Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Sơn thăm, làm việc tại Quảng Nam

(QNO) - Sáng nay 5.2, đoàn công tác của Bộ Công an do Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn - Thứ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đã đến thăm, làm việc và chúc tết Công an tỉnh Quảng Nam; dâng hoa, dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Trà My và Khu di tích An ninh khu 5 (xã Trà Tân, Bắc Trà My). Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng tham gia cùng đoàn.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Sơn cùng đoàn công tác dâng hoa, viếng hương tại Khu di tích An ninh khu 5 (Bắc Trà My). Ảnh: A.N

Báo cáo với đoàn công tác, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh, năm 2020 tình hình dịch bệnh, thiên tai diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt đời sống xã hội trên địa bàn tỉnh. Mặc dù vậy, với quyết tâm chính trị cao của toàn lực lượng, nhất là được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Bộ Công an, lãnh đạo tỉnh; cùng sự giúp đỡ của nhân dân, lực lượng Công an tỉnh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao phó.

Nổi bật, là công tác đảm bảo an ninh trật tự phục vụ Đại hội Đảng các cấp và các ngày lễ lớn, cũng như tham gia thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 đạt hiệu quả.

Đoàn công tác của Bộ Công an làm việc với Công an tỉnh nhân chuyến thăm, chúc tết. Ảnh: A.N

Song song với đó, công tác phòng chống, khắc phục thiệt hại do thiên tai, bão lũ được lực lượng Công an tỉnh triển khai tích cực; vai trò công an chính quy về xã được phát huy, góp phần giữ vững an ninh trật tự tại các địa phương.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn khẳng định: phát huy vai trò tiên phong, thời gian qua, Công an tỉnh Quảng Nam đã chủ động, tích cực tham gia tuyến đầu và cùng với ngành y tế, quân đội làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.



Đồng thời, thực hiện quyết liệt các giải pháp ứng phó, khắc phục hậu quả do thiên tai, cụ thể là nạn sạt lở đất gây ra. Những hoạt động này đã để lại nhiều dấu ấn đậm nét, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ về hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân.

Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn - Thứ trưởng Bộ công an phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Công an Quảng Nam. Ảnh: A.N

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, thành tích, chiến công, cũng như những đóng góp hết sức quan trọng của lực lượng Công an tỉnh Quảng Nam.

Đồng thời, chia sẻ những thiệt hại của người dân ở vùng thiên tai, đặc biệt là ở khu vực miền núi của tỉnh thời gian qua.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng tặng hoa chúc mừng Thứ trưởng Bộ Công an vừa được phong hàm Thượng tướng. Ảnh: A.N

Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn mong muốn thời gian tới, cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Quảng Nam cần tiếp tục phát huy tinh thần, trách nhiệm của người chiến sĩ công an nhân dân, nỗ lực làm tốt nhiệm vụ được giao, giữ gìn cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Dịp này, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng tặng hoa chúc mừng Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn vừa nhận vinh dự lớn khi được Đảng, Nhà nước phong hàm Thượng tướng.

Đại diện lãnh đạo Trường THCS 19.8 (xã Trà Tân) nhận quà của Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn. Ảnh: A.N

Trước đó, Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn cùng đoàn công tác cũng đã đến dâng hoa, dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Trà My và Khu di tích An ninh khu 5 (xã Trà Tân, Bắc Trà My); dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Khu di tích An ninh khu 5.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn trao quà tết Công an tỉnh và Công an hai huyện Nam - Bắc Trà My. Ảnh: A.N

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đã trao 500 suất quà cho người dân vùng thiên tai của 2 huyện Bắc Trà My, Nam Trà My; trao 50 triệu đồng tặng thầy cô và học sinh Trường THCS 19.8 (xã Trà Tân); tặng quà tết Ban Quản lý Khu di tích An ninh khu 5.