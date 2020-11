Tỉnh Long An hỗ trợ Quảng Nam khắc phục thiên tai

(QNO) - Hôm nay 13.11, đoàn công tác tỉnh Long An do Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Được và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Út dẫn đầu đến thăm hỏi, chia sẻ những khó khăn của tỉnh Quảng Nam do thiên tai gây ra.

Tỉnh Long An và mạnh thường quân hỗ trợ Quảng Nam 2 tỷ đồng, 10 tấn gạo để khắc phục hậu quả thiên tai. Ảnh: Đ.ĐẠO

Các đồng chí Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh, Võ Xuân Ca - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trần Văn Tân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp đoàn.

Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được chia sẻ những mất mát mà người dân Quảng Nam gánh chịu trong các đợt bão lũ vừa qua. Với tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, tỉnh Long An hỗ trợ Quảng Nam 1 tỷ đồng, 10 tấn gạo; các mạnh thường quân tỉnh này cũng hỗ trợ Quảng Nam 1 tỷ đồng.

“Chúng tôi tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, nhân dân Quảng Nam sẽ từng bước khắc phục mọi khó khăn, xây dựng lại tỉnh nhà như trong thời gian qua. Và tin tưởng trong tương lai Quảng Nam - Long An sẽ có mối hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong nhiều lĩnh vực” - Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được nói.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng gửi lời cảm ơn chân thành đến Tỉnh ủy, UBND tỉnh và nhân dân tỉnh Long An đã dành cho Quảng Nam sự hỗ trợ cần thiết, góp phần giúp Quảng Nam khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra.