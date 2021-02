Tập trung lo tết cho nhân dân

(QNO) - Đó là nhấn mạnh của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ vào chiều nay 5.2 nhằm đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành, tình hình kinh tế - xã hội tháng 1 và công tác tổ chức đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Đảm bảo cho người dân đón tết

Theo báo cáo của UBND tỉnh, thời gian qua, toàn tỉnh tập trung khắc phục hậu quả thiên tai, giúp người dân chuẩn bị đón Tết Tân Sửu 2021. Đến nay, phần lớn nhà ở của nhân dân bị thiệt hại do bão lũ năm 2020 tại các địa phương cơ bản được xây dựng mới, sửa sang, giúp người dân có chỗ ở đảm bảo.

Ông Phạm Viết Tích - Giám đốc Sở NN&PTNT cho biết thêm, toàn bộ 769 nhà bị tốc mái ở huyện Nam Trà My đã được hỗ trợ khắc phục, đảm bảo ổn định nhà ở cho người dân. Đối với các hộ gia đình bị thiệt hại về nhà ở tại thôn 1, thôn 2 của xã Trà Leng và thôn 1 của xã Trà Vân, huyện Nam Trà My đang tập trung huy động các nguồn lực để cùng nhân dân làm nhà ổn định.

Về chăm lo tết cho nhân dân trên địa bàn tỉnh, bà Trương Thị Lộc - Giám đốc Sở LĐ-TB&XH thông tin, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ban ngành, địa phương đã và đang tổ chức thăm, tặng quà của tỉnh đến các đồng chí lão thành cách mạng, gia đình chính sách, đối tượng người có công, bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ dân bị ảnh hưởng bão lũ, sạt lở đất... nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 với tổng kinh phí hơn 73 tỷ đồng; chuyển quà tặng của Chủ tịch nước đảm bảo đúng đối tượng, kịp thời với tổng kinh phí 25,7 tỷ đồng.

Đến nay cũng đã chuyển chi trả trợ cấp xã hội kết hợp tháng 1 và tháng 2.2021 cho khoảng 95.282 đối tượng đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng tại cộng đồng và 12.454 hộ gia đình đang nhận nuôi dưỡng chăm sóc đối tượng tại cộng đồng với tổng kinh phí 2 tháng khoảng 95 tỷ đồng. Các huyện, thị xã, thành phố đã cơ bản hoàn thành xong công tác chi trả trợ cấp xã hội cho các đối tượng bảo trợ xã hội.

Về công tác đảm bảo hàng hoá, ổn định giá cả thị trường phục vụ nhân dân trong dịp tết, thời điểm này, các doanh nghiệp sản xuất, nhà cung ứng và phân phối đã đưa ra thị trường đa dạng các loại hàng hóa. Hệ thống siêu thị, cửa hàng mua sắm tự chọn, cửa hàng nông sản sạch là những địa điểm thu hút người tiêu dùng do yên tâm về nguồn gốc, xuất xứ, thương hiệu cũng như tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm và giá cả bình ổn. Tại Co.opMart Tam Kỳ, tổng lượng hàng dự trữ phục vụ tết trị giá 100 tỷ đồng. Tuy nhiên, sức mua chưa cao do ảnh hưởng dịch Covid-19 và bão lũ xảy ra liên tục trong thời gian qua.

Tăng cường phòng chống dịch Covid-19

Ông Mai Văn Mười - Giám đốc Sở Y tế cho biết, trước diễn biến hết sức nghiêm trọng của dịch bệnh Covid-19, để chủ động ngăn chặn, phát hiện và xử lý kịp thời nguy cơ dịch bệnh có thể xâm nhập vào địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai quyết liệt biện pháp phòng chống dịch, không lơ là, chủ quan. UBND tỉnh cũng đã tổ chức họp, cho ý kiến cụ thể để ban hành kế hoạch phòng chống dịch bệnh Covid-19 trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu.

Ông Mười thông tin thêm, hiện nay tất cả bệnh viện chuẩn bị đầy đủ nguồn nhân lực, thuốc men, bố trí đội ngũ y, bác sĩ trực cấp cứu kịp thời, điều trị và chăm sóc chu đáo bệnh nhân trong các ngày tết, nhất là sẵn sàng cho việc phòng chống dịch Covid-19.

Sau khi nghe ý kiến của các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang, Trần Văn Tân, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cho rằng, công tác phòng chống dịch Covid-19 là nhiệm vụ quan trọng nhất trong dịp tết. Ông Thanh đặc biệt lưu ý dịch bệnh tại Gia Lai là đáng lo nhất đối với tỉnh chứ không phải từ Hải Dương, Quảng Ninh. Bởi nơi đây có nhiều người Quảng Nam sinh sống và hiện nay về quê ăn tết bằng xe máy khó kiểm soát nên phải tăng cường quản lý, giám sát cộng đồng.

“Chúng ta chưa có dịch chứ không phải không có dịch. Do đó, các ngành, địa phương cần phải phát huy trách nhiệm trong việc ngăn chặn, phát hiện và xử lý kịp thời nguy cơ dịch bệnh có thể xâm nhập vào địa bàn tỉnh” - ông Thanh nhấn mạnh.

Đối với việc khắc phục hậu quả thiên tai, Chủ tịch UBND tỉnh nói đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thời gian qua toàn tỉnh đã nỗ lực rất lớn, nhất là địa phương Nam Trà My. Trong những ngày còn lại trước tết, các địa phương phải tập trung hoàn chỉnh nhà ở, quan tâm chăm lo đời sống, tuyệt đối không được để người dân thiếu đói, điều kiện ăn ở, sinh hoạt không đảm bảo.

Ông Thanh cũng lưu ý tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông, kiểm soát việc đốt pháo trong dịp tết; tuyệt đối không sử dụng xe công, hạn chế đi lại, nhất là đến vùng có dịch. Cạnh đó, các ngành chức năng phải chủ động xử lý, ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện trở lại.

UBND tỉnh đánh giá, trong tháng 1, hầu hết các doanh nghiệp tập trung đẩy mạnh sản xuất để phục vụ nhu cầu dịp Tết Nguyên đán nên chỉ số sản xuất ngành công nghiệp tăng 22,7% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh tháng 1 hơn 3.960 tỷ đồng, đạt 20% dự toán, tăng 59% so với cùng kỳ. Trong đó thu nội địa 3.274 tỷ đồng, bằng 20% dự toán, tăng 67% so với cùng kỳ; thu xuất nhập khẩu đạt 656 tỷ đồng, đạt 20% dự toán, tăng 21% so cùng kỳ.

Tổng lượt khách lưu trú tháng qua ước đạt gần 60.000 lượt, tăng hơn 16% so với tháng trước nhưng giảm 84% so với tháng cùng kỳ. Tổng lượt khách tham quan do các đơn vị lữ hành phục vụ ước khoảng 1.215 lượt, tất cả là khách du lịch nội địa, tăng 2,4% so với tháng trước.

Trong tháng đã cấp phép đăng ký kinh doanh cho 111 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký gần 427 tỷ đồng, tăng 24,4% về số lượng doanh nghiệp và giảm 20% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2020. Cấp mới giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho 6 chi nhánh, 4 văn phòng đại diện và 28 địa điểm kinh doanh. Trong tháng 1 có 182 doanh nghiệp và 27 đơn vị trực thuộc quay trở lại hoạt động, đây cũng là kết quả đáng mừng trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang ảnh hưởng đến đời sống kinh tế - xã hội.