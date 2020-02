Tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch nCoV

Ngày 10.2, Văn phòng UBND tỉnh thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân yêu cầu Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC), Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam, Cảng hàng không Chu Lai, Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam tập trung triển khai quyết liệt, không được chủ quan, lơ là, phối hợp thực hiện tốt chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và UBND tỉnh về phòng chống dịch nCoV.

UBND tỉnh giao Sở Y tế trong thời gian sớm nhất phải triển khai máy đo thân nhiệt từ xa đối với hành khách tại ga đến và súng đo thân nhiệt bằng tia laser tại ga đi của Cảng hàng không Chu Lai. Chủ trì phối hợp với Cảng hàng không Chu Lai, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam thực hiện nghiêm túc quy trình đo thân nhiệt, sàng lọc, cách ly, điều trị dịch bệnh. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Cảng Hàng không Chu Lai trích dẫn các quy phạm pháp luật có liên quan để giải thích cho hành khách hiểu và tích cực hợp tác thực hiện các biện pháp phòng chống dịch nCoV. Công an tỉnh chỉ đạo Công an huyện Núi Thành phối hợp với an ninh sân bay Chu Lai sẵn sàng can thiệp kịp thời đối với những trường hợp chống đối, gây rối an ninh trật tự tại đây…