Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu hoãn công tác nước ngoài để tập trung phòng chống Covid-19

Phòng chống dịch Covid-19 tại dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An: Siết chặt nhiều khâu

HOÀI NHI | 06/03/2020 - 15:34

(QNO) - Sáng nay 6.3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân cùng lãnh đạo một số ngành liên quan của tỉnh, UBND huyện Duy Xuyên có chuyến kiểm tra thực tế tại dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An (Nam Hoi An Casino Resort) và làm việc với Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.