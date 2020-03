Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy về lãnh đạo công tác phòng chống dịch Covid-19

(QNO) - Ngày 13.3, Tỉnh ủy ban hành thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy về lãnh đạo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Tại phiên họp ngày 12.3, sau khi nghe Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo tình hình, diễn biến và công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy đã thảo luận và kết luận:

Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổng thể, xác định rõ kịch bản, phương án ứng phó chi tiết theo từng cấp độ, tình huống lây lan của dịch bệnh; phân công, phân nhiệm và huy động lực lượng, phương tiện đảm bảo phục vụ nơi ăn ở, bảo vệ an ninh trật tự tại khu vực cách ly (khu cách ly tập trung, cách ly tại các cơ sở lưu trú...) cho từng nhóm đối tượng kể cả người nước ngoài và trong nước để chủ động triển khai thực hiện.

Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn biên soạn nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ để tuyên truyền thường xuyên, liên tục trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc phân loại, cách ly, quản lý, theo dõi y tế cho từng nhóm đối tượng theo đúng quy định.

Chỉ đạo Sở GD-ĐT chủ trì, phối hợp với Đài Phát thanh - truyền hình Quảng Nam tổ chức thực hiện chương trình dạy học trên truyền hình đối với học sinh lớp 9 và lớp 12 đảm bảo các quy định của Bộ GD-ĐT.

Phân cấp và chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kịch bản chi tiết để chủ động ứng phó với dịch bệnh Covid-19, nhất là phương án cách ly (kể cả người nước ngoài) tại địa phương đảm bảo theo phương châm: dự phòng, cách ly, điều trị tại chỗ; cơ sở, vật chất, trang thiết bị, thuốc men, dụng cụ phòng hộ theo yêu cầu tại chỗ; kinh phí tại chỗ; nhân lực tại chỗ.

Thường trực Tỉnh ủy thống nhất sử dụng Hội An Beach Resort (số 1 Cửa Đại, TP.Hội An) thuộc Công ty CP Du lịch dịch vụ Hội An để làm khu lưu trú an toàn cho khách du lịch nước ngoài và đưa vào vận hành chậm nhất ngày 16.3.2020. Đề nghị Ban Giám đốc Công ty CP Du lịch dịch vụ Hội An tổ chức vận động, thuyết phục và chuyển toàn bộ khách đang lưu trú tại Hội An Beach Resort đến lưu trú tại khách sạn Hội An (số 10 Trần Hưng Đạo). Đồng thời xử lý nghiêm minh đối với các trường hợp cán bộ, đảng viên, người lao động không chấp hành chủ trương này theo đúng quy định của Đảng và Nhà nước.