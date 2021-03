Thường trực Tỉnh ủy tiếp dân định kỳ

Ngày 15.3, tại trụ sở Ban tiếp dân tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 3.2021 của Thường trực Tỉnh ủy.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng tiếp, nghe vợ chồng ông Nguyễn Văn Tám (thôn 3, xã Tiên Hiệp, Tiên Phước) phản ánh nội dung khiếu nại. Ảnh: N.Đ

Tại buổi tiếp, vợ chồng ông Trần Thành (trú tổ 3, khối phố An Bàng, phường Cẩm An, TP.Hội An) kiến nghị Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo ngành chức năng TP.Hội An xem xét, vận dụng bố trí 200m2 đất tái định cư không thu tiền sử dụng đất; rà soát bổ sung nhân khẩu đối với hộ gia đình, cũng như tăng mức hỗ trợ đời sống do bị ảnh hưởng thu hồi đất từ 80% lên 100%. Theo ông Thành, 6 hộ thuộc diện bị thu hồi đất như hộ ông đều được bố trí đất tái định cư, được hưởng mức hỗ trợ đời sống cao hơn 20% so với gia đình ông.

Qua nghiên cứu hồ sơ, đồng chí Lê Văn Dũng cho rằng, Ban quản lý Dự án và quỹ đất chỉ mới áp giá tạm tính đối với trường hợp của hộ ông Thành. Để đảm bảo quyền lợi của gia đình, ông Thành cần nêu rõ ý kiến theo như yêu cầu trong bảng áp giá tạm tính để được xem xét giải quyết, trả lời bằng văn bản cụ thể. Đồng thời giao Sở Tài nguyên và môi trường kiểm tra việc thực hiện chính sách bồi thường hỗ trợ, tái định cư đối với 6 hộ khác như hộ ông Thành phản ánh có đúng quy định pháp luật

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng đã tiếp, nghe nhóm hộ trú tại thôn Bích An (xã Tam Xuân 1, Núi Thành) khiếu nại việc UBND huyện Núi Thành chậm xử lý trang trại gà xây dựng trái phép và kiểm tra, xử lý những sai phạm (nếu có) đối với kế hoạch sử dụng 23ha đất lâm nghiệp tại thôn Bích An theo tinh thần thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy ở buổi tiếp dân trước đây.

Đồng chí Lê Văn Dũng khẳng định, Thường trực Tỉnh ủy sẽ có thông báo bằng văn bản giao trách nhiệm Ban Thường vụ Huyện ủy Núi Thành chỉ đạo, đôn đốc UBND huyện Núi Thành giải quyết dứt điểm trang trại gà xây dựng trái phép gây ô nhiễm môi trường; giao Thanh tra huyện thanh tra toàn diện kế hoạch sử dụng 23ha nêu trên nhằm xử lý đúng theo quy định pháp luật, giải quyết bức xúc chính đáng của người dân địa phương.

Liên quan đến phản ánh việc UBND xã Tiên Hiệp (Tiên Phước) không giải quyết cho khai thác 12,4ha keo rừng trồng, dù đã nộp các khoản ngân sách theo yêu cầu của vợ chồng ông Nguyễn Văn Tám (thôn 3, xã Tiên Hiệp), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng cho biết, ngày 19.1.2021, Văn phòng UBND tỉnh đã có văn bản truyền đạt ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh giao Chủ tịch UBND huyện Tiên Phước giải quyết. Nếu không thỏa mãn với kết quả giải quyết này thì ông có thể khiếu nại lên Chủ tịch UBND tỉnh để giải quyết theo đúng thẩm quyền.

* Chiều cũng ngày, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, ông Nguyễn Đỏ - Phó Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì buổi đối thoại với hộ bà Hồ Thị Nhu (trú đội 7, thôn Khánh Thịnh, xã Tam Thái, Phú Ninh) có đơn khiếu nại Quyết định số 2876 ngày 30.7.2020 của UBND huyện Phú Ninh về bồi thường, hỗ trợ đối với hộ bà để giải phóng mặt bằng đầu tư xây dựng quốc lộ 40B. Không đồng ý với việc giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND huyện Phú Ninh tại Quyết định số 5833 ngày 21.12.2020, bà Nhu tiếp tục gửi đơn khiếu nại đến Chủ tịch UBND tỉnh với yều cầu xem xét giải quyết bồi thường diện tích đất 38,1m2 của bà là đất ở.

Trên cơ sở các ý kiến thảo luận, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Nguyễn Đỏ nêu quan điểm việc UBND huyện thực hiện áp giá bồi thường đối với diện tích 38,1m2 bị thu hồi của hộ bà Hồ Thị Nhu là đủ căn cứ pháp luật. Ghi nhận hai phương án bồi thường diện tích đất trên (do chưa có sổ đỏ) theo loại đất ở hoặc đất trồng cây lâu năm như thảo luận tại buổi đối thoại, ông Đỏ cho biết, Thanh tra tỉnh sẽ xin ý kiến Hội đồng Tư vấn giải quyết khiếu nại, tố cáo tỉnh; trên cơ sở đó, tham mưu UBND tỉnh giải quyết theo đúng quy định pháp luật, bảo vệ quyền lợi chính đáng của công dân.