Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Sơn làm việc về phương án phòng chống thiên tai

(QNO) - Trưa nay 16.10, tại Đại Lộc, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn - Thứ trưởng, Trưởng ban Chỉ đạo ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai (PCTT) và tìm kiếm cứu nạn (TKCN) Bộ Công an có buổi làm việc với lãnh đạo huyện Đại Lộc, Công an tỉnh Quảng Nam và TP.Đà Nẵng, Trại giam An Điềm cùng các đơn vị liên quan về công tác PCTT và TKCN.

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn - Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: BÍCH LIÊN

Theo Thượng tá Hồ Song Ân - Phó Giám đốc Công an tỉnh, do ảnh hưởng của bão lũ, Quảng Nam có 12 người chết, 1 ngôi nhà bị lũ cuốn, nhiều nhà thiệt hại nặng, 15.034 nhà bị ngập. Có 30 điểm trường bị ảnh hưởng ngập lụt, sạt lở đất; 3 cây cầu treo bị lũ cuốn trôi; thiệt hại 487ha lúa, 30ha cây trồng lâu năm, hơn 10ha đất lâm nghiệp bị sạt lở.

Về giao thông, có 218 điểm trên tuyến quốc lộ bị bồi lấp với khoảng 53.000m3 đất, 121 điểm giao thông bị sạt lở nặng; 121 điểm giao thông trên các tuyến liên thôn, liên xã bị bồi lấp 33.000m3 đất. Tổng thiệt hại toàn tỉnh ước tính hơn 300 tỷ đồng.

Cũng theo Thượng tá Hồ Song Ân, trong các đợt bão lũ vừa qua, Công an tỉnh và các địa phương thực hiện nghiêm phương châm “4 tại chỗ”, “3 sẵn sàng”. Chủ động các phương án, kế hoạch, lực lượng, phương tiện, trang thiết bị tham gia ứng phó với các tình huống thiên tai, cứu nạn cứu hộ.

Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ được cử tham gia công tác ứng phó với diễn biến phức tạp của mưa lũ. Phối hợp hỗ trợ di dời 1.333 hộ với 4.577 người và nhiều tài sản của nhân dân ra khỏi vùng lũ đến nơi an toàn. Kịp thời giải cứu 5 người dân bị nước lũ cô lập tại huyện Tây Giang...

Thượng tá Hồ Song Ân đề xuất Bộ Công an quan tâm, trang cấp bổ sung phương tiện, trang thiết bị, kinh phí phục vụ công tác PCTT và TKCN. Cụ thể gồm: 5 xuồng máy công suất 40CV, 3 chiếc công suất 25CV, 10 xuồng cao su mái chèo, 10 xe mô tô cảnh sát giao thông, 25 máy cưa, 10 phao bè, 500 phao tròn, 500 áo phao; hỗ trợ ngành công an của tỉnh 8 tỷ đồng trong việc khắc phục hậu quả thiên tai.

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn - Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, Quảng Nam đã xảy ra nhiều trường hợp người chết, mất tích do bão lũ. Nhiệm vụ quan trọng đặt ra cho ngành công an là cần chú trọng công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức của nhân dân trong công tác PCTT, giảm thiểu rủi ro về người và tài sản, thiệt hại cho ngành kinh tế của tỉnh.

Lãnh đạo huyện Đại Lộc tiếp nhận hỗ trợ 5 hộ dân bị sạt lở núi ở xã Đại Lãnh. Ảnh: BÍCH LIÊN

Chia sẻ với những mất mát và khó khăn của Quảng Nam, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn cho biết sẽ tổng hợp, bàn bạc với Bộ Công an trong việc chung tay hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai.

Thứ trưởng ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của lực lượng công an Quảng Nam, Đà Nẵng và Trại giam An Điềm trong việc chủ động, cùng các lực lượng khác trong hệ thống chính trị làm tốt công tác PCTT, khắc phục hậu quả. Đồng thời cho biết sẽ kiến nghị Bộ Công an hỗ trợ cấp thiết về phương tiện, tạo điều kiện để các đơn vị làm tốt nhiệm vụ PCTT và TKCN.

“Trong tình hình thời tiết sắp tới, các địa phương phải nỗ lực xây dựng phương án ứng phó, đảm bảo yêu cầu “4 tại chỗ”. Phải phát huy sức mạnh của cộng đồng, bên cạnh tranh thủ sự hỗ trợ từ Bộ Công an” - Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh.

Dịp này, Bộ Công an hỗ trợ bổ sung 3 tỷ đồng cho Công an tỉnh Quảng Nam và 1 tỷ đồng cho Công an TP.Đà Nẵng trong khắc phục hậu quả thiên tai. Đoàn cũng hỗ trợ 5 hộ dân bị ảnh hưởng nặng do sạt lở núi tại thôn Tân Hà (xã Đại Lãnh, Đại Lộc), mỗi hộ 5 triệu đồng.