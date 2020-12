Tổ chức 122 lớp tuyên truyền pháp luật phòng chống tham nhũng

(QNO) - Năm 2020, các cơ quan chức năng của tỉnh tổ chức 122 lớp phổ biến, tuyên truyền pháp luật phòng chống tham nhũng cho 13.522 lượt người tham gia; trong đó có 93 lớp lồng ghép với pháp luật tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo.

Bên cạnh đó, tổ chức tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, truyền hình về các quy định của pháp luật nêu trên; đồng thời, lồng ghép việc tuyên truyền pháp luật, kết hợp với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh và thực hiện trách nhiệm nêu gương.



Qua thanh tra phát hiện 2 vụ việc có dấu hiệu hành vi tham nhũng. Đó là vụ vi phạm trong quản lý, sử dụng kinh phí chi trả trợ cấp ngày công lao động cho lực lượng dân quân thường trực xã Duy Sơn (Duy Xuyên) với số tiền sai phạm hơn 598 triệu đồng và vụ một công chức địa chính phường Điện Ngọc (Điện Bàn) vi phạm trong việc lập hồ sơ, thủ tục đề nghị công nhận và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trong năm 2020, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng Công an Quảng Nam thụ lý, điều tra 12 vụ/23 bị can có hành vi tham nhũng; khởi tố trong kỳ 6 vụ/15 bị can; Viện KSND Quảng Nam truy tố 7 vụ/13 bị can và tòa án nhân dân 2 cấp thụ lý 10 vụ/17 bị cáo; giải quyết, xét xử sơ thẩm 6 vụ/10 bị cáo.