Tập trung triển khai dự án tượng đài huyền thoại Trường Sơn

Sáng 23.12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân có buổi kiểm tra, khảo sát thực địa và làm việc với Bộ Tổng tham mưu, Ban Quản lý dự án 46 và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan về dự án xây dựng tượng đài huyền thoại Trường Sơn. Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Lan dự buổi làm việc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân kiểm tra khu vực dự kiến xây dựng tượng đài huyền thoại Trường Sơn. Ảnh: T.C

Báo cáo tại buổi làm việc, ông A Viết Sơn - Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Giang cho biết, dự án công trình tượng đài này được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết tại Quyết định số 1254/QĐ-UBND ngày 7.4.2016, có tổng diện tích 4,17ha, sau đó được điều chỉnh còn 4,02ha theo biên bản làm việc ngày 11.10.2019 tại thôn Dung (thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang). Dự án khi triển khai sẽ ảnh hưởng khoảng 32 hộ, với tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng sơ bộ dự kiến khoảng 29,7 tỷ đồng.

Đồng thời phải bố trí tái định cư cho 26 hộ với tổng kinh phí đầu tư xây dựng, chỉnh trang khu vực tái định cư cho các hộ ảnh hưởng dự kiến 15 tỷ đồng. Dự án này được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết từ năm 2016 nhưng theo báo cáo, đến nay chủ đầu tư vẫn chưa hoàn thành các thủ tục đầu tư xây dựng, làm ảnh hưởng đến việc lập kế hoạch sử dụng đất của huyện và việc sử dụng đất của nhân dân. Việc bồi thường giải phóng mặt bằng vẫn chưa triển khai được do chưa được UBND tỉnh giao nhiệm vụ, đồng thời những khó khăn phát sinh do đơn giá đất, cây trồng tăng nên kinh phí bồi thường sẽ cao hơn dự kiến. Huyện Nam Giang cũng đang gặp khó do hiện tại địa phương không có vị trí đất tương tự để bố trí tái định cư, người dân chưa đồng thuận với một số vị trí mà huyện đề xuất.

Sau khi nghe báo cáo từ các địa phương, ban ngành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân cho rằng đây là công trình ý nghĩa, cần thiết theo chủ trương của Bộ Quốc phòng và tỉnh, cần đặc biệt quan tâm, làm chặt chẽ các quy trình, đảm bảo cơ sở pháp lý khi triển khai. Đề nghị Ban Quản lý dự án 46 có ý kiến để Bộ Quốc phòng có quyết định chính thức giao cho UBND tỉnh chịu trách nhiệm giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư, thực hiện đầu tư các hạng mục phụ trợ. Các cơ quan ban ngành địa phương tích cực phối hợp với địa phương, chủ đầu tư để triển khai dự án. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân giao nhiệm vụ cho huyện giải phóng mặt bằng, chủ đầu tư khu tái định cư và các hạng mục phụ trợ. Địa phương cần tăng cường tuyên truyền vận động, tính toán sinh kế người dân sau khi di dời tái định cư, đảm bảo đời sống những hộ dân được di dời.