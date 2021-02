Thủ tướng: “Thách thức” biến đổi khí hậu hoàn toàn có thể là “động lực” thay đổi

(QNO) - Tối qua 23.2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự và phát biểu tại phiên Thảo luận mở Cấp cao trực tuyến của Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại điểm cầu Hà Nội (Ảnh: TTXVN)

Nhận lời mời của Thủ tướng Anh Boris Johnson, Chủ tịch luân phiên của Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc (HĐBA LHQ) trong tháng 2.2021, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự và phát biểu tại phiên Thảo luận mở Cấp cao trực tuyến của Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc với chủ đề "Giải quyết các nguy cơ đối với hòa bình và an ninh quốc tế liên quan đến khí hậu".

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Trái đất đang phải chịu những tác động khốc liệt của biến đổi khí hậu. Năm ngoái là một trong ba năm nóng nhất từng được ghi nhận trong lịch sử hiện đại với những tác động dồn dập, nghiêm trọng của thiên tai cùng với đó là sự bùng phát khủng khiếp chưa từng có của đại dịch COVID-19. Tất cả những điều tồi tệ này đã đe dọa sinh kế hàng trăm triệu người, tiềm ẩn nguy cơ gây bất ổn hoặc làm trầm trọng hơn các xung đột hiện có.

Để giải quyết các nguy cơ đối với hòa bình và an ninh quốc tế liên quan đến khí hậu, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đưa ra 4 giải pháp. Trong đó, cần loại bỏ các nguyên nhân gốc rễ của xung đột như nghèo đói, bất bình đẳng, hành động chính trị cường quyền và can thiệp, áp đặt đơn phương. Hội đồng Bảo an và cộng đồng quốc tế cần dành thêm nguồn lực để hỗ trợ các nước đang phát triển, chậm phát triển, quốc đảo nhỏ, nước không có biển đang phải chịu tác động biến đổi khí hậu nặng nề đi cùng với đó là tiếp tục bảo đảm lợi ích chung của mọi người dân, nhất là các nhóm dễ bị tổn thương.

"Việt Nam nằm trong nhóm 10 quốc gia chịu tác động nặng nề của biến đổi khí hậu do đó chủ động thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu là chủ trương lớn, quyết tâm chính trị cao của Nhà nước Việt Nam. Chúng tôi nỗ lực thực hiện các cam kết quốc tế về biến đổi khí hậu và ủng hộ mọi nỗ lực giải quyết các thách thức về biến đổi khí hậu tại Hội đồng Bảo an và các diễn đàn đa phương khác. Chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ nguồn lực của cộng đồng quốc tế để thực hiện tốt hơn các cam kết của mình" - Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, dù thế giới đang phải căng ra để ứng phó với đại dịch COVID-19 nhưng hưởng ứng lời kêu gọi của ngài Tổng Thư ký Liên hiệp quốc - "Tạo lập hòa bình với thiên nhiên là nhiệm vụ trọng tâm của thế kỷ 21", các nước cần tăng cường hành động và đoàn kết quốc tế.

Với những giải pháp này, Thủ tướng tin rằng những "thách thức" của biến đổi khí hậu hoàn toàn có thể trở thành "động lực" của sự thay đổi, góp phần xây dựng một tương lai hòa bình và phát triển bền vững hơn cho các thế hệ mai sau.