời hướng dẫn UBBC các cấp xây dựng kịch bản chi tiết ứng phó với diễn biến tình hình cụ thể của địa phương để phòng chống dịch bệnh trong hoạt động bầu cử, bố trí đủ nhân lực y tế tham gia phục vụ tại các điểm bầu cử.

Trường hợp vì chủ quan, thiếu trách nhiệm để dịch Covid-19 lây lan diện rộng trên địa bàn thì người đứng đầu các địa phương, đơn vị phải chịu trách nhiệm. Cơ quan thường trực UBBC tỉnh - Sở Nội vụ kích hoạt đường dây nóng, thường xuyên theo dõi, bám sát diễn biến về công tác bầu cử trong toàn tỉnh” - đồng chí Phan Việt Cường nhấn mạnh.