Tiếp tục nâng tầm thương hiệu du lịch Hội An

Tập trung tìm giải pháp đột phá mạnh mẽ cho Hội An trong 5 năm tới để tiếp tục nâng tầm thương hiệu đô thị du lịch là yêu cầu mà Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường đề ra trong buổi họp trực tuyến với Ban Thường vụ Thành ủy Hội An về công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2020 - 2025)

Cầu Cửa Đại và đường dẫn hoàn thành giúp kết nối vùng và giảm tải giao thông cho khu vực trung tâm Hội An. Ảnh Q.T

Chú trọng hạ tầng để phát triển

Phát triển hạ tầng đô thị lẫn nông thôn ở Hội An làm sao hài hòa giữa nâng cấp bộ mặt thành phố lại không xâm phạm đến di sản là bài toán mà chính quyền địa phương hết sức chú trọng và đạt được nhiều kết quả trong nhiệm kỳ vừa qua.

Ông Lê Chơi - Phó Bí thư Thường trực TP.Hội An thông tin, bằng nhiều nguồn vốn khác nhau, trong 5 năm qua Hội An đã đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, sửa chữa hơn 150 công trình, hạng mục công trình với tổng vốn đầu tư gần 1.000 tỷ đồng. Trong đó nhiều dự án có vai trò đặc biệt quan trọng như công trình điện lưới quốc gia kéo điện ra Cù Lao Chàm (2016), hệ thống đường dẫn cầu Cửa Đại bắc qua sông Thu Bồn (2016), cầu Sông Đò - Cẩm Thanh (2017), kè bảo vệ phố cổ từ Chùa Cầu đến cầu Cẩm Nam…

Mặc dù vậy, đến nay quy hoạch chung về xây dựng đô thị Hội An đến năm 2030 vẫn chưa hoàn thành trong khi phương hướng, mục tiêu phấn đấu xây dựng thành phố đạt chuẩn đô thị loại 2 lại chưa có lộ trình cụ thể, quy chế bảo vệ Di sản văn hóa thế giới Đô thị cổ Hội An cũng chưa được điều chỉnh bổ sung kịp thời.

Theo ông Trần Ánh - Bí thư Thành ủy Hội An, vừa qua địa phương hoàn thành công tác đấu thầu lựa chọn đơn vị tư vấn điều chỉnh quy hoạch chung thành phố đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050, tuy nhiên do vướng mắc thủ tục trong việc chỉ định thầu đối với gói nghiên cứu đặc thù nên Công ty Nikken Sekkei (Nhật Bản) đã rút lui. Địa phương đề xuất tỉnh tiếp tục ủng hộ chủ trương cho phép Hội An được chọn đơn vị tư vấn nước ngoài để thực hiện theo đơn giá đã được tỉnh phê duyệt.

Phải tìm hướng đột phá

Gợi mở tại buổi làm việc, đồng chí Phan Việt Cường cho rằng, Hội An cần phải nghiên cứu hướng đột phá mạnh mẽ trong nhiệm kỳ tới để tập trung thực hiện bởi Hội An là một thương hiệu du lịch lớn.

“Tấm áo đô thị cổ Hội An hiện nay đã quá chật chội, di sản đô thị cổ chúng ta phải giữ nhưng song song đó phải hướng đến việc xây dựng đô thị thông minh, cung cấp các dịch vụ thông minh cho du khách và cộng đồng” - đồng chí Phan Việt Cường nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn đề nghị, nhiệm kỳ tới địa phương phải quyết liệt hoàn thành quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội thành phố đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050. Bên cạnh đó, Hội An cần đề cập rõ nét hơn đến vai trò của kinh tế biển và sắp xếp lại, nâng cao chất lượng của loại hình lưu trú homestay vốn từng là một sản phẩm du lịch đặc trưng của Hội An.

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Phan Việt Cường cho rằng, Hội An cần đánh giá lại 5 năm qua đã làm được gì và chưa làm được gì, từ đó rút ra bài học để thể hiện cách làm mới, thể hiện khát vọng vươn lên. Vì tầm nhìn 5 năm đến và lâu dài hơn, Hội An phải nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cả trong nhân dân và đội ngũ cán bộ công chức, phải đi trước đón đầu ứng dụng công nghệ từ cuộc cách mạng 4.0 để phát triển du lịch bài bản.

“Hội An muốn cất cánh thì phải khơi dậy được nguồn lực của nhân dân Hội An, tạo sự đồng thuận trong nhân dân và phải giữ cho được hồn cốt văn hóa, con người Hội An” - đồng chí Phan Việt Cường nói.