Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm, chúc tết tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Quảng Nam

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Sơn thăm, làm việc tại Quảng Nam

ALĂNG NGƯỚC | 05/02/2021 - 18:11

(QNO) - Sáng nay 5.2, đoàn công tác của Bộ Công an do Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn - Thứ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đã đến thăm, làm việc và chúc tết Công an tỉnh Quảng Nam; dâng hoa, dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Trà My và Khu di tích An ninh khu 5 (xã Trà Tân, Bắc Trà My). Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng tham gia cùng đoàn.