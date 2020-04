Thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TTg: Vì sự an toàn của cộng đồng

(QNO) - Thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TTg ngày 31.3.2020 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của UBND tỉnh, các địa phương, đơn vị tiếp tục triển khai quyết liệt nhiều biện pháp phòng chống dịch Covid-19 đảm bảo an toàn cho cộng đồng.

Một góc phố cổ Hội An trong ngày đầu thực hiện cách ly toàn xã hội (ảnh chụp lúc 16 giờ). Ảnh: QUỐC TUẤN

Hội An: Đường sá vắng người

Hôm nay (1.4) là ngày đầu tiên cả nước thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày theo tinh thần Chỉ thị số 16-CT/TTg của Thủ tướng Chính phủ. Ghi nhận tại TP.Hội An, mọi tuyến đường, ngõ ngách ở trung tâm lẫn ngoại ô thành phố vắng ngắt chưa từng thấy. Trên các con đường thuộc khu phố cổ không còn thấy du khách quốc tế lẫn trong nước thăm thú, vãn cảnh, kể cả những người bán hàng rong cũng đã tạm nghỉ.

Ông Lê Hồng Châu (68 tuổi, phường Minh An) chia sẻ: “Mấy chục năm nay tôi mới thấy cảnh tượng như vậy ở phố cổ, Hội An hôm nay còn vắng vẻ hơn cả thời bao cấp khi chưa có du lịch. Hy vọng với việc tuân thủ lệnh cách ly này của cộng đồng sẽ giúp sớm đẩy lùi đại dịch”.

Đường Bạch Đằng chiều 1.4 vắng ngắt không một bóng người. Ảnh: QUỐC TUẤN

Theo ông Nguyễn Văn Sơn - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An, hiện các đơn vị cung cấp dịch vụ như điện, nước, vệ sinh môi trường đô thị và các cơ sở kinh doanh sản xuất hàng hóa thiết yếu trên địa bàn thành phố tiếp tục duy trì hoạt động bình thường. Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm áp dụng các biện pháp phòng chống dịch tại cơ sở mình để bảo đảm sức khỏe cho người lao động.

Qua khảo sát tại chợ Hội An, chợ cá Thanh Hà, chợ Bà Lê... tất cả tiểu thương cũng như người dân đều tuân thủ quy định mang khẩu trang nơi công cộng, đồng thời được sử dụng thêm mặt bằng phù hợp để giãn mật độ buôn bán. Không khí tại các chợ vào cuối giờ chiều cũng khá vắng vẻ, không xuất hiện tình trạng đổ xô mua hàng tích trữ.

Ngày 1.4, UBND TP.Hội An cũng đã có quyết định thành lập 3 chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19, gồm: ngã 3 An Dương Vương - Điện Biên Phủ (phường Thanh Hà), ngã ba Lai Nghi (phường Thanh Hà) và đầu cầu cửa Cửa Đại (phía xã Cẩm Thanh).

Tam Kỳ: Cam kết cung ứng đủ nhu yếu phẩm cần thiết

Trước một số tin đồn thất thiệt về việc đóng cửa chợ để phòng chống dịch Covid-19 gây tâm lý hoang mang cho người dân trên địa bàn, chiều 31.3, Phó Chủ tịch UBND TP.Tam Kỳ - Nguyễn Minh Nam cùng ngành chức năng của thành phố đã đi kiểm tra tình hình buôn bán tại khu vực chợ Tam Kỳ (phường Phước Hòa).

Ông Nguyễn Minh Nam - Phó Chủ tịch UBND TP.Tam Kỳ kiểm tra hoạt động buôn bán tại chợ Tam Kỳ. Ảnh: QUANG SƠN

Qua kiểm tra tại các quầy lương thực, thực phẩm thiết yếu như gạo, cá, thịt, rau củ quả…, lãnh đạo thành phố yêu cầu ngành chức năng và phường Phước Hòa khẩn trương lập chốt chặn tại các cửa ngõ ra vào chợ để đảm bảo an ninh trật tự. Đồng thời kiểm tra, nhắc nhở người dân mang khẩu trang, sát khuẩn trước khi vào chợ, hạn chế việc tập trung đông người cũng như chen lấn gây mất an ninh trật tự.

Ngoài ra, yêu cầu Đội Quản lý thị trường tiến hành kiểm tra việc niêm yết giá các mặt hàng thiết yếu tại các chợ, siêu thị, cơ sở cung ứng thực phẩm, xử lý nghiêm các trường hợp găm hàng, tăng giá. Ban quản lý chợ Tam Kỳ tăng cường công tác tuyên truyền cho người dân và tiểu thương nắm rõ các quy định về Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính Phủ, tránh tâm lý hoang mang đi mua sắm, tích trữ hàng hóa với số lượng lớn. Chính quyền thành phố cam kết cung ứng đủ các nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân trong mọi tình huống.

UBND phường Tân Thạnh đặt biển thông báo cấm tụ tập đông tại Quảng trường 24.3. Ảnh: ĐẠO QUÂN

Trong khi đó, đường sá Tam Kỳ khá vắng vẻ, hàng quán kinh doanh phần lớn đóng cửa. Tại khu vực Quảng trường 24.3, từ khi UBND phường Tân Thạnh ra thông báo cấm tụ tập đông người, các hoạt động vui chơi tại đây cũng đã tạm dừng. Chỉ xuất hiện số ít người dân tham gia tập thể dục nhưng đều mang khẩu trang theo đúng quy định.

Thăng Bình: Doanh nghiệp cam kết thực hiện nghiêm

Sáng 1.4, Trung tâm Phát triển cụm công nghiệp - thương mại - dịch vụ huyện Thăng Bình làm việc với các công ty, doanh nghiệp, xí nghiệp tại 4 cụm công nghiệp: Hà Lam - Chợ Được, Kế Xuyên - Quán Gò, Quý Xuân, Bình An.

Tại đây, đại diện các doanh nghiệp đã ký bản cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về thực hiện đảm bảo khoảng cách an toàn, mang khẩu trang khi làm việc, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn và áp dụng các biện pháp phòng chống dịch tại cơ sở sản xuất kinh doanh theo quy định của Bộ Y tế, đảm bảo sức khỏe an toàn cho người lao động. Trường hợp không đảm bảo phải quyết định tạm dừng hoạt động và thực hiện các chế độ với lao động theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Đến chiều 1.4, tất cả doanh nghiệp tại 4 cụm công nghiệp trên địa bàn Thăng Bình đã ký bản cam kết thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: BIÊN THỰC

Những nội dung trên nhằm thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Thông báo số 726-TB/TU ngày 31.3.2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các quyết định của UBND tỉnh về việc các nhà máy, cơ sở sản xuất, công trường thi công, cơ sở kinh doanh dịch vụ hàng hóa không bị tạm dừng và nhiều quyết định khác.

Hiện 4 cụm công nghiệp trên địa bàn Thăng Bình giải quyết gần 6.000 lao động ở các địa phương. Trong đó, Cụm công nghiệp Hà Lam - Chợ Được giải quyết hơn 4.000 lao động.

Tiên Phước: Theo dõi chặt chẽ 3 trường hợp cách ly

Gia đình ông Võ Đăng Tin (thôn 2, xã Tiên Lộc) bán hàng ăn sáng đã hàng chục năm nay. Từ khi dịch bệnh bùng phát, ông Tin luôn theo dõi thông tin trên báo đài, ti vi. Kể từ ngày 28.3, gia đình ông tự giác nghỉ kinh doanh, không tụ tập đông người. “Chính phủ có chủ trương cách ly toàn xã hội là biện pháp tốt nhất để chống dịch. Việc cách ly là hoàn toàn phù hợp trong thời điểm hiện nay” - ông Tin nói.

Loa phát thanh tuyên truyền dịch Covid-19 tỏa đến nhiều vùng nông thôn Tiên Phước. Ảnh: Ảnh: TẤN SỸ

Ngoài tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở, thì những nội dung liên quan đến việc tự cách ly toàn xã hội, không hoang mang lo lắng, không dự trữ lương thực, xăng dầu… được các xã, thị trấn lồng ghép vào các bản tin phát thanh hàng giờ. Từ đó đã nâng cao nhận thức của người dân trong việc tự cách ly ở nhà, hạn chế ra đường trong đợt cao điểm của dịch.

Sáng 1.4, huyện Tiên Phước đã thành lập 2 tổ chốt chặn kiểm dịch y tế. Một tại xã Tiên Hiệp trên quốc lộ 40B và một ở xã Tiên Sơn thuộc tỉnh lộ 614. Trong khi đó, tại Trung tâm Y tế huyện đang cách ly 3 trường hợp trở về từ vùng dịch, gồm một trường hợp trở về từ ổ dịch của Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội). Hiện tại sức khỏe 3 người này bình thường, ổn định, đang được theo dõi chặt chẽ.

Lãnh đạo huyện Tiên Phước kiểm tra một khu cách ly tập trung. Ảnh: TẤN SỸ

Ông Phùng Văn Huy - Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Phước cho biết: “Trong mấy ngày qua, chúng tôi làm việc với các xã, thị trấn, phòng ban thông qua ứng dụng Zalo với tên gọi “Phòng chống Covid-19 Tiên Phước”. Từ đó, đã hạn chế tối đa việc tập trung đông người. Và sau khi có Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, chúng tôi tiếp tục giải quyết công việc thông qua tương tác trực tuyến và nhóm Zalo”.

Bắc Trà My: Đẩy mạnh họp trực tuyến

Những ngày này, ông Trần Quang - chủ cơ sở may A Quang cùng 4 cô giáo Trường Mẫu giáo Phong Lan khẩn trương hoàn thành 1.000 khẩu trang để kịp phát cho người nghèo. Khi dịch bệnh bùng phát, cơ sở may của ông Quang cũng gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên với trách nhiệm của một công dân, ông chung sức may khẩu trang bàn giao cho Trung tâm Y tế huyện phục vụ công tác chống dịch.

Kê khai thông tin y tế cho người già ở Bắc Trà My. Ảnh: SỸ LAM

Bác sĩ Trần Thị Minh Thúy - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Bắc Trà My cho biết, lâu nay trung tâm thực hiện khám bệnh theo quy trình bốc số điện tử nên cũng hạn chế tối đa tình trạng tụ tập đông người. “Trong những ngày cao điểm phòng chống dịch như hiện nay, chúng tôi tăng cường ca trực, mua khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt hàng ngày, chủ động phòng dịch từ nội bộ cũng như cho cộng đồng” - bác sĩ Thúy cho biết.

Bắc Trà My hình thành 3 khu cách ly tập trung với hơn 450 giường bệnh. Đến giờ này, 100% hàng quán, cơ sở vui chơi giải trí đã ngừng hoạt động. Ông Thái Hoàng Vũ - Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My nói: “Các cơ quan, đơn vị từ huyện đến xã đã tiến hành họp trực tuyến, họp không giấy tờ áp dụng theo mô hình eCabinet. Việc triển khai các cuộc họp này giúp địa phương vừa điều hành tốt công tác chống dịch, vừa hạn chế tối đa việc tụ tập đông người”.

Nông Sơn: Quyết tâm ngăn chặn nguồn lây nhiễm

Với quyết tâm ngăn chặn nguồn lây lan, kiểm soát dịch bệnh Covid-19, ngay từ chiều 31.3, huyện Nông Sơn đã tổ chức 3 điểm kiểm soát y tế tại cửa ngõ giáp ranh, gồm: đèo Le (giáp với huyện Quế Sơn), đèo Phường Rạnh (giáp huyện Duy Xuyên), thôn Cấm La của xã Quế Lâm (giáp với các huyện Nam Giang, Hiệp Đức qua tuyến đường Đông Trường Sơn). Các điểm này hoạt động 24/24 giờ trong 15 ngày tới.

Ông Nguyễn Văn Hòa - Chủ tịch UBND huyện Nông Sơn cho biết, tại các điểm chốt trên, ngoài lực lượng cán bộ y tế còn có công an, dân quân tự vệ tham gia giữ gìn trật tự để các lực lượng làm nhiệm vụ. Tất cả người vào địa bàn Nông Sơn qua khu vực chốt đều được đo thân nhiệt, kê khai thông tin địa chỉ, số điện thoại, những địa điểm đã đến trong thời gian vừa qua, phun khử khuẩn phương tiện giao thông.

Các phương tiện giao thông được phun khử khuẩn tại điểm kiểm soát y tế vào huyện Nông Sơn. Ảnh: TÂM THÔNG

Để hạn chế sự xâm nhập, lây lan dịch bệnh trong cộng đồng và kiểm soát được tình hình dịch bệnh, Ban chỉ đạo huyện tổ chức cách ly các trường hợp ở vùng có dịch trở về địa phương. Đến trưa 1.4 đã cách ly 4 trường hợp làm việc và sinh sống tại TP.Hồ Chí Minh trở về. Hiện, 2 cơ sở cách ly tập trung của huyện là trụ sở UBND xã Quế Phước (cũ) và Trường Tiểu học và THCS Huỳnh Thúc Kháng (xã Phước Ninh) được đảm bảo thiết yếu với quy mô 200 người/cơ sở.

Bên cạnh đó, Nông Sơn cũng đã chuẩn bị đầy đủ lương thực, nhu yếu phẩm thiết yếu cho nhân dân trong thời gian 14 ngày hoặc dài hơn khi xảy ra vấn đề khoanh vùng, hoặc cách ly trong tình huống có người nhiễm dịch.

Núi Thành: Kiểm soát chặt cửa ngõ phía nam

Theo Chủ tịch UBND xã Tam Xuân 2 - Trần Thanh Xuân, ngay sau khi có Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, xã ra quyết định thành lập 3 tổ công tác và 1 đội phản ứng nhanh với các nhiệm vụ trực sẵn sàng phát hiện, tiếp nhận để đưa cách ly những người có nghi nhiễm Covid-19; kiểm soát các trường hợp người ngoài địa phương đến để đưa đi cách ly tập trung; kiểm soát, xử lý hoạt động kinh doanh đã có yêu cầu tạm dừng hoạt động như quán cà phê, quán ăn, karaoke…

Tại các vùng quê của xã Tam Xuân 2, người dân chấp hành rất tốt việc thực hiện cách ly toàn bộ xã hội. Ảnh: ĐẠO QUÂN

Ông Trần Văn Trường - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Núi Thành, Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 huyện cho biết, địa phương đã chuẩn bị tốt một khu cách ly tập trung; đảm bảo hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu cho nhân dân. “Ngoài ra, UBND huyện cũng giao chủ tịch UBND các xã, thị trấn căn cứ vào tình hình thực tế để thành lập các chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh trực 24/24; dừng tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính, trừ một số trường hợp cần thiết, tại bộ phận “một cửa”… để công tác cách ly toàn bộ xã hội được hiệu quả hơn” - ông Trần Văn Trường cho biết.

Ghi nhận tại chốt kiểm soát Tam Hiệp, lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Công an tỉnh tiến hành dừng phương tiện, sau đó hướng dẫn người dân đến khu vực kiểm tra y tế. Cán bộ tại chốt kiểm soát hướng dẫn người dân các vấn đề kiểm tra y tế, đo thân nhiệt, kê khai y tế. Những trường hợp không có yếu tố dịch tễ sẽ hoàn thành thủ tục và cho tiếp tục hành trình; còn ngược lại thì sẽ được cán bộ tại chốt báo cáo Trung tâm Y tế huyện cử đội phản ứng nhanh xử lý.

Chốt kiểm dịch Covid-19 tại Tam Hiệp. Ảnh: HOÀI AN

Thượng tá Phan Thanh Hồng - Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Công an tỉnh cho biết, đối với những trường hợp phương tiện vận tải lưu thông không có địa chỉ đến Quảng Nam sẽ được hướng dẫn chuyển hướng lưu thông lên tuyến cao tốc để đi ra khỏi địa bàn tỉnh. Những trường hợp sau khi đã hướng dẫn, giải thích nhưng không thực hiện thì sẽ tiến hành xử lý nghiêm.

Theo ghi nhận, nhiều người dân khi tham gia giao thông chưa rõ các quy định cũng ghé lại chốt kiểm soát Tam Hiệp hỏi trực tiếp lực lượng chức năng và được hướng dẫn tận tình.

Điện Bàn: Lập 3 chốt kiểm dịch

Từ ngày hôm qua 31.3, các lực lượng Công an tỉnh đã ra quân chốt chặn tuyến quốc lộ 1 từ hướng bắc đoạn qua phường Điện An. Theo Thiếu tá Trần Thành - Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Công an tỉnh, trong 2 ngày qua các lực lượng Công an tỉnh đã túc trực 24/24 giờ tiến hành lấy mẫu khai y tế và đo thân nhiệt cho hàng nghìn lượt người tham gia giao thông từ hướng Đà Nẵng vào. Qua kiểm tra chưa phát hiện người nghi nhiễm Covid-19.

Đo thân nhiệt người tham gia giao thông từ hướng bắc vào Quảng Nam. Ảnh: VĨNH LỘC

Ngoài điểm chốt chặn trên, Điện Bàn còn có 2 chốt chặn tại phường Điện Dương và xã Điện Thọ nhằm kiểm soát các phương tiện ô tô và lượng người từ nơi khác vào Quảng Nam. Dịp này, Đoàn phường Vĩnh Điện phối hợp với Đội cháo từ thiện Quảng Nam cung cấp nước uống đóng chai và bánh sữa cho điểm chốt chặn, động viên cán bộ chiến sĩ yên tâm làm nhiệm vụ.

Trạm kiểm dịch phía bắc Điện Bàn:

Your browser does not support the video tag.

Trong ngày đầu thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, khảo sát một số xã, phường trung tâm của Điện Bàn cho thấy, phần lớn hàng quán ăn uống đã đóng cửa, một số quán chỉ bán cho người mang đi. Tuy nhiên, đường phố vẫn còn khá đông người đi lại buôn bán, kể cả tụ tập nhiều người. Đặc biệt tại chợ Vĩnh Điện số người tham gia buôn bán vẫn còn khá đông, số ít người vẫn không mang khẩu trang.