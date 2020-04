(QNO) - Sáng nay 16.4, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo cấp tỉnh phòng chống dịch bệnh Covid-19 để đánh giá tình hình, tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch.

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo cấp tỉnh phòng chống dịch Covid-19 sáng 16.4, lãnh đạo tỉnh yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm túc giãn cách xã hội. Ảnh: THÀNH CÔNG

Dịch bệnh còn phức tạp

Sở Y tế thông tin, tính đến 17 giờ ngày 15.4, ngành y tế đã triển khai thực hiện hơn 2.700 mẫu xét nghiệm và đã có kết quả toàn bộ, trong đó có 3 mẫu dương tính với Covid-19 (đã điều trị khỏi). Ban chỉ đạo đã thực hiện cách ly tập trung tại các cơ sở với 1.015 người, trong đó có 866 người kết thúc cách ly. Tỷ lệ khai báo y tế tự nguyện đạt hơn 55 nghìn người, xếp thứ 43 trong cả nước.

Dự báo, thời gian đến số ca bệnh có nguy cơ gia tăng trong nước với lịch trình phức tạp, nhiều ca không triệu chứng, phát hiện trễ có thể là nguồn lây đáng kể cho cộng đồng. Số người nhập cảnh từ Lào, Campuchia và con em địa phương làm ăn ngoại tỉnh về quê vẫn đang là áp lực, tình hình có thể sẽ phức tạp hơn.

Do vậy thời gian đến cần tiếp tục thực hiện nghiêm các Chỉ thị 15 và 16 của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản của tỉnh. Tích cực phát hiện, tìm kiếm nguồn lây nếu có, khoanh vùng và cách ly triệt để, điều trị hiệu quả. Các hoạt động giám sát, xét nghiệm khai báo y tế cần được tiếp tục tăng cường, tập trung vào nhóm người nhập cảnh, nhóm người ngoại tỉnh và đồng bào Quảng Nam làm ăn xa trở về. Các bệnh viện dã chiến theo chỉ đạo của Quân khu 5 và Ban chỉ đạo quốc gia cần sẵn sàng hoạt động, đồng thời duy trì các khu cách ly tập trung.

Sở Y tế đề nghị cần thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo khi Quảng Nam được xếp vào nhóm nguy cơ cao về dịch Covid-19, đề xuất các hoạt động phù hợp tình hình thực tế. Tiếp tục củng cố các khu cách ly sẵn sàng đón người nhập cảnh, người từ các địa phương khác về và những đối tượng khác theo quy định.

Ông Lê Văn Sinh - Giám đốc Sở GTVT cho biết, hiện tại, ngành giao thông của TP.Hồ Chí Minh và Hà Nội đã cho dừng tất cả phương tiện vận chuyển hành khách liên tỉnh, do đó giảm lượng người về Quảng Nam, giúp dễ dàng kiểm soát tình hình hơn. Ông Sinh đề xuất duy trì các chốt kiểm soát cấp tỉnh và xem xét dừng các chốt kiểm soát ở cấp các địa phương.

Khẳng định hoạt động cung ứng lương thực thực phẩm vẫn ổn định, không có tình trạng đầu cơ, nâng giá, ông Thiều Việt Dũng - Phó Giám đốc Sở Công Thương đề xuất tăng cường công tác tuyên truyền, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch ở các chợ cấp xã khu vực miền núi.

“Qua kiểm tra, chúng tôi nhận thấy ở các chợ do xã quản lý, việc phòng chống dịch còn lơi lỏng, cần được thắt chặt hơn nữa như yêu cầu người dân đeo khẩu trang, thường xuyên phun tiêu độc khử trùng, tuyên truyền các biện pháp phòng dịch. Ngoài ra, qua rà soát các doanh nghiệp đang hoạt động cho thấy có nhiều chuyển biến trong việc áp dụng các biện pháp phòng dịch, tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế cần nhanh chóng khắc phục” - ông Dũng kiến nghị.

Duy trì khu cách ly tập trung

Thượng tá Lê Trung Thành - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đề xuất tiếp tục duy trì các khu cách ly tập trung, dù lượng người cách ly hiện nay đã giảm mạnh. “Thực tế cho thấy, cách ly tại nhà vẫn rất khó kiểm soát, chưa kể một bộ phận người dân chưa thực sự ý thức cao trong việc cách ly tại nhà. Chúng ta đã làm được 2 tuần và làm rất tốt, tôi nghĩ nên tiếp tục duy trì hoạt động các khu cách ly tập trung thêm một tuần nữa, sau đó tính toán các bước tiếp theo” - Thượng tá Lê Trung Thành nói.

Về duy trì thực hiện các nội dung của Chỉ thị 16 trong vòng một tuần đến, ông Nguyễn Hữu Sáng - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khẳng định, cần phải lấy bám sát mục tiêu an dân, an toàn và đảm bảo an ninh (đặc biệt là trên không gian mạng) làm trọng tâm. Các cấp ngành cần tính toán để vừa kiên quyết duy trì các giải pháp phòng chống dịch, vừa đảm bảo xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội. Không buông lỏng, nới lỏng, chủ quan trước những diễn biến còn phức tạp của dịch bệnh.

Thông tin về tình hình người Quảng ở các địa phương có ổ dịch là TP.Hồ Chí Minh và Hà Nội, ông Võ Xuân Ca - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho hay, có khoảng 1.000 người có nhu cầu về quê và có thể còn tăng cao, vì vậy việc duy trì các khu cách ly là hợp lý. Qua công tác kêu gọi, vận động, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh có thể hỗ trợ chi phí ăn ở tại các khu cách ly này.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh khẳng định, trước mắt, các nội dung trong Chỉ thị 16 và Văn bản 1779 của tỉnh vẫn phải được duy trì nghiêm trong vòng một tuần tới, giữ nguyên các khu cách ly tập trung để sẵn sàng tiếp nhận người về từ TP.Hồ Chí Minh, Hà Nội và những đối tượng có nguy cơ. Riêng người về từ TP.Đà Nẵng không phải cách ly, tuy nhiên cần thực hiện các biện pháp tự phòng ngừa.

Tiếp tục dừng các dịch vụ không thiết yếu

Đối với việc quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh yêu cầu tăng cường thực hiện nghiêm theo Chỉ thị 16. Dừng các hoạt động không thiết yếu, các dịch vụ lưu trú, du lịch, vui chơi, sinh hoạt thể dục - thể thao, các cơ sở kinh doanh nhà hàng, quán ăn, rượu bia, cà phê giải khát, bar, vũ trường, karaoke, massage, rạp chiếu phim, cơ sở trị liệu, thẩm mỹ, chăm sóc sức khỏe, internet công cộng… thêm một tuần.

Những hoạt động tụ tập đông người, sự kiện tập trung quá 20 người trên một phòng, bãi tắm, tụ tập quá 2 người ở nơi công cộng, sinh hoạt tôn giáo… cũng phải tạm dừng trong vòng một tuần tới. Lực lượng thường trực ở các khu cách ly phải được duy trì, tuy nhiên đơn vị trực tiếp quản lý khu cách ly tính toán nhân lực phù hợp để phục vụ số người cách ly.

Riêng các điểm chốt chặn kiểm soát phòng dịch, Ban chỉ đạo cấp tỉnh yêu cầu giữ các chốt kiểm soát cấp tỉnh, các địa phương tính toán việc duy trì hoặc ngừng hoạt động các chốt kiểm soát nhỏ hơn. Ban chỉ đạo giao Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh phối hợp với chính quyền các địa phương đưa du khách quốc tế không có nơi cư trú về khu cách ly, sau đó tiếp tục phân loại, báo cáo trục xuất nếu vi phạm pháp luật xuất nhập cảnh hoặc liên hệ với các lãnh sự quán để làm thủ tục lãnh sự. Sở GTVT căn cứ báo cáo tổng hợp của Sở Ngoại vụ tính toán phương án đưa du khách về TP.Hồ Chí Minh, báo cáo Bộ GTVT để đưa những du khách nước ngoài còn lưu trú trở về nước.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục khuyến nghị con em đồng bào người Quảng hạn chế về quê từ vùng dịch, trong trường hợp cần thiết phải áp dụng các biện pháp cách ly theo quy định. Riêng những trường hợp xuyên tạc, bịa đặt, lợi dụng dịch bệnh thông tin sai sự thật, tuyên truyền chống phá phải được xử lý nghiêm. Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cũng thống nhất, giao các sở, ban ngành tổng hợp đề xuất để xin ý kiến về việc hỗ trợ cho tỉnh bạn Sê Kông (Lào) về y tế, lương thực thực phẩm phục vụ phòng dịch.