Tập trung đảm bảo an toàn cho cuộc bầu cử

Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp là nhiệm vụ chính trị quan trọng, vì thế, bên cạnh tăng cường trách nhiệm và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, cần đảm bảo an toàn trật tự xã hội, giữ vững tình hình an ninh chính trị, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ công tác bầu cử trên địa bàn tỉnh.

Chủ trì cuộc họp giao ban với lãnh đạo các cơ quan nội chính vào hôm qua 1.4, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an toàn cho cuộc bầu cử.

Đó là một trong những nội dung chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng tại cuộc họp giao ban với lãnh đạo các cơ quan nội chính diễn ra vào sáng qua 1.4. Cùng dự có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Xuân Vinh và Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hà. Tại cuộc họp, rất nhiều vấn đề liên quan được đề cập, đánh giá nhằm làm rõ, tìm hướng giải quyết các vấn đề còn tồn đọng để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả trong thời gian đến.

Nhiều kết quả nổi bật

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh xảy ra 149 vụ phạm pháp hình sự, làm 3 người chết, 48 người bị thương, mất 24 xe máy và hơn 3,9 tỷ đồng. Cơ quan điều tra khám phá 121/149 vụ phạm pháp hình sự; phát hiện, bắt giữ 51 vụ/68 bị can về tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy; bắt, vận động đầu thú 7 đối tượng truy nã và phát hiện, bắt quả tang 50 vụ/227 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Ngoài ra, khởi tố, thụ lý điều tra 9 vụ/14 bị can phạm tội tham nhũng, chức vụ; triển khai 26/80 cuộc thanh tra hành chính, phát hiện sai phạm hơn 14,2 tỷ đồng.

Theo Ban Nội chính Tỉnh ủy, từ đầu năm đến nay, bên cạnh làm tốt công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp, các cấp ủy đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác quốc phòng, quân sự địa phương và công tác biên phòng; đẩy mạnh công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, an ninh biên giới quốc gia, nhất là trong thời gian diễn ra Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Nhiều vụ án, vụ việc được khởi tố, điều tra, truy tố và xét xử theo đúng quy định của pháp luật.

Đại tá Nguyễn Hà Lai - Phó Giám đốc Công an Quảng Nam cho biết, thời gian qua, mặc dù tình hình an ninh - trật tự, an toàn xã hội đảm bảo ổn định nhưng trên địa bàn tỉnh vẫn nổi lên một số vấn đề nóng, đặc biệt là tội phạm giết người. Qua điều tra, đa số vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, nhưng tính chất thì rất nghiêm trọng, gây xôn xao dự luận. Đến nay, cơ quan chức năng đã triệt phá thành công 9 băng nhóm với 30 đối tượng tham gia. Trong đó, triệt xóa, làm tan rã 2 băng nhóm tội phạm nguy hiểm hoạt động bảo kê đấu thầu, đòi nợ thuê, cưỡng đoạt tài sản và tổ chức đánh bạc, góp phần gìn giữ an ninh trật tự trên địa bàn.

Báo cáo của cơ quan chức năng cho thấy, trong quý I năm 2021, bên cạnh tồn đọng việc khiếu kiện, khiếu nại, tranh chấp đất đai, trên địa bàn tỉnh gia tăng một số loại tội phạm như hiếp dâm trẻ em, “tín dụng đen”, sử dụng công nghệ cao để đánh bạc và tổ chức đánh bạc; làm giả con dấu, tài liệu cơ quan, tổ chức…

Phát huy trách nhiệm người đứng đầu

Đánh giá cao vai trò, trách nhiệm và kết quả triển khai nhiệm vụ của các cơ quan khối nội chính, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng lưu ý, bên cạnh tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục và nêu cao tinh thần trách nhiệm trong đấu tranh phòng chống tội phạm, các đơn vị tư pháp cần xây dựng đội ngũ cán bộ có đạo đức, phẩm chất, năng lực tốt và thượng tôn pháp luật, không dung túng, bao che, bảo kê tội phạm. Công tác này cần phải được thực hiện một cách nghiêm minh, không chạy theo vật chất tầm thường mà tự “đánh mất mình”.

Thời gian qua, công tác quốc phòng, quân sự địa phương và công tác biên phòng luôn được thực hiện tốt. TRONG ẢNH: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân kiểm tra tình hình an toàn khu vực cửa khẩu Nam Giang. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Trên tinh thần đảm bảo an toàn trật tự xã hội, đồng chí Lê Văn Dũng đề nghị các cơ quan tố tụng cần triển khai tốt công tác phối hợp điều tra, giải quyết nghiêm minh các vụ án dân sự, hình sự và hành chính nhằm đảm bảo không để xảy ra tình trạng oan sai, bỏ lọt tội phạm.

Cùng với tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp, cơ quan khối nội chính cần thường xuyên theo dõi, phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm các hành vi gây rối ảnh hưởng đến an ninh trật tự, đảm bảo an toàn xã hội. Đồng thời tăng cường đấu tranh phòng chống tham nhũng; phát huy vai trò người đứng đầu trong công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là các đơn thư liên quan đến bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

